Londýn: EU nemá důvod k negativní reakci na plán pozměnit pobrexitová obchodní pravidla

Britská vláda v pondělí představila plán na změnu severoirského protokolu, který je součástí dohody o vystoupení Británie z EU. Legislativní návrh usiluje o zrušení celních kontrol na některé zboží dovážené do Severního Irska ze zbytku Spojeného království. Novela má odstranit "zbytečné" papírování při kontrole zboží a podniky v Severním Irsku mají mít stejné daňové úlevy jako podniky v jiných částech Spojeného království. Návrh zákona podle vlády rovněž zajistí, aby případné obchodní spory řešila "nezávislá arbitráž", a nikoli Soudní dvůr EU.

Londýn trvá na tom, že její plán je právně v pořádku, ale podle Bruselu jde o jednostranné porušení uzavřené smlouvy a tedy mezinárodního práva. V praxi by totiž šlo o porušení dohody, kterou britský premiér Boris Johnson před méně než dvěma roky podepsal s EU.

Na otázku, zda britská vláda neriskuje obchodní válku uprostřed krize kolem rostoucích životních nákladů, Trussová rozhlasové stanici Times Radio odpověděla: "Naše řešení EU nijak nepoškozuje. Pokračujeme v ochraně jednotného trhu."

"Neexistuje naprosto žádný důvod, proč by EU měla reagovat negativně na to, co děláme. Mám velmi jasno v tom, že upřednostňuji řešení na základě jednání, ale bez něj prostě nemůžeme připustit, aby se situace vymkla kontrole," dodala.

Místopředseda Evropské Maroš Šefčovič v pondělí varoval, že EU bude uvažovat o zahájení nového sporu s Británií. Ta by také mohla dostat pokutu a ve hře je také přehodnocení podmínek vzájemné dohody o volném obchodu.

Díky protokolu Severnímu Irsku po brexitu zůstala otevřená hranice s Irskem, které je nadále členem unijní sedmadvacítky. Zároveň ale region částečně ztratil dosavadní pevná pouta se zbytkem Británie, protože některé zboží putující mezi oběma částmi ostrovní země nyní podléhá přísným kontrolám.

O návrhu změny severoirského protokolu má debatovat a později hlasovat britský parlament, není přitom jasné, zda vláda zveřejněný návrh skutečně dokáže prosadit.