Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko se chtějí angažovat při opravě ukrajinské techniky

— Autor: ČTK

Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko se chtějí angažovat při opravě ukrajinské techniky či při ošetřování zraněných vojáků z Ukrajiny. Po dnešní schůzce s kolegy ze zemí visegrádské čtyřky (V4) to novinářům řekl slovenský ministr obrany Jaroslav Naď, podle něhož zmíněné středoevropské země podporují Ukrajinu čelící ruské vojenské invazi. Česko při jednání zastupovala ministryně obrany Jana Černochová, podle které by se země V4 mohly zapojit také do odminování Ukrajiny.