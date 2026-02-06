Falešný sníh a vykácené lesy. Miliardové arény pro pár týdnů slávy vytváří v Itálii olympijský přelud

Libor Novák

6. února 2026 21:46

Stadion San Siro v Miláně, dějiště zimních olympijských her 2026
Stadion San Siro v Miláně, dějiště zimních olympijských her 2026 Foto: Reprofoto YouTube

Pierre de Coubertin, zakladatel moderních olympijských her, nebyl myšlence zimní olympiády zpočátku vůbec nakloněn. Téměř dvě desetiletí lobboval za letní hry, zatímco zimní sporty považoval za „zcela zbytečné“ a postrádající jakékoli užitečné uplatnění. Ačkoliv nakonec ustoupil a v roce 1924 se v Chamonix uskutečnil první týden zimních sportů, tehdy jej vnímal pouze jako jakýsi přívěsek k letním hrám v Paříži. Teprve později Mezinárodní olympijský výbor tuto událost zpětně označil za první oficiální zimní olympiádu.

O století později se zimní hry v Itálii, známé jako Milano Cortina 2026, rozrostly do gigantických rozměrů, které by De Coubertina pravděpodobně šokovaly. Účastní se jich 3 500 sportovců z 93 zemí, kteří soutěží v 16 různých disciplínách během 19 dnů. Celá akce však budí dojem, že se vymkla kontrole, podobně jako večírek teenagerů, na který nečekaně dorazí celebrity, zatímco se hostitelé snaží narychlo opravit díry v nové hokejové aréně za 270 milionů eur, postavené na průmyslovém předměstí Milána.

Hry Milano Cortina měly být původně pokusem o návrat k umírněnosti a nápravou předchozích excesů. Po extrémně drahém Soči v roce 2014 a Pekingu 2022, kde Čína musela vybudovat celé zimní středisko z betonu a umělého sněhu, má totiž MOV velký problém najít ochotné pořadatele. Města jako Calgary, Innsbruck nebo Stockholm své kandidatury v posledních dvanácti letech stáhla kvůli odporu veřejnosti. Itálie se tak pokouší o model sdílení her napříč severní částí země, což sice zvyšuje proveditelnost, ale cestování mezi sportovišti se stává logistickou noční můrou.

I v zemi s bohatou tradicí zimních sportů se však objevují otázky o udržitelnosti celého podniku. V Cortině sice sníh nechybí, ale jeho kvalita neodpovídá potřebám vrcholových sportovců ani požadavkům televizních přenosů. Organizátoři proto spotřebovali přibližně 100 milionů litrů vody na výrobu 50 000 tun umělého sněhu, kvůli čemuž musela být vybudována speciální nádrž. Tento kontrast mezi přírodním prostředím a technologickou nadvládou jen podtrhuje umělost moderních her.

Ekologické dopady jsou terčem ostré kritiky, zejména v souvislosti s novou ledovou dráhou pro boby a sáně. Cortina přitom jednu dráhu má již z olympiády v roce 1956, ta však byla v roce 2008 uzavřena pro nezájem a od té doby chátrá. Místo její rekonstrukce byla za obrovské náklady vybudována nová dráha, která si vyžádala vykácení starého modřínového lesa. Podle italské pobočky Světového fondu na ochranu přírody bylo navíc 60 % stavebních prací pro tyto hry realizováno bez řádného posouzení vlivu na životní prostředí.

Situace je o to paradoxnější, že v samotných francouzských Alpách bylo kvůli oteplování a nedostatku sněhu nuceno ukončit provoz již téměř 200 lyžařských středisek. Zimní sezona se zkracuje a města jsou nucena realitu zimních sportů „předstírat“ pomocí techniky. Přestože se MOV ohání termíny o udržitelnosti a digitalizaci dokumentů pro úsporu papíru, tyto kroky působí prázdně ve stínu buldozerů ničících přírodu kvůli sportovištím, která budou využívána pouze několik týdnů.

Většina zimních sportů, s výjimkou severského lyžování a bruslení, byla v podstatě vynalezena britskými aristokraty na dovolené ve Svatém Mořici jako kratochvíle. I dnes zůstávají spíše privilegiem pro úzkou skupinu movitých turistů, kteří si je mohou dovolit. De Coubertin měl v tomto ohledu pravdu – jejich praktická využitelnost mimo rekreaci je minimální, a přesto se na ně vynakládají prostředky, které neodpovídají jejich skutečnému přínosu pro společnost v době globálního oteplování.

