Sunak odkládá ekonomický plán, při interpelacích bránil ministryni vnitra

Odpoledne Sunak v Dolní sněmovně poprvé odpovídal poslancům jako ministerský předseda. Značnou část interpelací strávil obhajováním svého rozhodnutí jmenovat Suellu Bravermanovou ministryní obrany poté, co před týdnem rezignovala.

Během pravidelného zasedání Dolní sněmovny se opoziční politici zaměřili na zátěž, kterou si noví ministři nesou z vlád Johnsona - který skončil v červenci po řadě etických skandálů - a Trussové, jejíž vláda vydržela pouhých sedm týdnů.

Sunak si do svého kabinetu přivedl lidi z různých křídel Konzervativní strany. Odvolal asi tucet členů vlády Trussové, ale na svých místech zůstalo několik vysoce postavených osobností, mimo jiné ministr zahraničí James Cleverly a šéf resortu obrany Ben Wallace.

Nový premiér dnes čelil kritice za to, že znovu jmenoval do čela ministerstva vnitra Bravermanovou, která minulý týden rezignovala poté, co porušila etická pravidla a odeslala citlivý vládní e-mail ze soukromého účtu. Svůj rezignační dopis použila ke kritice Trussové, čímž urychlila její konec ve funkci ministerské předsedkyně. Kritici vyjádřili údiv nad tím, že se Bravermanová mohla vrátit do funkce necelý týden po své rezignaci a před vyšetřováním porušení etických pravidel.

Opoziční lídr Keir Starmer dnes naléhal na Sunaka, aby vysvětlil jmenování Bravermanové, a obvinil ho z toho, že s ní uzavřel "špinavou dohodu". Sunak reagoval tím, že Bravermanová "udělala chybu v úsudku" a omluvila se. Dodal, že ji má rád zpět ve vládě.

Sunak se ujal úřadu v úterý poté, co ho do čela Konzervativní strany vybrali jeho spolustraníci z řad poslanců. Ve svém prvním projevu před premiérským sídlem v Downing Street slíbil, že napraví chyby Trussové a stabilizuje ekonomiku.

Balíček ničím nevyvážených daňových škrtů, který Trussová představila minulý měsíc, vyděsil finanční trhy, vedl k propadu libry na rekordně nízkou úroveň, donutil britskou centrální banku k intervencím, vymazal autoritu Trussové v Konzervativní straně a skončil její rezignací.

Sunak také ponechal ve funkci ministra financí Jeremyho Hunta, kterého Trussová jmenovala před dvěma týdny, aby stabilizoval trhy. Jeho odvolání by pravděpodobně vyvolalo nové otřesy.

Hunt měl 31. října představit plány, jak vláda plánuje zajistit miliardy liber, aby zaplnila rozpočtovou díru, která vznikla v důsledku prudce rostoucí inflace a zpomalující se ekonomiky a kterou ještě zhoršily plány Trussové.