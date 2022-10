Sunak udělá pro Spojené království maximum, až se ujme funkce, říká tchán a indický miliardář Múrti

— Autor: ČTK

Nový lídr britské Konzervativní strany Rishi Sunak udělá pro Spojené království maximum, až se dnes ujme funkce premiéra. Podle agentury Reuters to prohlásil jeho tchán, indický miliardář Nárájan Múrti, který založil a téměř stoprocentně vlastní nadnárodní technologický gigant Infosys. Sunak, jehož kořeny také sahají do Indie, se stane prvním britským ministerským předsedou, který není bělošského původu, a nejmladším lídrem země za posledních více než 200 let.