Navzdory všem kontroverzím, finančním nákladům a ekologické zátěži však olympiáda nepochybně nabídne velkolepou show. Diváci uvidí neuvěřitelné skoky, dramatické pády a napínavé souboje v posledních sekundách zápasů. Je to fascinující, ale zároveň nesmírně pošetilé počínání, jehož cena pro planetu i veřejné rozpočty neustále roste a stává se neúměrnou samotnému zážitku ze sportovního klání.

včera

Unikát letošní olympiády: Sportovci obdrží nejdražší medaile v historii her

Související

Jednotky ICE

Agenti kontroverzního amerického úřadu ICE budou dohlížet na průběh zimních olympijských her v Itálii

Agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) se budou příští měsíc podílet na bezpečnostních operacích Spojených států během zimních olympijských her v Itálii. Mluvčí úřadu v úterý potvrdil, že příslušníci speciální složky Homeland Security Investigations budou spolupracovat s diplomatickou bezpečnostní službou ministerstva zahraničí USA. Jejich hlavním úkolem má být prověřování a zmírňování rizik spojených s nadnárodním organizovaným zločinem, přičemž veškeré operace zůstávají pod italskou jurisdikcí.
Ilustrační fotografie.

Život v izolaci a špatné hygieně. Itálie žije kauzou odebrání dětí rodičům

Itálií hýbe případ britsko-australské rodiny, které soud odebral tři děti kvůli životu v izolované a hygienicky nevyhovující usedlosti v lesích Abruzza. Zásah následoval po otravě houbami a šetření sociálních služeb. Rodiče zásadně nesouhlasí a tvrdí, že jsou trestáni za volbu žít mimo systém. Kauza vyvolala politické spory i silnou veřejnou podporu rodiny, o jejímž osudu rozhodnou nadcházející posudky.

Více souvisejících

Itálie olympiáda Olympijské hry 2026

Aktuálně se děje

před 8 minutami

Stadion San Siro v Miláně, dějiště zimních olympijských her 2026

Falešný sníh a vykácené lesy. Miliardové arény pro pár týdnů slávy vytváří v Itálii olympijský přelud

Pierre de Coubertin, zakladatel moderních olympijských her, nebyl myšlence zimní olympiády zpočátku vůbec nakloněn. Téměř dvě desetiletí lobboval za letní hry, zatímco zimní sporty považoval za „zcela zbytečné“ a postrádající jakékoli užitečné uplatnění. Ačkoliv nakonec ustoupil a v roce 1924 se v Chamonix uskutečnil první týden zimních sportů, tehdy jej vnímal pouze jako jakýsi přívěsek k letním hrám v Paříži. Teprve později Mezinárodní olympijský výbor tuto událost zpětně označil za první oficiální zimní olympiádu.

před 1 hodinou

Írán

Íránští diplomaté se nechovají jako zástupci hroutícího se režimu. Věří, že Trump Teherán nesesadí

Írán sází na to, že Donald Trump nemá žádný konkrétní plán na změnu tamního režimu. Přestože je Teherán oslaben leteckými údery, sankcemi i vnitřními nepokoji, před rozhovory se Spojenými státy vystupuje překvapivě sebevědomě. Do pátečního vyjednávání vstoupil s maximalistickými požadavky, které se v podstatě neliší od jeho postojů před loňským izraelským útokem.

před 1 hodinou

Stadion San Siro v Miláně, dějiště zimních olympijských her 2026

Začínají XXV. zimní olympijské hry v Itálii

Úderem osmé hodiny večerní odstartovaly jubilejní XXV. zimní olympijské hry v Itálii. Dnešní večer patří velkolepému zahajovacímu ceremoniálu. Na stadionu San Siro v Miláně se představuje více než 2 900 sportovců z 92 národních olympijských výborů. Nejpočetnější výpravu vysílají Spojené státy s více než 230 reprezentanty, následuje Kanada s 210 a domácí Itálie, kterou zastupuje 196 sportovců.

před 2 hodinami

Curling

ZOH: Smíšená dvojice curlerů Zelingrová-Chabičovský prohrála se Švédy, s Brity i USA

Po úvodní porážce s Kanadou 5:10 čekaly českou smíšenou curlingovou dvojici Julie Zelingrová-Vít Chabičovský další dva zápasy a to se Švédskem a Velkou Británií. Zatímco nejprve se švédskou sourozeneckou dvojicí Rasmus a Isabella Wranaaovy, s níž nakonec Češi prohráli 4:7. Na tento dopolední čtvrteční duel pak navázali na večerní duel s Velkou Británií. Proti té už Češi hráli nejlepší dosavadní zápas na tomto olympijském turnaji, neboť v něm sahali i po vítězství, ale nakonec jen těsně s ní prohráli 7:8. V pátek ještě před slavnostním zahájením pak se silnými Američany prohráli Češi jasně 1:8.

