Britská armáda dnes ukončí evakuaci z Afghánistánu

"Blížíme se ke konci evakuace, který nastane během dnešního dne. Pak ještě bude nutné dopravit zpět naše vojáky," uvedl Carter s tím, že se Británii nepodaří evakuovat z Kábulu všechny lidi, které by britské úřady chtěly dostat do bezpečí. "Nebyli jsme schopni dostat pryč všechny, což nás velmi mrzí," dodal.

V uplynulých dvou týdnech bylo z Kábulu dopraveno do bezpečí více než 100.000 lidí, převážně cizinců a jejich afghánských spolupracovníků, jejichž životy by mohly být za režimu Tálibánu ohroženy. Do 31. srpna ale mají na základě dohody s Tálibánem z Afghánistánu odejít američtí vojáci, kteří dohlížejí na bezpečnost kábulského letiště, čímž bude evakuační operace uzavřena. Většina zemí již v minulých dnech za zhoršující se bezpečnostní situace evakuace ukončila.

Na dotaz ohledně budoucí možné spolupráce s Tálibánem Carter poznamenal, že Británie může skutečně spolupracovat jen s vládami, které se řídí mezinárodním humanitárním právem.