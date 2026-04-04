Evropa na pozadí energetického šoku zvažuje návrat k jaderným elektrárnám

Libor Novák

4. dubna 2026 10:47

Jaderná elektrárna, ilustrační foto Foto: Pixabay

Evropa se znovu ocitá v sevření energetického šoku, který nutí rodiny i průmyslové podniky s obavami sledovat nekontrolovaný růst cen plynu a pohonných hmot. Zatímco britská vláda nabádá občany ke klidu, Evropská komise již přistoupila k doporučením, aby lidé omezili cestování a v maximální možné míře pracovali z domova. Tato situace vyvolává naléhavou otázku, zda je cestou k záchraně renesance jaderné energetiky.

Politici varují, že situace se může ještě zhoršit v závislosti na vývoji konfliktu na Blízkém východě, konkrétně kvůli omezení exportu energií přes Hormuzský průliv. Je to jen krátká doba, co Evropané čelili krizi spojené s ruskou invazí na Ukrajinu, a téma energetické nezávislosti se tak vrací na stůl s nebývalou intenzitou. Jádro se v tomto kontextu stává opět módním prvkem energetického mixu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na nedávném summitu v Paříži označila dřívější odklon Evropy od jádra za „strategickou chybu“. Připomněla, že zatímco v roce 1990 pocházela třetina elektřiny v Evropě z jádra, dnes je to pouhých 15 %. Tento pokles způsobil, že kontinent je zcela závislý na drahém a nestabilním dovozu fosilních paliv, což jej znevýhodňuje oproti jiným regionům.

Zranitelnost Evropy je patrná při srovnání jednotlivých států. Například ve Francii, která z jádra získává 65 % elektřiny, jsou ceny energií výrazně nižší než v sousedním Německu. Německo po havárii ve Fukušimě v roce 2011 své jaderné elektrárny odstavilo, což vedlo k obrovské závislosti jeho klíčového průmyslu na plynu. Výsledkem je, že německé ekonomické instituty musely pro rok 2026 drasticky snížit odhady růstu HDP.

Vlna nadšení pro atomovou energii se nyní šíří celým kontinentem. Itálie připravuje zákony, které mají zrušit dlouholetý zákaz jaderných elektráren, a Belgie provádí názorový obrat po letech váhání. Dokonce i Řecko, které bylo historicky opatrné kvůli seismické aktivitě, zahájilo debatu o moderních reaktorech. Podobně i Švédsko revidovalo své čtyři dekády staré rozhodnutí o útlumu této technologie.

Velkým zastáncem jádra zůstává francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten zdůrazňuje, že jaderná energie je klíčem k propojení energetické suverenity s dekarbonizací. Podle Macrona může jádro poskytnout Evropě konkurenční výhodu, zejména v souvislosti s rostoucí poptávkou po energii pro umělou inteligenci a datová centra, která vyžadují stabilní a obrovský výkon.

Mezi Berlínem a Paříží sice v minulosti panovalo napětí ohledně uznání jádra jako čistého zdroje, ale Německo nakonec ustoupilo. Cynici naznačují, že to může souviset s bezpečnostními obavami a snahou o užší obrannou spolupráci s Francií. Francie totiž nedávno souhlasila s tím, že rozšíří svůj jaderný odstrašující deštník i na své evropské partnery.

Navzdory optimismu však jádro není univerzálním lékem na okamžité problémy. Výstavba nových reaktorů je dlouhodobý projekt provázený častými průtahy a obrovskými náklady, jak ukazují příklady projektů ve Flamanville nebo Hinkley Point. Navíc stále přetrvávají otázky spojené s nakládáním s jaderným odpadem a veřejnou bezpečností, což pravidelně připomínají environmentální aktivisté.

Dalším rizikem je strategická závislost některých zemí střední Evropy, zejména Maďarska a Slovenska, na ruských jaderných technologiích a uranu. Odborníci navíc upozorňují, že mnoho stávajících reaktorů v Evropě je zastaralých a vlády budou muset investovat miliardy jen do udržení jejich provozu, což je v době napjatých rozpočtů a rostoucích výdajů na obranu nelehký úkol.

