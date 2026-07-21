Na pražském magistrátu zasahuje policie, údajně měla několik osob zadržet

Na pražském magistrátu proběhl v úterý policejní zásah, během kterého byl zadržen vysoce postavený úředník. Případem se zabývají pražští kriminalisté a celý proces prověřování probíhá pod dozorem Městského státního zastupitelství v Praze.
Policejní orgány provádějí v rámci přípravného řízení úkony, mezi které patří také prohlídky vybraných prostor. Mluvčí pražských městských žalobců Aleš Cimbala potvrdil, že v dané věci dosud nebylo sděleno obvinění žádné konkrétní osobě.
„Dnešního dne jsou policejním orgánem realizovány úkony přípravného řízení trestního, a to včetně prohlídky jiných prostor. V předmětné věci nyní nadále probíhá prověřování. Podle aktuálních informací, které mám k dispozici, ke sdělení obvinění dosud nedošlo,“ uvedl pro Seznam zprávy Cimbala.
Mluvčí pražské policie Jan Rybanský uvedl, že v souvislosti s akcí byly zadrženy dvě osoby, k dalším podrobnostem se však zatím nevyjádřil. Zásah potvrdil i mluvčí magistrátu Vít Hofman, který zdůraznil, že úřad poskytuje Policii České republiky maximální součinnost.
Podle dostupných informací směřovala pozornost kriminalistů do Škodova paláce v centru metropole, konkrétně na odbor pozemních komunikací a drah. Mezi prověřovanými osobami se měl podle webu Novinky ocitnout i ředitel tohoto odboru Aleš Krejča, přičemž policie se zaměřuje celkem na čtyři podezřelé subjekty.
První náměstek primátora Jaromír Beránek vyjádřil překvapení a upozornil, že se jedná o vnitřní záležitost úřadu a přenesenou působnost státní správy. „Je to nicméně vnitřní záležitost úřadu. Odbor pozemních komunikací a drah je státní správa, jde o přenesenou působnost,“ upřesnil. Věc je nadále ve fázi prověřování a další podrobnosti o konkrétních podezřeních zatím nebyly zveřejněny.
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Zdroj: Libor Novák