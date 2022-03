Británie: Ruské jednotky za poslední den udělaly při svém postupu na Kyjev jen malý pokrok

"Rusko nedokázalo ovládnout vzdušný prostor nad Ukrajinou, což vedlo k přechodu na noční operace, jež mají zmenšit jejich ztráty," uvedlo ministerstvo.

"Pro Putina se z toho stává nohem nebezpečnější podnik, než očekával," řekl dnes stanici Sky News vicepremiér Dominic Raab. "Na ruské síly to má demoralizující dopad a zároveň to posiluje odhodlání Ukrajinců," dodal.

"Pokud by Putin okupoval Kyjev nebo i jedno či více dalších velkých měst, neznamenalo by to konec, protože pak se Ukrajinci uchýlili nejspíš k nějaké formě partyzánských bojů, která by trvala mnohem mnohem déle," řekl Raab.

Britský premiér Boris Johnson dnes odlétá na jednání do Polska a Estonska. "Společně s našimi spojenci bude Británie dál vyvíjet maximální možný tlak na Putinův režim, aby ho donutila nést následky za jeho postup na Ukrajině," řekl premiér před cestou, během které se má sejít rovněž s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem.

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová odcestuje do Ženevy, kde má promluvit na zasedání Rady pro lidská práva OSN.