před 2 hodinami

Česká ženská hokejová reprezentace

ZOH: Češky ztratily duel se Švýcarskem a z vedení 1:3 byla prohra po nájezdech

Poté, co nejprve ve čtvrtek české hokejistky vstoupily do milánského olympijského turnaje prohrou 1:5 s Američankami, přičemž tato prohra se spíše čekala, hned druhý den na to se Češkám nepodařilo si připsat první své vítězství na turnaji ani v duelu proti Švýcarsku. A to navzdory tomu, že nad nimi vedly po dvou třetinách 3:1. Švýcarkám se totiž podařilo duel nejen vyrovnat, ale na nájezdy, které byly dramatické, dokonce i 4:3 vyhrát.

před 3 hodinami

Fantastický snímek erupce na Slunci

Obří sluneční skvrna vypustila masivní erupce. Dokáže se proti nim lidstvo bránit?

Představte si, že je září roku 1859. Sedíte u svého telegrafu, když vtom noční oblohu rozzáří polární záře viditelná i v tropech. Vzápětí z vašeho přístroje vyletí sprcha jisker, která vás srazí ze židle a zapálí papíry na stole. Tehdejší telegrafisté zjistili, že mohou posílat zprávy i po odpojení baterií – dráty totiž nabíjela energie z nejsilnější geomagnetické bouře v zaznamenané historii, známé jako Carringtonova událost.

před 4 hodinami

Vladimir Aleksejev

Otrava Skripalových i vzpoura wagnerovců. Alexejev stál za řadou aktivit, přesto je Kreml k jeho osudu lhostejný

Od otravy Skripalových přes invazi na Ukrajinu až po podvratné aktivity během amerických voleb – je těžké najít ruskou kontroverzi, do které by generál Vladimir Alexejev nebyl zapojen. Nyní tento zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU sám bojuje o život v moskevské nemocnici poté, co se stal obětí útoku. Přestože byl Alexejev klíčovou postavou mnoha operací Vladimira Putina a o nepřátele neměl nouzi, ukázalo se, že ochrana takto vysoce postaveného špiona byla fatálně nedostatečná.

před 5 hodinami

Ilustrační foto

Olympijské hry 2026 jsou tady. Vše, co o nich potřebujete vědět

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo roku 2026 jsou tady a Itálie je – téměř – připravena hostit největší sportovní show světa. Během následujících 16 dnů bude na sněhu a ledě soupeřit přibližně 2 900 sportovců z více než 90 zemí světa. Hry jsou rozprostřeny na stovkách kilometrů v severní Itálii, od módního Milána přes šik Cortinu d'Ampezzo až po regiony Predazzo, Tesero, Livigno a Bormio.

před 6 hodinami

Keir Starmer (labouristi)

Epsteinovy spisy lámou Starmerovi vaz. Spasí ho jen zázrak, tvrdí poslanci

Britský premiér sir Keir Starmer čelí nejvážnější krizi svého dosavadního působení v úřadu. Podle labouristického poslance Iana Byrnea se předseda vlády nachází ve „velmi nebezpečné politické situaci“ a k udržení své pozice v čele strany bude nyní potřebovat „zázrak“. Byrne, který patří k levicovému křídlu Labouristické strany, v rozhovoru pro Sky News uvedl, že Starmer musí začít uvažovat o důsledcích svých činů a reflektovat své vlastní postavení.

před 6 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump sdílel rasistické video proti Obamovi

Donald Trump vyvolal vlnu pobouření poté, co během noční série příspěvků na své sociální síti Truth Social sdílel video, které obsahuje rasistické vyobrazení bývalého prezidentského páru Baracka a Michelle Obamových. 

před 7 hodinami

Sergej Lavrov

Lavrov obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát na Aleksejeva

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát na generála Vladimira Aleksejeva, k němuž došlo v Moskvě. Podle Lavrova tento útok jasně ukazuje, že se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj snaží zhatit mírový proces, který se slibně vyvíjel po jednáních v Abú Zabí začátkem tohoto týdne. Toto tvrzení Kremlu, pro které nebyly předloženy žádné důkazy, zapadá do dlouhodobého narativu ruského vedení.

před 8 hodinami

Tomio Okamura

Okamura označuje své voliče za „naše občany“. Jde jen o malou a specifickou část českého národa

Výroky Tomia Okamury k ukrajinské vlajce na Karlově mostě znovu otevírají otázku, kde končí legitimní politický názor a začíná zneužívání ústavní funkce k polarizaci společnosti. Předseda Poslanecké sněmovny se stylizuje do role mluvčího „našich občanů“, ačkoli reprezentuje jen úzký segment voličů. Kritika symbolických projevů solidarity s napadenou Ukrajinou tak neslouží ochraně veřejného zájmu, ale udržování konfliktu jako základního politického nástroje.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Ilustrační fotografie.

