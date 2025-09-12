FBI zadržela podezřelého z atentátu na Kirka. Úřadům ho předal jeho vlastní otec

Prezident USA Donald Trump s vysokou mírou jistoty uvedl, že byl zadržen podezřelý ze střeleckého útoku na Charlieho Kirka. Tuto informaci nezávisle potvrdily i čtyři další zdroje obeznámené s případem. Zadržený je v tuto chvíli vyslýchán, a to v souvislosti s tragickou střelbou. Na devátou hodinu ranní amerického času byla naplánována tisková konference.
Policie ve snaze najít střelce zveřejnila video, na němž prchá z místa činu. CNN se podařilo získat další záznam, který ukazuje muže, jenž odpovídá popisu podezřelého. Je na něm zachycen v obytné čtvrti nedaleko místa střelby.
Chris Swecker, bývalý zástupce ředitele FBI pro divizi kriminálního vyšetřování, sdělil CNN, že se nyní vyšetřovatelé zaměří na shromažďování důkazů a sestavování obžaloby.
Podle Sweckera je potřeba, aby úřady nezveřejňovaly příliš mnoho informací, aby ochránily svědky a nezmařily budoucí soudní proces. Vyšetřovatelé se budou snažit zjistit co nejvíce informací od podezřelého, avšak nejdříve musí být poučen o svých právech.
Následně provedou srovnání důkazů, včetně těch forenzních, a zaměří se na další shromažďování důkazů, například při domovní prohlídce v jeho bydlišti.
Shromáždí také veškerá elektronická data z jeho zařízení. Na základě sebraných důkazů bude vydán zatykač a následně dojde k obvinění z vraždy na státní úrovni.
Prezident Trump v rozhovoru pro Fox and Friends prozradil, že klíčovou roli při dopadení podezřelého sehrál někdo z jeho blízkých. Doslova řekl, že to byl člověk velmi blízký pachateli.
Zmínil také, že se jednalo o duchovního, který má blízko k policii. Dva zdroje pro CNN uvedly, že zadržený muž se svému otci přiznal, že to on byl střelcem. Jeho otec následně informoval úřady a uvedl, že svého syna zajistil, dokud nebude moci být formálně zadržen.
Prezident dodal, že dostal pouze krátký brífink. Proto je možné, že se některé informace upřesní.
