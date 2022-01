Východoněmecká tajná policie Stasi sbírala informace na současného kancléře Scholze

Scholz, který je povoláním právník, žil v 80. letech v Hamburku. Do bývalé Německé demokratické republiky (NDR) cestoval několikrát coby tehdejší předseda mládežnického sdružení Sociálnědemokratické strany Německa (SPD).

Scholz dnes řekl, že ho zpráva deníku nepřekvapila. "Samozřejmě jsem si vědom, že jsem byl špehován," řekl novinářům. "Hezké to není, ale prostě je to tak," dodal. Řekl také, sám do spisu Stasi nikdy nenahlížel.

Podle dokumentů východoněmecké tajné policie její agenti identifikovali Scholze jako "profesionála ze staré politické školy, který má velký vliv". Nařídili svým kolegům, aby Scholzovi a jeho společníkům poskytli při návštěvě východního Berlína zvláštní zacházení, například "víza bez poplatků" či "zdvořilé odbavení bez celní kontroly". Rovněž mu byl povolen vstup bez požadované výměny valut v kurzu výhodném pro NDR.

Budoucí kancléř byl spolu s desítkou dalších kolegů z SPD sledován i při návratu do Hamburku. Zaměřilo se na něj hned několik východoněmeckých agentů působících v západním Německu, kteří v letech 1978 a 1987 o Scholzovi a mladých sociálních demokratech vypracovali celkem 19 zpráv.

V průběhu 80. let měla Stasi v západním Německu více než 1500 informátorů, kteří jí předávali informace o významných politických osobnostech. Některé z informací o Scholzovi byly předány také sovětské tajné službě KGB, vyplývá dále z dokumentů. KGB se Stasi úzce spolupracovala a v jejím berlínském ústředí měla svou kancelář.