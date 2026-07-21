Nový žebříček: Nejsilnější pas světa má asijský stát. USA se rapidně propadly, lépe je na tom i Česko

Libor Novák

21. července 2026 19:37

Cestovní pas, ilustrační foto
Cestovní pas, ilustrační foto Foto: Pixabay

Podle nejnovějšího žebříčku Henley Passport Index, který slaví dvacáté výročí svého fungování, došlo za poslední dvě dekády k zásadním proměnám v síle světových cestovních dokladů. Zatímco v roce 2006 patřil pas Spojených států amerických k absolutní špičce, v současnosti se propadl až na desátou pozici, o kterou se dělí s Islandem.

Tento posun odráží širší geopolitické změny i proměnu hodnoty, kterou jednotlivé státy přikládají vzájemným vztahům. Vzhledem k tomu, že stejné skóre sdílí více zemí, nachází se před Amerikou v reálném pořadí několik desítek jiných států.

Na absolutním vrcholu aktuálního hodnocení se umístil Singapur, jehož občané mohou bez víza nebo s vízem získaným po příjezdu navštívit sto devadesát dva destinací. Skokanským můstkem celého žebříčku se pak staly Spojené arabské emiráty, které se posunuly až na druhé místo, jež sdílejí s Japonskem a Jižní Koreou.

Třetí příčku drží Švédsko, přičemž těsně za ním se na čtvrté pozici nachází početná skupina evropských zemí včetně Francie, Německa, Dánska nebo Španělska. Česká republika se umístila na sedmém místě, což představuje oproti minulosti výrazný vzestup.

Výzkum dále poukazuje na prohlubující se propast mezi nejmocnějšími a nejslabšími pasy světa, která v současnosti dosahuje rozdifference sto osmnácti destinací. Na samém dně žebříčku nadále zůstává Afghánistán, jehož držitelé mají volný přístup pouze do dvaceti dvou zemí.

Jediným pasem na světě, který za uplynulých dvacet let zaznamenal čistou ztrátu v počtu bezvízových destinací, se stal pas Bolívie. Všechny ostatní sledované státy si v globální mobilitě svých občanů celkově polepšily.

Zajímavé zjištění přináší také srovnání síly cestovních dokladů s Indexem globálního míru, které prokazuje silnou spojitost mezi mírou bezpečnosti v zemi a sílou jejího pasu. Většina ze světově nejbezpečnějších států zároveň disponuje nejvlivnějšími pasy, což dokládají příklady Singapuru, Švýcarska nebo České republiky.

Výjimku tvoří Spojené státy či Izrael, které si drží vysokou mobilitu i přes horší bezpečnostní hodnocení. Jejich pozice totiž odráží nashromážděný diplomatický kapitál, ekonomický význam a mezinárodní důvěru v jejich instituce.

Kromě indexu společnosti Henley existují i další metriky posuzující globální mobilitu, například Passport Index společnosti Arton Capital. Tento žebříček pracuje s daty obnovovanými v reálném čase a do svého hodnocení zahrnuje i závislá území.

Podle metodiky Arton Capital drží prvenství Spojené arabské emiráty, následované Francií a Španělskem. Různé metodiky tak potvrzují, že svoboda cestování se stala jedním z hlavních ukazatelů geopolitického postavení jednotlivých národů.

18. července 2026 12:13

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Zdroj: Libor Novák

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