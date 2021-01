Výhody pro očkované? Roušky a karanténa kvůli odmítačům vakcíny zůstanou, cestování je na pováženou

Ačkoliv se ještě loni spekulovalo o představě, kdy se lidé nechají očkovat a následně vyjdou do ulic bez roušky a hrozby karantény, dnes už víme, že je to spíše utopie a realita bude na míle odlišná. Lze si naopak představit model, při kterém budou očkovaní lidé mít různé výhody v místech, kde se neočkovaní neobjeví.

Zásadní problém totiž spočívá v tom, že výrobci vakcín oficiálně neuvádí účinnost proti nakažení, nelze proto spoléhat, že očkování zabrání dalšímu šíření nemoci. Jak potvrzuje například server CNN a nedávný rozhovor pro EuroZprávy.cz, vakcíny zabrání tomu, aby lidé vážně onemocněli. To je jejich primární cíl, který se podle všeho zatím podařilo naplnit.

Velkou neznámou ale zůstává, jestli se očkovaní lidé mohou nakazit a jestli mohou nemoc šířit. Vakcína je proto doplňkem ke stávajícím opatřením, který zachraňuje životy. Roušky, dezinfekce a karantény ale nenahradí, pouze doplňuje.

"Vakcína je další nástroj, který máme, ty současné ale nebude nahrazovat," uvedl koncem loňského roku šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Ghebreyesus s tím, že sama vakcína pandemii koronaviru neukončí. Část lidí se totiž odmítá nechat očkovat, a reálně hrozí, že proočkovanost populace nebude dostatečná.

Očkovaný a negativní jsou rozdílné pojmy. Míchat je nelze

Představme si modelovou situaci, kdy do letadla posadíme stovku pasažérů naočkovaných a stovku negativně testovaných. Následně letadlo pošleme na téměř dvouhodinový let z Prahy do Říma. Poté, co letadlo přistane, můžeme s jistotou říct několik věcí.

Tou nejvíce zjevnou je fakt, že ta část lidí, která byla očkována, neonemocní. Nebudou mít závažný průběh nemoci a neskončí v nemocnici. S jistotou ale také lze říct, že nikdo nemůže vyloučit, jestli se koronavirus v letadle neobjevil. Zatímco otestovaní lidé jej před odletem neměli, za letu se mohli nakazit právě od očkovaných jedinců.

Spolu s přibývajícím počtem očkovaných bude největší úskalí spočívat v tom, že očkovaní lidé mohou být nadále bezpříznakoví přenašeči. Vakcína sice ochrání jejich zdraví, nelze ale zatím potvrdit, jestli ochrání i okolí.

V takovém případě by dávalo smysl buď vypravit letadlo plné pouze očkovaných pasažérů, nebo pouze otestovaných cestujících. Nespornou výhodou očkování je, že životy zachrání, dokud ale nebude zřejmé, jak účinně ochrání přes šířením nemoci, jsou debaty o bonusech pro očkované spíše diskuzemi o podpoře očkování.

Bonusy mají více motivační než preventivní smysl

Více než preventivní budou tedy různé výhody zřejmě mít smysl jako motivační. V ideálním případě by totiž mohly vakcíny nemoc zastavit, k tomu by ale bylo potřeba očkovat plošně. A ačkoliv lidstvo má s eradikacemi některých nemocí zkušenosti, z řady důvodů nejsou ani velké, ani rychlé. Vymýtit nemoc není otázkou jednoho, dvou let.

K celkovému ukončení pandemie ale musí být virus celosvětově potlačen, což je podle řady vědců téměř nemožné, vzhledem k jeho rozsáhlosti. Lidé by si museli vybudovat dostatečnou imunitu prostřednictvím infekcí nebo vakcín. Odhaduje se, že imunní musí být 55 až 80 % populace.

V Česku by se podle plánů mělo v ideálním případě nechat naočkovat 60 % lidí. Průzkumy ale ukazují, že tak velký počet lidí vakcínu zatím nepřijímá. A přesvědčit by je mohly právě bonusy. O kterých ale ani u nás, ani v zahraničí zatím nikdo nemá jasno.

