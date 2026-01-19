Experti kroutí hlavou. Ani oni netuší, proč vlastně Trump potřebuje Grónsko

Libor Novák

19. ledna 2026 16:28

Grónsko
Grónsko Foto: Depositphotos

Americký prezident Donald Trump přišel s novým, ryze vojenským argumentem pro své kontroverzní ambice ovládnout Grónsko. Podle jeho posledních vyjádření je vlastnictví tohoto dánského autonomního území „zcela zásadní“ pro vybudování ambiciózního protiraketového štítu známého jako Golden Dome (Zlatá kopule). Analytici a experti na obranu však upozorňují, že pro realizaci tohoto nákladného projektu není nutné největší ostrov světa anektovat.

Trumpův plán na Golden Dome, inspirovaný izraelským systémem Iron Dome, počítá s investicí ve výši 175 miliard dolarů a vytvořením neprostupné ochrany USA před mezikontinentálními střelami. Prezident v příspěvku na své síti Truth Social uvedl, že „USA potřebují Grónsko pro účely národní bezpečnosti“. Je to vůbec poprvé, co své teritoriální ambice spojil s konkrétním obranným projektem, čímž vystupňoval tlak na Kodaň i ostatní spojence v NATO.

Odborníci se však shodují, že technologické požadavky Golden Dome nevyžadují změnu státních hranic. Systém má být z velké části založen na konstelaci satelitů ve vesmíru, které budou detekovat a ničit rakety v různých fázích letu. Matthew Powell z University of Portsmouth podotýká, že většina infrastruktury bude mimo zemský povrch, a proto je Trumpovo tvrzení o nezbytnosti vlastnictví Grónska z odborného hlediska těžko obhajitelné.

Dalším argumentem proti anexi je fakt, že Spojené státy již v Grónsku disponují klíčovou vojenskou infrastrukturou. Vesmírná základna Pituffik (dříve Thule) je nejdůležitějším bodem amerického systému včasného varování v Arktidě. Díky dohodám z let 1951 a 2004 má Washington právo tuto základnu modernizovat a rozšiřovat, pokud s tím Dánsko a Grónsko souhlasí. Experti navíc upozorňují, že Pentagon pro pozemní část štítu původně vytipoval lokalitu Fort Drum ve státě New York, nikoliv Grónsko.

Dánsko se dlouhodobě snaží americkým bezpečnostním požadavkům vycházet vstříc právě proto, aby předešlo radikálnějším krokům ze strany Bílého domu. Podle analytiků je nepravděpodobné, že by Kodaň bránila instalaci nových senzorů nebo interceptorů na základně Pituffik. Trumpova rétorika o nutnosti vlastnictví tak může být spíše snahou přesvědčit americkou veřejnost, která je k nákupu či ovládnutí Grónska silou velmi skeptická – podporuje jej pouze 17 procent Američanů.

Spojení Grónska s národní bezpečností je pro Trumpa strategicky výhodnější než argumentace nerostným bohatstvím. Je mnohem snazší prodat voličům myšlenku „potřebujeme Grónsko, aby bylo Chicago v bezpečí“ než přiznat zájem o ložiska kovů vzácných zemin. Celá kauza Golden Dome tak podle historiků připomíná éru Ronalda Reagana a jeho program „hvězdných válek“, který rovněž kombinoval ambiciózní vize s politickým tlakem na spojence.

Donald Trump grónsko

