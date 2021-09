OSN odmítla žádost 1500 organizací na odložení klimatické konference

V chudých zemích podle nich není dostatečný podíl naočkovaných a setkání by tak podle organizací nebylo "spravedlivé a inkluzivní". Mezi signatáři jsou i Greenpeace nebo Amnesty International.

"Světová konference o klimatu se má konat za pouhé dva měsíce a je zcela evidentní, že je nemožné, aby byla bezpečná, inkluzivní a spravedlivá, vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit přístup k očkovacím látkám pro tisíce lidí z chudých zemí. (Důvodem jsou i) rostoucí náklady na cestování a na ubytování a nejistota ohledně vývoje pandemie covidu-19," píše v prohlášení Climate Action Network. Politici, aktivisté i novináři mířící do Glasgow totiž pocházejí i ze zemí, které jsou na britském červeném seznamu omezujícím vstup do země.

Skupina zdůrazňuje, že rozhodně nechce bojkotovat diskusi o změnách klimatu a odložení samotné konference nemusí znamenat odložení plnění cílů a závazků.

Mluvčí generálního tajemníka OSN uvedl, že organizace obavy ohledně chystané konference chápe a respektuje je, žádné změny - včetně odložení - však nechystá. Zároveň zdůraznil, že světoví vědci dali jasně najevo, že klimatická změna je celosvětově naléhavou záležitostí. Organizátoři však podle něj spolupracují s "britskou vládou na tom, aby bylo COP tak bezpečné a inkluzivní, jak jen to jde".

COP26 bude v Glasgow od 31. října do 12. listopadu. Británie se jako hostitelská země konference pokouší vyjednat posílení závazků dohodnutých v Paříži v roce 2015, jejichž cílem je zmírnit změny klimatu. V červnu britská vláda slíbila, že zajistí očkování pro ty, kteří by chtěli na konferenci přijet a nemají možnost se nechat očkovat jinde. Slíbená vakcinace podle AFP ještě nezačala. Mluvčí OSN dnes však znovu zopakoval, že organizace s tímto počítá, a to včetně zaplacení povinné karantény v hotelu v případech, kdy je vyžadována.