Nadějí pro budoucnost by mohly být malé modulární reaktory (SMR), které jsou považovány za nákladově efektivnější a flexibilnější. Evropská komise již schválila investiční balíček na jejich podporu s cílem uvést je do provozu počátkem 30. let. Přestože jsou SMR vnímány jako ideální pro napájení datových center, v komerčním měřítku jsou zatím nevyzkoušené a v EU dosud nebyla udělena žádná licence na jejich stavbu.

Evropské vlády jasně vidí v jádru součást střednědobého a dlouhodobého řešení energetické bezpečnosti. Nicméně pro aktuální krizi a okamžité snížení cen zůstává Evropa prozatím odkázána na fosilní paliva a doufá, že se podaří urychlit přechod k nezávislosti dříve, než vysoké náklady nevratně poškodí její ekonomiku.

Ovládli jsme Luhanskou oblast, opakuje stále dokola Rusko. Podle expertů i Kyjeva je to aprílový žert

Ilustrační fotografie

Experti: Svět stojí na prahu největšího ropného šoku v historii. Světová ekonomika čelí masové energetické krizi

Světová ekonomika čelí hrozbě, která by svým rozsahem mohla překonat všechny dosavadní energetické krize v historii, varuje BBC. Ceny ropy se v pondělí ráno utrhly ze řetězů a bleskově překonaly hranici 100 dolarů za barel, přičemž v jednu chvíli atakovaly i úroveň 115 dolarů. Tento dramatický nárůst je přímým důsledkem eskalujícího konfliktu v Perském zálivu, který fakticky zastavil export klíčové suroviny z jednoho z nejdůležitějších regionů světa.
Kyjev

Situace se zhoršuje. Proud vypadává na většině Ukrajiny, s kritickou situací se potýkají firmy i domácnosti

Energetická situace na Ukrajině se v posledních hodinách dramaticky zhoršila. Státní operátor Ukrenergo varoval, že po vlně ruských náletů z noci na dnešek muselo několik klíčových elektráren přejít do režimu havarijních oprav. Většina regionů země se nyní potýká s nucenými výpadky proudu, které nahradily dříve plánované harmonogramy, což kriticky dopadá na fungování domácností i průmyslu.

Jak se americké armádě podařilo zachránit ztraceného letce? Na povrch vyplouvají první detaily

Spojené státy úspěšně dokončily jednu z nejriskantnějších záchranných operací ve své historii. Podařilo se jim z hloubi íránského území evakuovat pohřešovaného člena posádky stíhacího letounu F-15, který byl sestřelen minulý pátek nad jižním Íránem. Prezident Donald Trump v neděli ráno potvrdil, že důstojník, kterého identifikoval jako plukovníka, je v bezpečí, ačkoliv v pozdějším vyjádření dodal, že utrpěl vážná zranění.

Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď

Americký prezident Donald Trump stanovil nové, v pořadí již několikáté ultimátum pro úplné otevření Hormuzského průlivu. Na svých sociálních sítích dnes odpoledne stručně oznámil nový termín: „Úterý, 20:00 východního času!“ Tento strohý příspěvek následuje po sérii mnohem agresivnějších vyjádření, která šokovala mezinárodní společenství svou přímočarostí.

Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti

Bezpečnostní situace na srbsko-maďarské hranici o víkendu dramaticky eskalovala poté, co srbské úřady nalezly vysoce výkonné výbušniny v blízkosti strategického plynovodu TurkStream. Incident, který se odehrál u obce Oromhegyes nedaleko Magyarkanizse, okamžitě spustil rozsáhlou společnou operaci srbské policie a armády. Na místě byly nasazeny vrtulníky, drony, termokamery a speciálně vycvičení psi, přičemž několik ulic v okolí zůstalo zcela uzavřeno.

