Po zásahu na pražském magistrátu policie obvinila šest lidí a dvě firmy

Libor Novák

22. července 2026 13:31

Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Po úterním zásahu na pražském magistrátu zahájili kriminalisté trestní stíhání šesti fyzických a dvou právnických osob.

Dle vyšetřovatelů se jednalo o organizovanou skupinu s pevně danou strukturou i rozdělením úkolů, která má na svědomí korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti či zneužití pravomoci. Zdroje z prostředí vyšetřování uvádějí, že mezi obviněnými figurují také dva magistrátní úředníci, z nichž jedním je vedoucí odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča.

O posunu ve vyšetřování oficiálně informoval tiskový mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Uvedl, že stíhání uvedených osob započalo ve středu, přičemž jejich protiprávní jednání naplňuje znaky hned několika trestných činů.

„Policejní orgán zahájil dne 22. července 2026 trestní stíhání šesti fyzických osob a dvou právnických osob pro jednání, ve kterém je spatřováno naplnění skutkových podstat více trestných činů,“ uvedl Cimbala.

Dva ze stíhaných čelí obvinění ze zvlášť závažných zločinů, mezi které patří účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a neoprávněné podnikání.

Všechny tyto skutky měly být vykonávány ve prospěch zmíněné zločinecké skupiny. Podle informací Novinek se tato závažná obvinění týkají právě Krejči a druhého ze zmíněných úředníků.

Zástupce státního zastupitelství zároveň doplnil, že je u těchto obviněných spatřováno také pokračování v trestném činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Policisté z pražské hospodářské kriminálky dorazili do budovy Škodova paláce v průběhu úterka a na místě zadrželi dvě osoby, včetně zmíněného vedoucího odboru.

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