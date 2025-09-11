FBI: Atentát na Charlieho Kirka mohl spáchat student s vysoce výkonnou puškou

Americké úřady dosáhly významného pokroku ve vyšetřování vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Podle komisaře Bezpečnostního oddělení státu Utah, Beau Masona, se podařilo získat několik klíčových informací a důkazů. Vyšetřovatelé nyní pracují s předpokladem, že pachatelem je muž ve věku studenta vysoké školy, který se dokázal nenápadně pohybovat v univerzitním prostředí. Mason na tiskové konferenci zdůraznil, že mají "dobré video" dotyčné osoby, ale neplánují ho v tuto chvíli zveřejnit.
Pátrání po pachateli nadále pokračuje. Komisař Mason vyzval veřejnost k trpělivosti a uvedl, že se snaží postupovat co nejopatrněji, aby nedošlo k ohrožení nikoho v okolí. Pokud by se jim nepodařilo pachatele identifikovat s pomocí dostupných technologií, požádají o pomoc média a veřejnost.
Úřady detailně zmapovaly pohyb střelce v době činu. Podle Masona pachatel přišel do kampusu v 11:52 dopoledne. Sledovali jeho cestu na střechu budovy, kde se po střelbě ukryl. Záznamy ukazují, že poté skočil z budovy a utekl do nedaleké čtvrti.
FBI také ohlásila důležitý objev. Zvláštní agent Robert Bohls uvedl, že se jim podařilo najít zbraň, o které se domnívají, že byla použita při střelbě. Jedná se o „vysoce výkonnou pušku s manuálním nabíjením“, kterou nalezli v zalesněné oblasti, kam střelec uprchl.
Kromě zbraně vyšetřovatelé zajistili další stopy, které pomohou při identifikaci pachatele. Patří mezi ně otisky bot a dlaně, které nyní podléhají důkladné analýze. Bohls také potvrdil, že do čtvrtečního rána obdrželi již více než 130 tipů od občanů, které pečlivě prověřují.
Komisař Mason se na tiskové konferenci na začátku dotkl i symbolického významu události, která se stala 11. září. Připomněl, že v tento den se obvykle scházejí příslušníci bezpečnostních složek, aby uctili ty, kteří obětovali životy za ochranu svobody. Místo toho se teď musí věnovat pátrání po vrahovi, který porušil základní práva jednotlivce.
V souvislosti s vyšetřováním také úřady varovaly veřejnost, aby neobtěžovala a nevyhrožovala osobám, které byly v počáteční fázi považovány za „osoby zájmu“. Tyto osoby už byly z vyšetřování vyloučeny, nicméně přesto čelily výhružkám. Mason zdůraznil, že tito lidé nejsou podezřelí a nezaslouží si šikanu.
I když je vyšetřování složité, úřady jsou podle svých prohlášení optimistické a sebevědomé. S pomocí zajištěných důkazů a videozáznamů doufají, že pachatele brzy dopadnou a zajistí, aby byl postaven před spravedlnost. Místní obyvatelé i širší veřejnost jsou vyzváni k trpělivosti a spolupráci, která je v takových případech klíčová.
Zdroj: Libor Novák