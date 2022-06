Válka by mohla skončit do konce roku, řekl ukrajinský ministr obrany

— Autor: ČTK

Válka na Ukrajině by podle optimistického odhadu mohla skončit do konce roku. Řekl to dnes na bezpečnostní konferenci Globsec v Bratislavě ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Podle něj západní státy nepodporují dostatečně Ukrajinu. Uznal ale, že situace s dodávkami těžkých zbraní se v poslední době zlepšuje, informovala stanice CNN.