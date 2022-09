Rusové ostřelovali jih a severovýchod země, uvedly ukrajinské úřady

Města na jihu Ukrajiny v Dněpropetrovské oblasti Rusko ostřelovalo dělostřelecky a ze salvových raketomů Grad, uvedl oblastní gubernátor Valentyn Rezničenko. Nejvíc úderů zaznamenali obyvatelé Nikopolu ležícím na břehu Dněpru, kam dopadlo 40 střel. Při ostřelování byla podle gubernátora zraněna 57letá žena a poškozen jeden vícepatrový dům, několik menších domů, gymnázium, školka, několika podniků a plynové potrubí napříč městem.

Jedna raketa dopadla v Charkově ve čtvrti na jihovýchod od centra vedle domu. Poškozena byla silnice a na místě propukl menší požár. Zatím není jasné, jestli si útok vyžádal oběti, napsala agentura Unian.

Ukrajinské síly minulý týden zahájily protiofenzivu v Charkovské oblasti a ruské síly vytlačily z velké části tamního okupovaného území. Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) Ukrajinci útočí zejména na ruské pozice na hranicích Charkovské, Doněcké a Luhanské oblasti a provádí pozemní operace na linii mezi Izjumem, Lymanem a na východním břehu řeky Oskil.

Ukrajinská protiofenziva, která dokázala dobýt zpět území a udeřit i za ruskými liniemi, je velmi úspěšná, řekl dnes generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. "Zároveň musíme pochopit, že to není začátek konce války, musíme být připraveni na to, že je to běh na dlouhou trať," dodal v rozhovoru se stanicí BBC.

Ostřelování ruské Belgorodské oblasti si ve čtvrtek vyžádalo jednoho mrtvého a dva zraněné, uvedl gubernátor regionu sousedícího s Ukrajinou Vjačeslav Gladkov. Střely poškodily elektrické vedení a způsobily požáry osmi domů a tří aut. Dnes ráno se již podle Gladkova dodávky elektřiny podařilo obnovit. Gubernátor z útoku obvinil ukrajinské síly.

Ruské oblasti sousedící s Ukrajinou hlásí ostřelování téměř každý den a viní z něj ukrajinskou armádu. Kyjev podobná obvinění většinou nechává bez komentáře, píše BBC.