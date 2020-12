Šance Británie na dohodu s EU je 50 na 50

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Podle nejmenovaných zdrojů z britské vlády, na které se odvolávají stanice BBC a list The Guardian, jsou šance na to, že se podaří vyjednat smlouvu o vztazích Británie s Evropskou unií, jen asi 50 na 50. Poté, co se Londýn s Bruselem po týdnu vyčerpávajících jednání nedokázaly dohodnout, bude dnes odpoledne o situaci telefonicky mluvit přímo šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová s britským premiérem Borisem Johnsonem.