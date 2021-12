Bělorusko poslalo manžela Svjatlany Cichanouské na 18 let do vězení

"Můj manžel Sjarhej Cichanouski byl odsouzen k 18 letům vězení. Diktátor se veřejně mstí svým nejsilnějším odpůrcům," reagovala Cichanouská na svém twitterovém účtu. "Zatímco ukrývá politické vězně v uzavřených procesech, doufá, že bude pokračovat v tichosti v represích. Ale celý svět se dívá," dodala. Soud s jejím mužem začal v červnu a konal se za zavřenými dveřmi.

Verdikt si společně s Cichanouským vyslechlo také dalších pět aktivistů kritických k režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Jde o bývalého prezidentského kandidáta Mikalaje Statkeviče, blogera Ihara Losika, Uladzimira Cyhanoviče, Dzmitryje Papova a Arcjoma Sakava. Ti dostali u soudu od 14 do 16 let vězení. Šestice čelila mimo jiné obvinění, že chtěla v době loňských prezidentských voleb zorganizovat v zemi hromadné nepokoje.

