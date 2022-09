Král Charles: Kdo je nový britský panovník?

Byly mu tři roky, když se jeho matka Alžběta stala královnou, a čtyři, když ji slavnostně korunovali. Povahově spíš tichý muž, který dlouhá léta nebýval ústřední postavou pikantních příběhů královské rodiny, nakonec sehrál ústřední roli v jednom z nejsledovanějších okamžiků v novodobé historii britské královské rodiny. V roce 1996 se rozvedl se svou manželkou, princeznou Dianou, a o devět let později si po dlouholeté známosti vzal svou celoživotní lásku Camillu Parkerovou Bowlesovou.

Pohádkovou svatbu Charlese s Dianou Spencerovou v roce 1981 sledovaly v přímém přenosu miliony lidí po celém světě, však páru štěstí nepřinesla. Manželství, z něhož vzešli dva potomci, princové William a Harry, se počátkem 90. let rozpadlo a v srpnu 1996 bylo po letech strastiplných manželských problémů oficiálně rozvedeno. Diana obviňovala Charlese z toho, že odmítl ukončit vztah se svou dlouholetou milenkou Camillou. Charles uvedl, že si stále uchovával svoji víru v manželství, "dokud se nenávratně nerozpadlo".

Po tragické smrti princezny Diany v roce 1997 Charles přestal před veřejností skrývat svůj dlouholetý blízký vztah s Camillou, kterou si v dubnu 2005 vzal. Protože byli oba rozvedení, což pro církev znamenalo překážku, konal se nejprve občanský obřad. Teprve poté se novomanželům dostalo v kapli na hradě Windsor i církevního požehnání. Ne všichni Britové byli jejich sňatkem nadšeni. Mnozí projevovali názor, že Camilla rozbila princovo manželství s jeho první manželkou Dianou.

Proslulá romance následníka britského trůnu s dcerou válečného hrdiny začala údajně v roce 1970 v jednom královském parku. "Moje prababička byla milenkou vašeho pradědečka, co vy na to?" zeptala se prý Camilla Charlese při hře póla. Jejich vztah však tehdy ukončily Charlesovy vojenské povinnosti. Když se princ po půlroce služby na moři vrátil, byla Camilla již provdána za armádního důstojníka Andrewa Parkera Bowlese. Nadále však zůstávala důvěrnou Charlesovou přítelkyní. On šel za kmotra jejímu synovi Thomasovi, ona mu údajně pomohla najít vhodnou manželku - lady Dianu Spencerovou.

Po jejich svatbě v roce 1981 však blízkost Charlese a Camilly působila ve svazku velké napětí. Na veřejnost pronikly jejich intimní vzkazy typu Charlesova "chtěl bych být tvým tampónem" či Dianina televizního prohlášení "byli jsme v tom manželství tři". Reakce veřejnosti byla silná a Camilla musela čelit projevům hněvu i na ulici. V roce 1994 Charles oficiálně přiznal cizoložství v televizním rozhovoru a o dva roky později se s Dianou rozvedli. Camilla se s prvním manželem rozvedla v roce 1995.

Charles Philip Arthur George se narodil 14. listopadu 1948 v Buckinghamském paláci v centru Londýna. Základní vzdělání získal na internátní škole v Gordonstounu v severním Skotsku a dále má titul bakaláře historie na Cambridgeské univerzitě. Potom sloužil u letectva a námořnictva, má licenci pilota vrtulníku. Po odchodu z armády ustavil v roce 1976 Nadaci prince Charlese, jež pomáhá handicapovaným v Británii, je patronem, prezidentem nebo členem více než 400 dalších charitativních organizací. Titul prince waleského mu byl udělen v roce 1958 (korunován byl ale až v červenci 1969). Loni po úmrtí jeho otce na něj přešel i titul vévoda z Edinburghu.

Charles je vášnivým ekologem a podporuje biofarmaření. Často se vyjadřuje ke změnám klimatu a vyzval například hlavy států a vlád, aby spolupracovaly s představiteli byznysu a soukromého sektoru na společném řešení klimatické krize, politiky obvinil z nečinnosti. "Oči a naděje celého světa se upírají na vás," řekl následník britského trůnu loni v listopadu na klimatické konferenci OSN ve skotském Glasgow.

Rád také maluje, vystavoval a prodal mnoho děl a též publikoval knihy o malování. Na jeho obrazech jsou většinou krajinky či hrady. Též sbírá modely aut a nejvíce si libuje v britské značce Aston Martin. Jeho zájem o architekturu jej několikrát zavedl i do ČR. Naposledy v roce 2010 se kromě Prahy podíval i do Brna a navštívil také ekologickou vesnici Hostětín na Uherskohradišťsku. V roce 2000 si prohlédl barokní zahrady pod Pražským hradem a v Brně slavnostně zahajoval výstavbu Technologického parku.

V poslední době Charles opět porušil tradici, že britská královská rodina se vyjadřuje jen velice výjimečně k aktuálnímu politickému dění. Ruský únorový útok na Ukrajinu popsal jako "brutální agresi a bezohledný útok na demokratické hodnoty". Agentura Reuters připomněla, že právě princ Charles v roce 2014 během návštěvy Kanady způsobil rozruch, když se na veřejnost dostala jeho soukromě pronesená poznámka, že Putin se "chová jako Hitler". Komentář pronesený po ruské anexi Krymu pak ostře odsoudilo ruské ministerstvo zahraničí.