První Češi mají premiéru na hrách za sebou. Curleři nestačili na silný kanadský pár

Bývá to již několik let zvykem, že olympijské hry, ať už letní nebo zimní, začínají už dva dny před oficiálním startem. Nejinak je tomu i letos v případě 25. zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Hned první soutěžní den se předvedli první čeští olympionici, konkrétně curleři Julie Zelingerová a Vít Chabičovský. Ve svém prvním curlingovém olympijském zápase se utkali s kanadskou dvojicí Jocelyn Petermanová-Brett Gallant, která ukázala, kdo byl v duelu jasným favoritem. Aniž by došlo na všech osm endů, Kanaďané nad Čechy vyhráli 10:5.

před 9 hodinami

Důchody, ilustrační fotografie.

Únorové důchody jsou nižší než lednové. Úřad vysvětlil důvod

V únoru obdržíte důchod v jiné výši než v lednu, upozornila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) své klienty, kterým peníze chodí na osobní účet nebo na účet partnera. Neznamená to však, že by se pobíraný důchod snížil. Úřad vše náležitě vysvětlil. 

před 10 hodinami

Sídlo Světové zdravotnické organizace

Trumpova administrativa dluží čtvrt miliardy dolarů. WHO řeší, zda je vůbec někdy zaplatí

Členové Světové zdravotnické organizace (WHO) se aktuálně pokoušejí vyřešit otázku, jak naložit s nesplaceným dluhem ve výši 260 milionů dolarů, který za sebou zanechaly Spojené státy. Ty pod vedením Donalda Trumpa začátkem letošního roku oficiálně organizaci opustily. Podle údajů WHO dluží USA členské příspěvky za období let 2024 až 2026, přičemž Trumpova administrativa je dosud odmítá uhradit. Agentura se tak musí vyrovnat se ztrátou svého největšího financovatele, což otevírá debatu o legitimitě celého multilaterálního systému globální zdravotní politiky.

před 10 hodinami

Vladimir Aleksejev

V Moskvě došlo k pokusu o atentát na špičku ruské rozvědky. Aleksejev v nemocnici bojuje o život

V Moskvě došlo k pokusu o atentát na jednoho z nejvýše postavených představitelů ruských tajných služeb. Generálporučík Vladimir Aleksejev, zástupce ředitele vojenské rozvědky GRU, byl v pátek ráno několikrát postřelen na schodišti svého bytového domu v severozápadní části metropole. Neznámý útočník na generála vypálil několik ran a Aleksejev byl v kritickém stavu převezen do nemocnice, kde bojuje o život.

před 11 hodinami

Andrej Babiš

Politico: Babiš čelí obviněním, že plně nepřerušil vazby na Agrofert

Premiér Andrej Babiš čelí novým obviněním, že plně nepřerušil vazby se svým zemědělským impériem Agrofert. Stalo se tak navzdory veřejnému slibu, který dal při svém prosincovém jmenování do úřadu, aby se vyhnul střetu zájmů. Uniklý právní dokument, na který upozornil server Seznam Zprávy a který má k dispozici i redakce Politico, naznačuje, že Babišovo odstřižení od holdingu je pouze dočasné a neúplné.

před 12 hodinami

David Pastrňák

Pastrňák a Charvátová ponesou českou vlajku na slavnostním zahájení olympiády

Až se v pátek večer bude konat v rámci slavnostního zahájení tradiční defilé všech olympioniků, českou výpravu na slavném milánském stadionu San Siro povede s českou vlajkou v rukách hokejista David Pastrňák. Biatlonistka Lucie Charvátová pak bude vlajkonoškou na dálku ve druhém dějišti letošních Her v Cortině d'Ampezzo. Oba byli vlajkonoši české výpravy zvoleni ostatními českými olympioniky.

před 12 hodinami

Macron chce obnovit dialog s Putinem. Ubohé, směje se Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil francouzské snahy o obnovení dialogu mezi Emmanuelem Macronem a Vladimirem Putinem za „ubohé“. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy