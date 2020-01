Ukrajinci se smířili s anexí Krymu? Rusové poskytli tento důkaz

V komentářích na sociálních sítích pod Aksjonovovou statistikou je ale možné se dočíst, že údajně 95 procent obyvatel Krymu má stále dva pasy. Kromě ruského také původní ukrajinský, se kterým poloostrov opouštějí a zase se na Krym vracejí. Z Aksjonovova vyjádření ale není zřejmé, zda takové lidi ruské úřady v nové turistické statistice započítávaly či nikoliv.

"Z Ukrajiny se na Krym nejezdí na dovolenou, ale domů, za příbuznými," upozornila na další možné vysvětlení na webu jiná znalkyně poměrů na poloostrově.

"Na Krymu během (uplynulého) roku odpočívalo 7,43 milionu turistů. Je to o 9,3 procenta více než v roce 2018," uvedl Aksjonov podle zpravodajského serveru Newsru.com. "Stejně jako v předchozích letech mezi cizinci vedou obyvatelé Ukrajiny, kterých bylo 1,1 milionu. Myslím, že to lze považovat za svérázné referendum občanů sousední země o uznání postavení Krymu jako součásti Ruska. Vždyť k okupantům se na návštěvu nejezdí," zdůraznil.

Za "okupovaná území" Kyjev oficiálně označuje Krym a část Donbasu, ovládnutou proruskými separatisty v bojích s ukrajinskými vojsky, které následovaly po anexi Krymu, respektive po svržení proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče revoltou prozápadních demonstrantů v Kyjevě. Konflikt si od dubna 2014 vyžádal na 13.000 mrtvých.

Aksjonov zdůraznil, že turisty na poloostrově láká vyspělá infrastruktura, úroveň služeb a přijatelné ceny. Server Newsru.com upozornil, že jiní místní hodnostáři si stěžují, že zvyšující se počty turistů místní infrastruktura nezvládá a poloostrov se ocitl na hraně ekologické katastrofy kvůli ubývajícím vodním zdrojům; strategické zásoby vody prý vypili právě turisté.

Aksjonov se do vedení na Krymu dostal poté, co nijak neoznačení ruští vojáci asistovali při faktickém ruském převzetí moci na poloostrově, až pak následovalo referendum o připojení k Rusku. Na anexi ukrajinského poloostrova Západ zareagoval vyhlášením sankcí proti Rusku. "Strach před sankcemi je tak veliký, že na Krymu i šest let po odtržení od Ukrajiny odmítají působit dokonce i giganti ruského podnikání těsně spjatí se státem, například spořitelna Sberbank," poznamenal Newsru.com a dodal, že sankcemi trpí nejen turistika a finanční sektor, ale i obyčejní lidé; kvůli chybějícím lékům dokonce zemřelo několik dětí. Moskva nicméně považuje "otázku Krymu za jednou provždy vyřešenou", jak prohlásil premiér Dmitrij Medveděv.