Trump ztratil nervy: Otevřete ten zas***** průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle, nadává Íránu

Americký prezident Donald Trump vyostřil svou rétoriku vůči Íránu na maximum a prostřednictvím své platformy Truth Social vyslal Teheránu poslední varování. V příspěvku, který překvapil svou vulgárností a agresivním tónem, pohrozil zničením klíčové civilní infrastruktury. Hlavním bodem sváru zůstává Hormuzský průliv, strategicky nezbytná vodní cesta, která je od vypuknutí válečného konfliktu na konci února prakticky uzavřena.

U plynovodu na srbsko-maďarských hranicích našli výbušniny. Zasahují vrtulníky i pyrotechnici, Orbán svolal Radu obrany

V blízkosti maďarských hranic došlo k závažnému bezpečnostnímu incidentu, který si vyžádal okamžitou reakci nejvyšších státních představitelů. V bezprostřední blízkosti strategicky významné plynové stanice na srbské straně byly nalezeny předměty připomínající výbušniny. Maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na tuto hrozbu a po konzultaci se srbskou stranou svolal na nedělní odpoledne mimořádné zasedání Rady obrany státu.

OBRAZEM: Takhle Zemi 50 let nikdo neviděl. Z mise Artemis dorazily i první snímky odvrácené strany Měsíce

Astronauté mise Artemis II, kteří se v těchto dnech zapsali do historie, zaslali na Zemi dechberoucí sérii nových fotografií. Snímky zachycují nejen blížící se povrch Měsíce, ale také unikátní pohledy do interiéru kosmické lodi Orion. Posádka se momentálně nachází ve více než polovině své cesty k našemu nejbližšímu nebeskému sousedovi a tyto vizuální materiály nabízejí veřejnosti vzácnou příležitost nahlédnout do každodenního života v hlubokém vesmíru.

Začátek Orbánova konce? Magyar zacílil na mladé voliče, ti touží po svobodné zemi

Maďarsko se nachází na prahu zásadních parlamentních voleb a v ulicích Budapešti je cítit napětí, které mnozí mladí voliči popisují jako historický okamžik. Po šestnácti letech neotřesitelné vlády Viktora Orbána se formuje nová generace, která vyrostla v systému takzvané „iliberální demokracie“ a nyní touží po radikální změně. Pro dvacetiletého Ákose a jeho vrstevníky nejde jen o politiku, ale o samotnou možnost vybudovat si v rodné zemi budoucnost.

Macinka Pavla na summit NATO nepustí. Pojede tam s Babišem a Zůnou

Složení české delegace na nadcházející summit NATO v Ankaře nadále vyvolává neshody mezi vládou a Pražským hradem. Podle aktuálních informací České televize budou Českou republiku na tomto významném jednání reprezentovat premiér Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zahraničí Petr Macinka. S účastí prezidenta Petra Pavla vládní kabinet v tuto chvíli nepočítá.

Slovensko žádá Evropskou unii, aby obnovila dialog s Ruskem

Slovenský premiér Robert Fico vyzval Evropskou unii k ukončení sankcí na dovoz ruské ropy a plynu. Podle jeho vyjádření by tento krok pomohl vyřešit prohlubující se energetickou krizi, která souvisí s probíhající válkou v Íránu. Fico své stanovisko zveřejnil po telefonátu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, přičemž oba lídři patří v rámci EU k těm, kteří s Moskvou nadále udržují vztahy.

Americké síly úspěšně dokončily dramatickou záchrannou misi v Íránu. Našli ztraceného letce

Americké ozbrojené síly úspěšně dokončily dramatickou záchrannou misi na území Íránu. Podařilo se jim bezpečně evakuovat člena posádky stíhacího letounu F-15E Strike Eagle, který byl nad nepřátelským územím sestřelen. O radostné zprávě informoval veřejnost americký prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě Truth Social během velikonoční neděle.

