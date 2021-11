Na 40 států se v Glasgow zavázalo urychlit odklon od uhlík čistým zdrojům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na 40 zemí se dnes na konferenci OSN o změnách klimatu COP26 zavázalo urychlit odklon od uhlí ve prospěch čistých zdrojů energie. Signatáři slíbili, že vyřadí své uhelné elektrárny z provozu do roku 2030 v případě velkých ekonomik a do roku 2040 v případě chudších zemí. Země také uvedly, že nebudou investovat do uhelných elektráren doma ani v zahraničí.