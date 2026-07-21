Na pražském magistrátu zasahuje policie, údajně měla několik osob zadržet

Libor Novák

21. července 2026 15:52

Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Na pražském magistrátu proběhl v úterý policejní zásah, během kterého byl zadržen vysoce postavený úředník. Případem se zabývají pražští kriminalisté a celý proces prověřování probíhá pod dozorem Městského státního zastupitelství v Praze.

Policejní orgány provádějí v rámci přípravného řízení úkony, mezi které patří také prohlídky vybraných prostor. Mluvčí pražských městských žalobců Aleš Cimbala potvrdil, že v dané věci dosud nebylo sděleno obvinění žádné konkrétní osobě.

„Dnešního dne jsou policejním orgánem realizovány úkony přípravného řízení trestního, a to včetně prohlídky jiných prostor. V předmětné věci nyní nadále probíhá prověřování. Podle aktuálních informací, které mám k dispozici, ke sdělení obvinění dosud nedošlo,“ uvedl pro Seznam zprávy Cimbala.

Mluvčí pražské policie Jan Rybanský uvedl, že v souvislosti s akcí byly zadrženy dvě osoby, k dalším podrobnostem se však zatím nevyjádřil. Zásah potvrdil i mluvčí magistrátu Vít Hofman, který zdůraznil, že úřad poskytuje Policii České republiky maximální součinnost.

Podle dostupných informací směřovala pozornost kriminalistů do Škodova paláce v centru metropole, konkrétně na odbor pozemních komunikací a drah. Mezi prověřovanými osobami se měl podle webu Novinky ocitnout i ředitel tohoto odboru Aleš Krejča, přičemž policie se zaměřuje celkem na čtyři podezřelé subjekty.

První náměstek primátora Jaromír Beránek vyjádřil překvapení a upozornil, že se jedná o vnitřní záležitost úřadu a přenesenou působnost státní správy. „Je to nicméně vnitřní záležitost úřadu. Odbor pozemních komunikací a drah je státní správa, jde o přenesenou působnost,“ upřesnil. Věc je nadále ve fázi prověřování a další podrobnosti o konkrétních podezřeních zatím nebyly zveřejněny.

včera

Maximálně ignorovat, radí Babišovi papír s poznámkami ohledně prezidenta

Související

Pražské zastupitelstvo

Kauza s odměnami na magistrátu. Ředitel čelí výzvám k rezignaci

Pražským magistrátem otřásá kauza ohledně velmi štědrých odměn pro jednu konkrétní osobu. Někdejší asistentka ředitele úřadu Martina Kubelky loni dostala navíc k platu přes 850 tisíc korun, suverénně nejvíc z lidí na této pozici. Upozornil na to Radiožurnál. Kubelka se k celé věci odmítl vyjádřit. 
Praha, ilustrační foto

Praha chce odkoupit rušené pobočky České pošty. Plánuje je přestavět

Prahu dlouhodobě trápí nedostatek nájemního bydlení. Výstavby nových bytů ale bohužel brzdí zdlouhavý proces schvalování jednotlivých projektů. Nové vedení města se proto snaží najít alternativy, jak potřebu bydlení pro své obyvatele saturovat, a podniká kroky, které by mohly této situaci alespoň částečně pomoci. Nyní řeší část objektu České pošty v Moravské ulici v Praze 2, kterého se podnik v rámci své restrukturalizace zbavuje. Vyplývá to z tiskévé zprávy magistrátu.

Více souvisejících

magistráty Praha

Aktuálně se děje

před 35 minutami

před 1 hodinou

Ed Miliband

Novým britským ministrem zahraničí je zastánce ochrany klimatu. Bílý dům se bouří, Londýnu poslal varování

Jmenování Eda Milibanda novým britským ministrem zahraničí vyvolalo ostrou reakci ve Bílém domě. Nově nastoupený ministerský předseda Andy Burnham provedl při svém příchodu do úřadu změny ve vládě, v rámci nichž nahradil spojence svého předchůdce Keira Starmera a do jedné z nejvýznamnějších funkcí posadil právě bývalého lídra Labouristické strany a zastánce ochrany klimatu a čistých nulových emisí.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Trump uvalil na Kanadu padesátiprocentní cla

Americký prezident Donald Trump zavedl padesátiprocentní cla na širokou škálu zboží dováženého z Kanady. Tímto krokem reaguje na podle něj nerovné zacházení, kterému ze strany sousední země čelí americké automobily, mléčné výrobky a alkohol.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 8 hodinami

