Podle průzkumu podpora vstupu do NATO mezi Ukrajinci vzrostla

Ukrajina poslední dobou žije pod tlakem obav z ruské invaze, které vyvolalo soustředění desítek tisíc ruských vojáků u jejích hranic.

Na konci loňského roku vstup do NATO podporovalo 55 až 58 procent dotázaných, poznamenala Ukrajinska pravda. Dodala, že aktuální číslo představuje nejvyšší úroveň podpory pro začlenění Ukrajiny do NATO od počátků průzkumů agentury Rejting na toto téma v roce 2014.

Obdobně vzrostla i podpora pro vstup do Evropské unie, dosahuje 68 procent. Proti byla necelá čtvrtina dotázaných.

Integrace se Západem se podle sociologů těší podpoře hlavně na západě a v centrální části země, na jihu je podpora menší a na východě odpůrci NATO převyšují počet přívrženců. V případě EU je ale i na východě Ukrajiny poměr přívrženců a odpůrců v rovnováze.

Ukrajinské vedení argumentuje tím, že jedině členství v NATO by poskytlo bezpečnostní záruky zemi, která od roku 2014 čelí nepřátelství východního souseda. Rusko se naopak domáhá od Západu bezpečnostních záruk se závazkem, že NATO nepřijme Ukrajinu do svých řad. Západ oficiálně ruské požadavky odmítá a trvá na politice otevřených dveří. Nicméně podle pozorovatelů není přijetí Ukrajiny do NATO na pořadu dne.