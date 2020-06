Koronavirus zastínil brexit. Merkelová teď varuje před zhoršením vztahů

"Premiér Boris Johnson a jeho vládní kabinet už projevili vůli se s námi domluvit na vzájemných vztazích po definitivním odchodu," nechala se podle deníku Irish Times slyšet německá kancléřka. "Bude ale muset při jednáních zvážit veškerá pro a proti svých požadavků," dodala.

Jedná se například o zachování dosavadních standardů týkajících se trhu práce, sociálních služeb a životního prostředí. Pokud by království odmítlo tyto věci zachovat, pak bude muset podle Merkelové počítat s následky v podobě zhoršených ekonomických vztahů s EU.

Pětašedesátiletá spolková kancléřka, která stojí v čele Německa od roku 2005 a po uplynutí svého čtvrtého a posledního volebního období v příštím roce opustí politiku, zároveň také řekla, že brexit nevnímá jako osobní porážku. Reakce Evropy na britské požadavky by podle ní měly být konstruktivní.

Merkelová svými slovy reagovala na Johnsonova vyjednavače pro brexit Davida Frosta, který připustil, že by diskuze, k nimž dojde příští týden, měly být realistické. Zástupce britské diplomacie například uvedl, že země nepřipustí, aby jí Brusel dál tlačil do zachování některých dřívějších směrnic a jiných omezení.

David Frost uvedl, že Spojené království nedovolí Bruselu, aby mu zasahoval do záležitostí, které byly britskými voliči vnímány negativně a které byly zřejmě také příčinou samotného brexitu. Pokud jde o soudnictví, právní řád a rybolov, prosazuje co největší autonomii země.

Zároveň také dodal, že se těší na znovuobnovení osobních jednání, která dočasně pozastavila epidemie koronaviru, a nahradily videokonference. "K dalšímu kolu rozhovorů mezi Londýnem a Bruselem dojde 29. června. Poprvé od března se budeme moci všichni setkat tváří v tvář na půdě EU. O týden později se zase sejdeme v Británii," nechal se slyšet.

Frost v závěru ještě dodal, že vynaloží maximální úsilí, aby bylo dohody o vzájemném uspořádání dosaženo, pokud možno co nejdřív. Pokud by Spojené království chtělo přechodné období prodloužit, muselo by o to požádat nejprve 1. července. Premiér Johnson ale takový scénář vyloučil.