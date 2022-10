Ukrajina zvítězí ve válce proti Rusku, řekl Zelenskyj

Ukrajina ve válce určitě zvítězí, protože si uvědomuje, co je v sázce. Zdá se totiž, že nynější nepřítel ve svém zlu spojuje všechny nepřátele ukrajinské státnosti. Vítězství nad ním bude vítězstvím celého národa, uvedl šéf státu a poděkoval všem, kteří pomáhají obraně země. "Celý národ různými způsoby čelí ruské invazi," řekl.

Budoucnost země a budoucnost ukrajinských dětí dnes závisí na konkrétních lidech, kteří teď jsou právě teď v zákopech a na bojových pozicích. S vojáky je i celý stát, miliony lidí, jejich úcta, víra a láska, prohlásil Zelenskyj.

Ukrajinská armáda osvobodila od ruských okupantů již 1620 obcí, uvedla dnes prezidentská kancelář podle agentury Unian.

"V krutých bojích, pod ocelovým přívalem ruských granátů jsme bránili každou píď naší země. Zastavili jsme nepřátelskou ofenzivu a pohřbili mýtus o neporazitelnosti ruské armády. Teď vracíme to, co nám patří. Nikdo a nic nás nezastaví," uvedl ve své gratulaci náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj.

Ukrajina si v roce 2014 zvolila nové datum pro svátek obránců vlasti, aby jím nahradila sovětský svátek, přičemž 23. únor se jako den obránců vlasti nadále slaví v Rusku. Na Ukrajině říjnový svátek připomíná zřízení Ukrajinské povstalecké armády (UPA), která ve 40. a 50. letech bojovala proti sovětským a nacistickým okupantům poté, co zprvu kolaborovala s nacistickým Německem. Rusko UPA nenávidí a pokládá ji za nacistickou, připomněla agentura AFP.

Státy EU se shodly na výcvikové misi pro ukrajinské vojáky

Státy Evropské unie se shodly na ustavení výcvikové mise pro ukrajinské vojáky, kteří brání zemi před ruskou agresí. Velvyslanci členských zemí dnes odsouhlasili rámec pro dvouletý trénink, který by měl být financován z unijního obranného fondu. ČTK to sdělil diplomatický zdroj. Výcvik přibližně 15.000 vojáků bude probíhat v Polsku a Německu. Dohodu budou v pondělí formálně schvalovat unijní ministři zahraničí.

Ukrajinským vojákům se již od ruské anexe Krymu v roce 2014 dostává výcvik od americké armády, který podle expertů výrazně zlepšil jejich připravenost čelit letošní ruské invazi. Evropský blok v minulých letech také opakovaně mluvil o podobné možnosti, shodl se na ní však až téměř osm měsíců po zahájení války.

"Ve chvíli, kdy (ruský prezident Vladimir) Putin stále více eskaluje konflikt, musíme pokračovat v rozhodné podpoře Ukrajiny," prohlásil ve čtvrtek koordinátor unijní obranné a zahraniční politiky Josep Borrell. Podotkl, že EU měla podle něj s výcvikem začít již dříve, vzhledem k obvykle složitému schvalování zahraničněpolitických rozhodnutí však jedná "na evropské poměry rychle".

Unijní armádní experti by podle diplomatů měli cvičit ukrajinské vojáky hlavně na základně v Polsku, menší část pak v Německu. Ukrajinci získají mimo jiné dovednosti potřebné k obsluze zbraňových systémů dodávaných ze zemí EU. Dostat by se jim mělo i dalšího výcviku podle potřeb ukrajinské armády.

Mise by podle současných plánů měla trvat dva roky a být financována z unijního mírového fondu (EPF). Z toho již ovšem EU vyhradila 2,5 miliardy eur (61 miliard korun) na nákupy zbraní pro Kyjev, což je zhruba polovina objemu peněz, které ve fondu pro období do roku 2027 jsou. Borrell navíc na pondělním zasedání ministrů navrhne uvolnění další částky na nákup zbraní. Diplomaté proto hovoří o tom, že budou unijní země muset v nejbližší době projednat přesun dalších miliard eur do EPF. Nevylučují ani to, že část nákladů na výcvikovou misi budou členské státy hradit ze svého.