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

USA provedly desátou vlnu útoků na Írán v řadě

Americká armáda zahájila další sérii úderů proti Íránu, jejichž cílem je výrazně oslabit jeho schopnosti útočit na plavidla v Hormuzském průlivu. Jedná se již o desátou noc útoků v řadě, které přicházejí poté, co americký prezident Donald Trump přísahal, že Írán potrestá za smrt amerických vojáků. Trump již dříve prohlásil, že Írán byl předchozí noc zasažen velmi tvrdě na počest tří nedávno zabitých amerických vojáků, z nichž dva padli v Jordánsku a jeden v Íráku.

před 9 hodinami

včera

Houby, ilustrační foto

Češi jako sběrači. Ministerstvo odhalilo, kolik hub či borůvek si lidé vzali domů

Každá česká domácnost, jejíž členové vyrážejí na sběr, si loni v průměru odnesla z lesa 6,2 kilogramu hub, 2,6 kilogramu borůvek a něco přes 1 kilogram malin. Houbařsky byl rok 2025 spíše podprůměrný. Vyplývá to z šetření Ministerstva zemědělství (MZe), který vyhodnotila Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity (ČZU).

včera

Princ Harry v dokumentární sérii Heart of Invictus.

Princ Harry prozradil, jak si připomíná zesnulou maminku

Nikomu asi není třeba vysvětlovat, čím synem je princ Harry. Je to už téměř třicet let, co ještě jako nezletilý přišel o jednoho z rodičů. Princeznu Dianu si její mladší syn uchovává ve vzpomínkách. A také v receptech, jak vyšlo najevo. 

včera

včera

včera

důchody

Vláda schválila zásadní změnu v důchodech. Polepší si pracující i starší senioři

Vláda schválila změny v důchodovém systému a poslala příslušnou novelu zákona o důchodovém pojištění do Poslanecké sněmovny. O rozhodnutí kabinetu informoval na sociální síti X ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Nová úprava má za cíl ocenit seniorskou pracovní aktivitu, lépe podpořit lidi ve vysokém věku a zjednodušit fungování celého systému, přičemž plánované změny ve valorizacích prozatím schváleny nebyly.

včera

Vláda ČR

Vláda schválila zákaz mobilů ve školách. Žáci ho nesmí mít o přestávkách ani v družině

Vláda na svém pondělním jednání jednomyšleně podpořila poslanecký návrh premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy, který usiluje o plošný zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení. Omezení se má týkat mateřských škol, základních škol a také nižších stupňů víceletých gymnázií. Podle ministra školství se kabinet k této zákonné úpravě rozhodl na základě vyhodnocení dat ze škol, z nichž vyplynulo, že dosavadní dobrovolný přístup nepřinesl dostatečné výsledky.

včera

Jeroným Tejc, Martin Šebestyán, Ivan Bednárik

Vládě se nelíbí rozhodnutí soudu, který poslal Pavla do Ankary. Chce vyřadit Šámala z jednání o kompetenční žalobě

Vláda schválila návrh na zamítnutí kompetenční žaloby, kterou k Ústavnímu soudu podal prezident Petr Pavel. Dokument připravený ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem zároveň obsahuje požadavek na vyloučení soudce zpravodaje Pavla Šámala z dalšího projednávání celého případu. Vládní kabinet jej totiž viní ze soudního aktivismu v souvislosti s jeho nedávným rozhodnutím o předběžném opatření.

včera

Prezident Trump

Chceme další ročník MS ve fotbale, uspořádáme jej sami, vyzval Trump šéfa FIFA a poradil mu, jak nenaštvat ostatní

Americký prezident Donald Trump vyvolal rozruch svými neotřelými návrhy ohledně pořádání dalších ročníků fotbalového mistrovství světa. Před nedělním finálovým utkáním mezi Španělskem a Argentinou na stadionu MetLife v New Jersey poskytl rozhovor televizi Fox, v němž otevřeně vyzval šéfa mezinárodní federace FIFA Gianniho Infantina, aby Spojeným státům co nejdříve opět přidělil pořadatelství tohoto šampionátu.

včera

Andrej Babiš

Babiš omylem ukázal notičky na Pavla. Prezidenta má podle podkladů ignorovat

České zastoupení na summitu NATO doprovázela výrazná vnitropolitická tenze mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem. Českou delegaci tvořili vedle předsedy vlády a hlavy státu také ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna. Vláda přitom s účastí prezidenta na vrcholné schůzce původně nepočítala, Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi odjezd umožnil. Premiér Babiš následně prezidentovo působení na akci veřejně označil za ostudné a trapné.

včera

včera

včera

Spojené státy devátou noc v řadě bombardovaly Írán

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Írán utrpěl velmi těžké zásahy poté, co Spojené státy dokončily devátou noc leteckých úderů. Napříč íránským územím byly hlášeny četné výbuchy. Narůstající počty vojenských obětí a šířící se útoky v posledním období výrazně zvýšily obavy z propuknutí rozsáhlejšího válečného konfliktu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy