Evropa čelí dalším rozmarům počasí: Po vlně veder vypukly rozsáhlé lesní požáry

Jižní Evropu sužují rozsáhlé lesní požáry, které vyhnaly tisíce lidí z jejich domovů a přiměly úřady k zákazu vstupu diváků na francouzskou část pondělní třetí etapy cyklistického závodu Tour de France. Po rekordních vlnách veder na začátku léta čelí region kritické situaci, kterou úřady popisují jako sud s prachem. Stovky hasičů bojují s plameny, které v Portugalsku, Španělsku, Francii a Řecku zničily již téměř dvacet tisíc hektarů půdy. Situaci navíc komplikuje předpověď silného větru a očekávaný opětovný nárůst teplot.
V odlehlém podhůří francouzských Pyrenejí nedaleko španělských hranic se sedm set hasičů snaží zvládnout nekontrolovaný požár, který zachvátil pět tisíc hektarů a vynutil si evakuaci více než deseti tisíc lidí. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez uvedl, že se podmínky opět zhoršují a požáry aktuálně zasáhly pět departementů. Od začátku letošní sezóny podle něj ve Francii lehlo popelem dvakrát více půdy než ve stejném období loňského roku. Evropská unie již vyslala na pomoc hasičům v okolí města Perpignan čtyři hasicí letadla z Kypru a Švédska.
Pyrenejský požár od neděle téměř ztrojnásobil svou rozlohu a v obci Trévillach se přiblížil na pouhých tři sta metrů k obytným domům. Místní obyvatelé popsali rychlost šíření plamenů jako šokující. Prefekt departementu Pyrénées-Orientales Pierre Regnault de la Mothe kvůli krizové situaci nařídil, že pondělní horská etapa Tour de France vedoucí ze Španělska do cílového městečka Les Angles se musí obejít bez přítomnosti fanoušků. Podél trasy i v cílovém prostoru byl zakázán přístup veřejnosti a zrušen byl i tradiční reklamní doprovodný průvod, aby se uvolnily kapacity záchranných složek.
Na španělské straně hranice plameny zničily přes dva tisíce hektarů půdy, přičemž naprostá většina zasaženého území leží v chráněné oblasti Les Gavarres. Katalánští hasiči oznámili, že obvod tamního požáru dosáhl čtyřiceti kilometrů. Ačkoli se jim podařilo situaci částečně stabilizovat, práci jim ztěžují četná doutnající ohniska a stoupající teploty. Jižně od Katalánska, ve východošpanělské provincii Castellón, muselo být evakuováno přes pět set lidí poté, se oheň rozšířil do národního parku Sierra de Espadán.
V centrálním Portugalsku, v oblasti Vouzela, bojovalo od čtvrtka více než dvanáct set hasičů s podporou čtyř set vozidel a patnácti letadel s požárem, který do neděle zasáhl třináct tisíc hektarů. S pomocí sil z celého Španělska a Itálie se podařilo dostat pod kontrolu osmdesát procent požáru, tamní ministr vnitra Luís Neves nicméně označil panující podmínky za extrémně nebezpečné.
Rozsáhlé požáry lesů a vinic hlásí také chorvatský ostrov Hvar nebo albánská lokalita Tale. V Řecku musely úřady evakuovat tři předměstí Soluně poté, co lesní požár zasáhl dvě továrny, včetně recyklačního závodu, ze kterého se do okolí šířil toxický kouř. Další velký požár vypukl v neděli západně od Atén v oblasti Mandra, kde s plameny v borovicovém lese bojuje přes dvě stě hasičů za podpory téměř třiceti letadel.
Související
Suché a větrné počasí znepokojuje meteorology. Platí staronová výstraha
Počasí opět zvýšilo riziko požárů. Hrozí především na Moravě
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Další čínská provokace. Japonci nařkli Peking z porušování mezinárodního práva
před 1 hodinou
Začala výluka na hlavním železničním koridoru. Cestující musí počítat se zpožděním
před 2 hodinami
Suché a větrné počasí znepokojuje meteorology. Platí staronová výstraha
před 3 hodinami
Zelenskyj jede na summit NATO s jasným úkolem. Měl by se i setkat s Trumpem
před 3 hodinami
Češi havarovali v Rakousku při návratu z dovolené. Zasahoval vrtulník
před 4 hodinami
Pavel naznačil, jaký bude jeho program na summitu NATO
před 5 hodinami
Zemřel uznávaný psycholog a manželský poradce Petr Šmolka
před 5 hodinami
Babiš a spol. odlétají na summit. Macinka popřál Pavlovi, ať si to užije
před 7 hodinami
Tropické počasí si vzalo pauzu. Kdy se vrátí vedra?
včera
Evropa čelí dalším rozmarům počasí: Po vlně veder vypukly rozsáhlé lesní požáry
včera
Teheránem prošel smuteční průvod za Chameneího. Na pohřeb dorazily miliony lidí
včera
Dodržujte zásady fair play, vyzvala EU Trumpa po červené kartě USA
včera
Červená karta pro nejlepšího hráče USA se Trumpovi nelíbí. Chce, aby to FIFA prošetřila
včera
Britové vyslali stíhačky k ruskému letadlu. Otravovalo letadlovou loď
včera
Norská pohádka na fotbalovém MS pokračuje. Po přestřelce na Aztéce postupují Angličané
včera
Princ Harry měl možnost přespat v Buckinghamském paláci. Vše končí sporem
včera
Maroko přehrálo Kanadu, Francie přešla přes Paraguay. Řeší se výkony sudích
včera
Putin si bude s Trumpem volat i nadále, nastínil Kreml
včera
Ebola v Kongu stále neustupuje. Potvrdily se další případy i oběti
včera
Dluhopisy Republiky jsou žádané. Lidem zbývají poslední hodiny na úhradu
Velký je podle ministerstva financí zájem českých občanů o Dluhopisy Republiky. Tento týden ale nastává důležitá chvíle. Objednané dluhopisy je totiž nutné uhradit nejpozději do úterý 7. července 2026. Upozornilo na to ministerstvo v tiskové zprávě.
Zdroj: Jan Hrabě