FBI zmařila atentát na Trumpa. Útočníci měli vtrhnout do Bílého domu

Libor Novák

16. června 2026 16:37

FBI, ilustrační fotografie
FBI, ilustrační fotografie Foto: FBI

Federální úřad pro vyšetřování spolu se svými bezpečnostními partnery překazil plánovaný útok, jehož cílem se měl stát víkendový galavečer smíšených bojových umění UFC Freedom 250 ve Washingtonu. Vyšetřovatelé do pondělí zadrželi pět podezřelých a identifikovali celkem 23 osob, které měly tvořit potenciální síť spiklenců.

Podle oficiálních informací útočníci plánovali použít drony naložené výbušninami k zasažení budov v blízkosti akce, což mělo vyvolat masovou evakuaci a nasměrovat dav lidí přímo do míst, kde na ně čekal předem připravený tým odstřelovačů.

V rámci druhé fáze útoku pak spiklenci podle vyšetřovatelů zamýšleli vtrhnout přímo do bran Bílého domu. FBI získala první informace o hrozbě 10. června a následně zajistila dostatek důkazů pro zatčení prvního podezřelého v Cincinnati. Na vyšetřování se úzce podílela také Tajná služba USA, jejíž ředitel Sean Curran ocenil nepřetržitou práci speciálních agentů a technických týmů, kteří pracovali na odhalení viníků v dnech předcházejících samotné akci.

Klíčové důkazy zajistili vyšetřovatelé při analýze šifrované aplikace Signal, kde skupina osob o útoku na sportovní galavečer otevřeně diskutovala. Prvotní prověrka iPhonu jednoho ze zadržených odhalila nejméně 23 uživatelů komunikujících o předoperačních přípravách. Část podezřelých měla podle plánu odcestovat 12. nebo 13. června do města Fredericksburg ve Virginii, kde se měli na samotnou akci finálně připravit.

Jeden ze zadržených při výslechu vyšetřovatelům přiznal, že cílem útoku měly být kapitalistické elity, miliardáři nebo politici, kteří dostávají finanční dary od Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti. Rozsáhlé vyšetřování případu se postupně dotklo nejméně 12 terénních poboček FBI. Ředitel úřadu Kash Patel potvrdil, že díky rychlému zásahu ve více státech unie se podařilo plány útočníků zcela zastavit a ocenil schopnost federálních orgánů okamžitě reagovat na vznikající hrozby.

Plánovaný útok byl směřován na prestižní galavečer UFC Freedom 250, který se konal na jižním trávníku Bílého domu jako součást oslav 80. narozenin prezidenta Donalda Trumpa. Akce přilákala přibližně 4 300 diváků, mezi nimiž bylo i zhruba 1 200 vojáků v aktivní službě, kteří sledovali zápasy 14 bojovníků z celého světa v drátěné kleci. Na zprávu o odhalení spiknutí reagoval také viceprezident JD Vance, který incident označil za velmi temnou záležitost a vyzval k celkovému zmírnění agresivní politické rétoriky ve společnosti.

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Zdroj: Libor Novák

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