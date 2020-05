V Anglii se na cesty vydají miliony výletníků, starosty to děsí

Podle údajů autoklubu RAC se o tomto víkendu na výlet autem chystá až 15 milionů řidičů, samosprávy ale varují, že obrovský nárůst návštěvníků může vést k rychlejšímu šíření nákazy koronavirem.

Anglie tento týden povolila obyvatelům neomezený pobyt venku a cestování, v ostatních částech Spojeného království ale dál platí omezení, podle kterých se smí cestovat jen v nutných případech a venkovní volnočasové aktivity se mají provozovat pouze v blízkosti domova. Znamená to mimo jiné, že lidé z Anglie by neměli cestovat do Walesu, Skotska či Severního Irska, kde uvolňování postupuje pomaleji.

V Anglii má být celý víkend slunečné počasí, což podle místních samospráv počet cestovatelů ještě zvýší, informuje BBC. Na některých silnicích se mohou tvořit zácpy, plná zřejmě budou i parkoviště u pobřeží nebo v oblíbených výletních místech jako je hrabství Cornwall či národní park Jezerní oblast (Lake District).

List The Times citoval šéfa turistické kanceláře hrabství Yorkshire, který Brity upozornil, že nebudou fungovat běžné služby jako jsou občerstvení, informační kanceláře, ubytování ani veřejné toalety. "Pokud cestujete dál než deset až patnáct mil, je vaše cesta opravdu nutná? Na spoustě míst žije stárnoucí populace, a tu potřebujeme ochránit," řekl.

"Vládě jsme zcela jasně řekli, že lidé by neměli vyjíždět za rekreací do Cornwallu, že je to zcela nepřijatelné. Malé úpravy režimu tento týden na tom nic nemění a my nejsme otevření pro turistiku," doplnil zástupce turistického centra pro Cornwall Julian German.