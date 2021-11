Závazky z klimatické konference by měly udržet oteplování na hranici 1,8 stupně

"Jde o obrovský krok vpřed, ale práce tím nekončí," napsal Birol na twitteru.

Nevládní organizace jsou skeptické, že závazky ohledně snižování emisí oxidu uhličitého, metanu nebo odklonu od fosilních paliv jednotlivé země beze zbytku splní. Birol ale v panelové diskusi řekl, že výsledek analýzy jeho úřadu je "obrovsky povzbudivý" a je "velmi dobrou zprávou".

BIG NEWS 🚨 #COP26 climate pledges mean Glasgow is getting closer to Paris!



New @IEA analysis shows that fully achieving all net zero pledges to date & the Global Methane Pledge by those who signed it would limit global warming to 1.8 C



A big step forward, but much more needed!