Evropská unie pozastavila schvalování klíčové obchodní dohody s USA. Británie hrozí Trumpovi odvetnými cly

Evropská unie se v reakci na hrozby Donalda Trumpa ohledně ovládnutí Grónska rozhodla k razantnímu kroku. Evropský parlament dnes podle BBC pozastavil schvalování klíčové obchodní dohody s USA, která byla v přípravě od loňského července. Bernd Lange, předseda parlamentního výboru pro mezinárodní obchod, na tiskové konferenci prohlásil, že v situaci, kdy USA používají cla jako nástroj politického nátlaku a ohrožují suverenitu členského státu, není jiná možnost než spolupráci přerušit.
Tento krok znamená, že pokud nedojde k rychlému diplomatickému obratu, mohou již příští měsíc vstoupit v platnost automatická odvetná cla na americké zboží v hodnotě 93 miliard eur. Seznam zasažených produktů je široký a zahrnuje vše od hospodářských zvířat přes součástky pro letadla až po americkou whiskey. Pro exportéry z USA, kteří doufali v otevření evropského trhu, by šlo o citelnou ránu, která by mohla dopadnout na americkou ekonomiku právě před nadcházejícími volbami.
Britská vláda k situaci přistupuje s opatrným odhodláním. Ministryně financí Rachel Reevesová přímo z Davosu vzkázala, že Británie se „nenechá vláčet okolnostmi“ a v národním zájmu nevylučuje žádná opatření, včetně odvetných cel. Přestože Starmerův kabinet upřednostňuje deeskalaci napětí, Reevesová zdůraznila, že Británie je připravena bránit své obchodní bariéry a hledat partnerství i u jiných globálních hráčů, pokud by vztahy s Washingtonem ochladly.
Zajímavé je, že britská strana se odvolává na ujištění amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka, podle něhož by loňská obchodní dohoda mezi USA a Británií měla zůstat v platnosti. Trump však tento víkend pohrozil desetiprocentním clem na veškeré zboží z osmi evropských zemí, včetně Spojeného království, pokud budou nadále blokovat jeho plán na anexi Grónska. Tento rozpor mezi slovy ministra a prezidenta vnáší do transatlantických vztahů další nejistotu.
Ekonomové varují, že celní válka by mohla mít neblahé důsledky pro obě strany oceánu. Vyšší cla znamenají vyšší ceny pro spotřebitele a zvýšené náklady pro firmy, což může v USA i v Evropě podpořit inflaci. Trumpova sázka na cla jako na páku pro získání území v Arktidě tak může narazit na tvrdý odpor nejen v Bruselu a Londýně, ale i u samotných amerických podnikatelů, kteří se obávají ztráty přístupu na jeden z nejdůležitějších světových trhů.
Aktuální vývoj v Davosu naznačuje, že Evropa se pod vedením Ursuly von der Leyenové a za podpory Emmanuela Macrona chystá na dlouhý a náročný střet. Aktivace nástrojů proti ekonomickému nátlaku ukazuje, že unie již není ochotna hrát roli pasivního pozorovatele.
Evropský pohár trpělivosti s nevybíravou politikou Donalda Trumpa podle BBC definitivně přetekla. Poté, co americký prezident v pondělí večer znovu potvrdil, že Spojené státy „musí mít“ Grónsko z důvodů národní bezpečnosti, se evropské metropole rozhodly odhodit rukavičky. Trumpův předpoklad, že lídři starého kontinentu nebudou klást přílišný odpor, se ukazuje jako fatální omyl.
