NATO slíbilo Ukrajině další pomoc v reakci na probíhající referenda

— Autor: ČTK

NATO v reakci na pseudoreferenda, která Rusko uspořádalo na okupovaných územích Ukrajiny, zvýší svou pomoc Kyjevu. Serveru CNN to dnes řekl generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Uvedl to ve chvíli, kdy Moskva zahájila hlasování o připojení čtyř regionů k Rusku, což je podle Kyjeva a jeho spojenců lest, která má vést k anexi těchto území a eskalaci sedm měsíců trvající války.