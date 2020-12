Srbsko začne jako první na Balkáně očkovat proti koronaviru

Země již obdržela prvních bezmála 5000 dávek vakcíny vyvinuté americkou farmaceutickou firmou Pfizer ve spolupráci s německou společností BioNTech. Její použití v schválil v pátek srbský regulátor. S dalšími 20.000 dávkami počítají srbské úřady do poloviny ledna, poté by se podle představ prezidenta měly dodávky výrazně navýšit.

"Pokud bychom dokázali do konce ledna naočkovat první vakcínou milion lidí, byl by to velký úspěch... Ve vakcíně je spása," citoval Vučiče server zpravodajské televize N1. Vakcína Pfizer/BioNTech se podává ve dvou dávkách v rozmezí minimálně tří týdnů.

Mám důvěru v evropského komisaře pro rozšíření Olivéra Várhelyiho, že nám Evropská unie přidělí velké množství vakcíny a nebudeme muset čekat měsíce, až na nás přijde řada po členských zemích, řekl Vučić.

Podle ministerstva zdravotnictví budou jako první očkováni lidé starší 70 let v domovech důchodců, v lednu pak bude následovat zdravotnický personál pracující na covidových odděleních.

Vučić uvedl, že se hned ve čtvrtek nechá naočkovat "někdo z vlády", aby lidem ukázal, že je vakcína bezpečná. "Jestli to budu já, (premiérka) Ana Brnabičová nebo (ministryně práce) Darija Kisičová Tepavčevičová, uvidíme," dodal prezident.

Srbsko se uchází o členství v Evropské unii, zároveň ale udržuje i blízké vztahy s Ruskem a Čínou. V budoucnu hodlá očkovat také ruskou vakcínou Sputnik V a očkovací látkou čínského výrobce Sinopharm, které srbská léková agentura nyní teprve posuzuje.

V Srbsku, které má přibližně sedm milionů obyvatel, se od začátku epidemie nakazilo koronavirem více než 300.000 lidí a téměř 2800 pacientů s nemocí covid-19 zemřelo.