WHO: Šíření koronaviru se nezastavilo, hrozí pandemie

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Šíření nákazy nového typu koronaviru se dosud zdaleka nezastavilo, situace se ale lepší. Dnes to v Ženevě podle agentury DPA prohlásil koordinátor krizové pomoci ze Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zároveň varoval, že riziko světové pandemie je nadále velmi vysoké.