Jde totiž o velmi citlivé téma, o to víc vzhledem k faktu, že dojde-li k míchání testovaných a očkovaných lidí, v zásadě se nic nevyřeší. Očkovaní lidé mohou mít jistotu, že sami vážně neonemocní, kvůli bezpečí neočkovaných je ale nelze míchat mezi sebou. Ne, dokud se nenaočkuje větší množství lidí.

Motivovat...ale jak?

Debaty o výhodách pro jedince s vakcínou by proto měly být koordinované, aby měly smysl a význam. Ačkoliv jsou různé bonusy sporné z hlediska etiky i práva, měly by primárně sloužit k tomu, aby se nechali očkovat i lidé, kteří nevidí jako prioritní potřebu chránit své zdraví.

Jak by však mohly vypadat zatím v zásadě nikdo neví. "Případná práva, která získají lidé, kteří podstoupí očkování proti onemocnění covid-19, jsou momentálně předmětem diskuze," řekla pro EuroZprávy.cz vedoucí tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

I ona upozornila, že hlavním přínosem a výhodou očkování je především postupný spolehlivý návrat k běžnému životu. "Je to právě očkování, díky kterému můžeme efektivně ochránit sebe i své blízké, a zejména pak zranitelné skupiny obyvatel, před nepříjemnými dopady epidemie," dodala.

S tímto názorem ale nepanuje plošná shoda. Část lidí se očkování bojí, podléhají nedůvěře či dezinformacím, a právě kvůli nim bude i v budoucnu nutné navzdory očkování dodržovat opatření. Ti zodpovědní tak ponesou odpovědnost za ty nezodpovědné. A žádná země na světě zatím nehovoří o tom, že by očkování mohlo v nadcházejících měsících ulevit lidem v nošení roušek a dalších opatřeních.

Do letadla pouze s vakcínou? Nad cestováním visí velký otazník

Chceme-li se vyhnout riziku, že vakcíny sice zmenší počet pacientů v nemocnicích, ale šíření viru nezpomalí, je potřeba vzhledem k rostoucímu počtu očkovaných lidí začít jednat. Jednou z možností jsou právě ony bonusy pro očkované, které se logicky nelíbí lidem odmítajícím vakcíny.

Z morálního hlediska jde o dvousečnou zbraň. Jelikož je očkování dobrovolné, je zatím nezodpovězenou otázkou, proč by očkovaní lidé nemohli mít vzhledem ke své zodpovědnosti nějaké výhody. Odpověď ale leží na bedrech samotných podnikatelů a firem. Například na dopravcích.

I ti se ale k otázce výhod a bonusů zatím staví rezervovaně. "Toto téma se stále diskutuje a existuje spousta nevyřešených otázek," uvedla pro EuroZprávy.cz tisková mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

"Z našeho pohledu, a zkušenosti z minulých deseti měsíců to jasně potvrzují, je nutná koordinace na mezinárodní úrovni, a v tuto chvíli máme minimálně informace o debatě na toto téma na úrovni EU. Vyčkáme výsledků jednání a jsme přesvědčeni, že každé zjednodušení a sjednocení pravidel pomůže v obnovení důvěry v cestování a proto věříme, že k takové kroku dojde a budou jasně definovaná pravidla na mezinárodní úrovni," dodala.

Vakcína zachrání životy, nespasí populaci

"Obecně vzato musíme čelit skutečnosti, že vakcína proti covid-19, bez ohledu na to, jak úspěšná je, nebude stačit na vydláždění hrbolaté silnice ležící před námi. Přinejmenším pokud jde o cestování," píše na webu magazínu Forbes William A. Haseltine, vědec a bývalý profesor na Harvardu.

I on upozorňuje na riziko skryté ve falešném uchlácholení se představou, že očkování samotné situaci vyřeší. Podotýká rovněž, že chtě nechtě se budou muset nařízení přizpůsobit rostoucímu počtu očkovaných lidí.

"Ačkoli některá pravidla musí zůstat, jiná budou muset být přepracována, aby se přizpůsobila realitě hromadného očkování," míní lékařský odborník.

Jaká pravidla je ale třeba změnit a jakým způsobem? To je další z dosud nezodpovězených otázek. A vzhledem k tomu, že ani rok po vypuknutí pandemie není zcela jasné, jak velký význam při zastavení šíření nemoci mají některá ze zavedených opatření, nelze očekávat, že bychom na tuto otázku dočkali v dohledné době přesvědčivou odpověď.