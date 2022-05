Na ukrajinská města opět dopadají ruské střely a rakety

Zasažen byl i blíže neupřesněný objekt v horách Zakarpatské oblasti, uvedl gubernátor Viktor Mykyta. Podle ukrajinských médií šlo o první ruský úder v této oblasti od začátku války. V tamních horách se mohou skrývat ukrajinské vojenské objekty a sklady, poznamenala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

"Ve Lvově jsou slyšet výbuchy. Všichni zůstaňte v krytech," uvedl starosta západoukrajinského města Andrij Sadovyj, který později informoval o výpadcích v dodávkách elektřiny i vody v důsledku zásahů. Část města je bez světla, vody a internetu.

"Podle předběžných údajů byla Lvovská oblast zasažena raketami. Zůstaňte v krytech!" doporučil i gubernátor Maksym Kozyckyj. Na sociálních sítích se lidé zmiňují o celkem pěti explozích, napsala agentura Unian. Podrobnosti zatím nejsou známé.

Očití svědci hlásí přinejmenším tři výbuchy v Dnipru. Exploze byly také slyšet v pravobřežní části Kyjeva. Přelet střel byl zaznamenán nad Ternopilskou oblastí. "Přílet nepřátelské rakety" potvrdili také v Kirovohradské oblasti. Poradce ministra vnitra Anon Heraščenko navíc informoval o sestřelení dvou střel, přelétajících město Vinnycja, dodal Unian.

Co čeká Ukrajinu v dalších dnech je nejasné

Predikovat, jak se bude válka v nadcházejících dnech či týdnech vyvíjet, je obtížné. Rusko před pár dny oznámilo, že výrazně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu a nadále pokračují snahy o mírová jednání, ačkoliv prezident Vladimir Putin oznámil, že rozhovory jsou na mrtvém bodě.

Ruské ministerstvo obrany v poslední době tvrdí, že vojska se přeskupují, aby mohla "osvobodit" Donbas na východě Ukrajiny. Podle prohlášení vedení ukrajinské armády ale může být tvrzení o stahování vojsk jen klamavou taktikou, která má vyvolat představu, že Moskva upustila od záměru obklíčit Kyjev.

Britské ministerstvo obrany ale uvedlo, že ruské ozbrojené síly zřejmě skutečně přeorientovaly své úsilí na dobytí celého Donbasu. Očekává, že boje na východě Ukrajiny v příštích dvou až třech týdnech zesílí.

Není ani zřejmé, nakolik je se situací na Ukrajině obeznámen ruský prezident Vladimir Putin. Nejmenovaný americký činitel s odkazem na odtajněné informace amerických zpravodajských služeb agentuře Reuters sdělil, že se Putinovi jeho vlastní poradci obávají sdělit, že se ruské armádě při invazi nedaří.

Někteří experti nevylučují ani možné použití jaderných zbraní. "Domnívám se, že ruský prezident by mohl být motivován použít jadernou zbraň tehdy, pokud by to vnímal jako otázku přežití – a teď nutně nemyslím fyzické přežití, ale přežití jeho režimu. (...) Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím, že je použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl Českému rozhlasu děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není.