Putin a Macron budou v neděli telefonicky jednat, Zelenskyj míří do Mnichova

Aktualizováno 09:35 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron budou v neděli telefonicky hovořit o situaci na Ukrajině. Podle agentury TASS to dnes potvrdil Kreml. Agentura Reuters zase uvedla, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes zavítá na bezpečnostní konferenci do Mnichova, aby se ještě tentýž den vrátil do Kyjeva.