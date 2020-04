Britská vláda řeší aféru: Johnson nechodil na jednání o koronaviru, tvrdí list Sunday Times

Johnson, který se nyní zotavuje po těžkém průběhu nemoci covid-19, podle britského nedělníku nepřišel na schůzky krizového štábu v lednu a v únoru a dostavil se, až když se nákaza prokázala u prvních 40 lidí. "Nemůžete válčit, když tam není váš premiér," napsal list Sunday Times s odkazem na poradce z Downing Street.

Gove označil informaci o Johnsonově nepřítomnosti na jednání krizového štábu za komickou. V rozhovoru s televizí Sky News řekl, že jeden nebo dva aspekty informace Sunday Times nejsou správné. "Všechna zásadní rozhodnutí učinil premiér. Nikdo nemůže říkat, že se do boje proti tomuto viru nevrhl srdcem i duší," řekl Gove.

'The idea that the Prime Minister skipped meetings that were vital to our response to the #coronavirus is grotesque'



Michael Gove insists Boris Johnson was "energetic, determined, focussed and strong" in his leadership against #COVID.



Latest: https://t.co/GM5u37D7JW #Ridge pic.twitter.com/HNrcU9tGrx — Sophy Ridge on Sunday (@RidgeOnSunday) April 19, 2020

Vyvrátil také spekulace, že se vláda chystá začít zmírňovat některá omezení zavedená před téměř čtyřmi týdny kvůli koronaviru. Spekulace o tom, že se začnou postupně znovu otevírat školy a budou se povolovat menší shromáždění, Gove označil za nesprávné.

"Z faktů a rad jasně vyplývá, že bychom ta opatření ještě rušit neměli," řekl. Podle něj je stále znepokojující nárůst počtu úmrtí. V Británii na nemoc covid-19 zemřelo přes 15.400 lidí, čímž se země řadí na páté místo ve světě.

Britští lékaři nepřestávají poukazovat na to, že je znepokojuje nedostatek ochranných prostředků. Šéf britského lékařského svazu Chaand Nagpaul řekl, že vláda byla před týdnem upozorněna na "kritický nedostatek rukavic s dlouhými návleky". Zdravotníci dostali pokyn používat rukavice opakovaně, což podle lékařů může znamenat ohrožení pro pacienty i lékaře.

S rychlou obnovou původního provozu nepočítá ani Irsko. Jeho ministr zdravotnictví Simon Harris dnes řekl, že není pravděpodobné, že se do konce roku bude moci povolit shromažďování lidí. Stejně tak ještě potrvá nařízení o izolaci lidí starších 70 let.

"Neumím si představit hospody plné lidí, dokud je tady koronavirus a my nemáme k dispozici vakcínu ani účinnou léčbu," řekl.

Irský hlavní lékař ve čtvrtek řekl, že první vlna nákazy byla v Irsku zvládnuta, což vyvolalo dohady, že by od 5. května mohlo přestat platit nařízení, aby se lidé zdržovali doma. Irové teď mohou vycházet, jen aby si nakoupili nebo aby se prošli do vzdálenosti dvou kilometrů od domova. Lidé starší 70 let vycházet nemají.

Harris řekl, že by byl rád, kdyby se mohly znovu aspoň částečně otevřít školy. "I kdyby mohli studenti chodit do školy pouze jeden den v týdnu, byla by to pro rodiny možnost si vydechnut a já si myslím, že by to pomohlo," řekl ministr. V Irsku se nakazilo přes 14.700 lidí a zemřelo tam více než 570 pacientů.