Počasí příští týden: Žádné oteplení se zatím nechystá

Nadcházející týden přinese do Česka proměnlivé jarní počasí, ve kterém se vystřídají slunečné dny s citelným ochlazením a občasnými srážkami. Zatímco začátek týdne bude ve znamení doznívajících přeháněk, v noci se musíme připravit na návrat mrazíků, které mohou potrápit zejména zahrádkáře.

Režim v Íránu se nezměnil. Po Trumpových útocích je naopak ještě tvrdší, míní analytici

Americký prezident Donald Trump v posledních dnech opakovaně prohlašuje, že v Íránu došlo k „výměně režimu“. Podle jeho slov byla původní garnitura zdecimována a noví lídři jsou „méně radikální a mnohem rozumnější“. Političtí analytici a experti CNN na Blízký východ však varují, že realita je přesně opačná – íránský režim sice vyměnil tváře na vrcholu, ale ve svém jádru zůstává stejnou, ne-li ještě tvrdší teokracií než dříve.

Podpora Putina je nejnižší od začátku invaze na Ukrajinu

Důvěra ruské veřejnosti v prezidenta Vladimira Putina klesla na nejnižší úroveň od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Podle posledních průzkumů státní agentury VTsIOM a nezávislého centra Levada se na náladě obyvatel začíná projevovat kombinace ekonomických tlaků a vleklé válečné únavy. Zatímco rok 2025 byl pro ruskou armádu díky postupu na bojišti a znovudobytí Kurské oblasti úspěšný, začátek roku 2026 přinesl stagnaci a mírný ústup, což se okamžitě odrazilo v grafech popularity.

Rutte poletí kvůli útokům na členy NATO za Trumpem

Chystané setkání mezi generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě slibuje velmi napjatou atmosféru. Rutteho úřad oznámil, že se schůzka uskuteční příští středu, a to v době, kdy Trump stupňuje své slovní útoky proti alianci. Kromě prezidenta se šéf NATO sejde také s ministrem zahraničí Marcem Rubiem a ministrem obrany Petem Hegsethem.

Záchranné týmy amerického letectva provádějí jednu z nejnebezpečnějších operací moderní historie

Záchranné týmy amerického letectva aktuálně provádějí jednu z nejnebezpečnějších operací své moderní historie. Hluboko v íránském vnitrozemí pátrají po druhém členovi posádky stíhacího letounu F-15, který byl nad tamním územím sestřelen. Zatímco prvního pilota se podle předběžných zpráv podařilo úspěšně zachránit, osud jeho kolegy zůstává nejistý.

Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině

Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek oznámil, že Káhira již nebude přijímat zásilky obilí, které Rusko vyváží ze svých dočasně okupovaných ukrajinských území. Tuto informaci potvrdil Zelenskyj po rozhovoru se svým egyptským protějškem Abdulem Fattáhem as-Sísím.

Jako z filmu Terminátor. Frontovou linii na Ukrajině začínají ovládat drony a roboti

Bitevní pole na Ukrajině prochází v pátém roce ruské invaze nevídanou proměnou, která připomíná spíše vědecko-fantastický film než tradiční pozemní konflikt. Hlavní roli v tomto technologickém klání nyní hrají bezpilotní pozemní prostředky (UGV), které se staly symbolem moderní robotizované války. Od jara 2024 jejich využívání roste exponenciální řadou a mění způsob, jakým armády uvažují o strategii a ochraně lidské síly.

Politico: Magyara čeká očistec. Orbánův systém učinil Maďarsko prakticky neovladatelné

I přesto, že by opoziční lídr Péter Magyar dokázal v dubnových volbách porazit dlouholetého premiéra Viktora Orbána, čeká ho podle politických analytiků webu Politico doslova očistec. Orbán totiž během svých 16 let u moci vybudoval v Maďarsku komplexní systém „právních pastí“, které mají za cíl paralyzovat jakéhokoli jeho nástupce a učinit zemi prakticky neovladatelnou pro kohokoliv jiného než stranu Fidesz.

