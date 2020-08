Norsko se kvůli pandemii vrací k restrikcím, omezuje prodej alkoholu i cestování

"Myslím, že většina z nás pochopila, že prázdniny jsou za námi. Musíme si vyhrnout rukávy, protože tu máme práci. Nemyslím tím práci, za niž dostáváme plat, ale práci nutnou k tomu, abychom nemuseli zemi znovu zavřít," citoval Höieho deník Dagens Nyheter. "Zpomalíme, abychom pak nemuseli rychle brzdit a vyhnuli se náhlému uzavření velkých částí společnosti," zdůvodnil znovuzavedení některých restrikcí namísto dříve plánovaného uvolňování.

Ministr uvedl, že norští občané se vystavují riziku nákazy koronavirem kdekoliv v cizině. "V Norsku je stále málo nakažených, ale vidíme nárůst infikovaných v zemích, které měly dosud situaci pod kontrolou," uvedl. "Doporučujeme Norům vyhnout se zbytnému cestování do zahraničí, a to jak do červených, tak zelených zemí," dodal.

Jako "zelené", tedy bezpečné země, označuje norský institut veřejného zdraví (FHI) státy s méně než 20 potvrzenými případy nákazy na 100.000 obyvatel. Do rizikových "červených" zemí se doporučuje necestovat vůbec, lidé přijíždějící z těchto států navíc musejí do desetidenní karantény.

K dnešní půlnoci se v "červené" kategorii ocitne společně s Francií, Švýcarskem a Monakem také Česká republika a některé regiony sousedního Švédska. Již od dřívějška na tomto seznamu figurují balkánské státy Evropské unie a také Španělsko a Portugalsko.

Kabinet se podle ministra dále rozhodl nerozšířit maximální počet účastníků hromadných akcí na 500 lidí, ale ponechá jej na současných 200. Nezruší také pravidlo nejméně metrového odstupu mezi lidmi v kinech a konferenčních sálech. Od soboty bude v celé zemi platit zákaz prodeje alkoholu v barech a restauracích po půlnoci.

Očekávanou povinnost nošení roušek vláda zatím nezavádí, do příštího pátku však zváží, zda tuto ochrannou pomůcku doporučí v prostředcích hromadné dopravy. "Chci zdůraznit, že roušky nejsou alternativou fyzického odstupu. Jeden metr chrání daleko lépe než rouška," řekl Höie. Roušky jsou v současnosti v Norsku povinné pouze pro ty, kteří se vracejí z epidemicky rizikových zemí.

Severská země s 5,4 miliony obyvatel dosud podle FHI zaregistrovala 9468 nakažených koronavirem, z toho 59 za poslední den. S covidem-19 celkově zemřelo 256 lidí. S nákazou se v posledních dnech potýkají zejména norské výletní lodi, na 21 infikovaných bylo zjištěno mezi účastníky jedné soukromé oslavy.