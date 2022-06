Ani případná mobilizace by Rusku podle experta nepomohla ke zvýšení úderné síly

Konflikt se podle něj nachází ve fázi, kdy je postup ruských jednotek minimální a ruská armáda zabředává do poziční opotřebovávací války, která nebyla v plánu. Petráš míní, že u ruské strany to vede k poměrně rychlému vyčerpání sil, ať už jde o přímé ztráty na životech, zranění či jen potřebu stáhnout nasazené jednotky, dopřát jim odpočinku a na místo nich nasadit síly čerstvé. "Z vojenského hlediska je doplnění sil naprosto nezbytné z mnoha důvodů. Důvodem hlavním je však vytvoření účinného taktického tlaku na protivníka a nastavit bojové tempo, kterému by protivník podlehl. Nic takového se však neděje," uvedl odborník. Výrazná obměna sil na ruské straně se podle něj neděje a nenastává ani výrazné posílení ruských invazních jednotek, což by se za současné situace dalo očekávat.

Spekuluje se o tom, že ruský prezident Vladimír Putin by mohl vyhlásit mobilizaci, ať už částečnou, či všeobecnou. "Pokud ponecháme stranou právní aspekt aktu mobilizace, která se očekává spíše za situace válečného ohrožení státu, tak samotný akt mobilizace by byl jednoznačně vnímán ruskou společností jako důkaz toho, že původní plán speciální vojenské operace nevychází a vyžaduje alternativní řešení. A že ne vše jde na Ukrajině podle informací podávaných oficiálními kremelskými zdroji," uvedl Petráš.

Podle něj by vyhlášení mobilizace a předpokládaný přísun rezerv a obměna sil mohly mít příznivý vliv na morální stav jednotek nasazených na Ukrajině. "Pokud však jde o potenciál sil, kterých by se mohla mobilizace týkat, ruské zálohy mají teoreticky více jak dva miliony bývalých branců, ale jen málo z nich je aktivně vycvičeno nebo připraveno k nasazení do konfliktu," uvedl Petráš.

Dostupné zpravodajské údaje podle něj hovoří o tom, že přibližně jen 4000 až 5000 vojáků je pravidelně připravováno, a může tak být považováno za příslušníky aktivní zálohy. Tento údaj je ale v rozporu s tím, co říkají údaje ruského ministerstva obrany, které hovoří o 80.000 až 100.000 členů aktivních záloh.

Dalším negativním aspektem vyhlášení případné mobilizace je podle Petráše potřeba lidi povolané do armády náležitě připravit a vycvičit, což chce čas. Petráš řekl, že i když nelze zcela vyloučit, že se na Ukrajinu dostanou zálohy k podpoře či obměně nasazených jednotek, dopad tohoto kroku na bojovou schopnost Ruska zřejmě nebude dostačený k tomu, aby v konfliktu nastal výrazný posun. Případné nahrazení jednotlivých částí bojových uskupení na Ukrajině rezervními silami a jednotkami zálohy, které neabsolvovaly dlouhodobý vojenský výcvik, by ruskou údernou sílu podle něj pravděpodobně nijak dramaticky nezvýšil.