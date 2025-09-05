Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským

Libor Novák

5. září 2025 18:42

Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj
Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj Foto: X/Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek 5. září sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Jejich setkání se uskutečnilo v Užhorodu, který je regionálním hlavním městem na západní Ukrajině.

Jedním z hlavních témat jednání byla energetika, a to po ukrajinských srpnových útocích na ropovod Družba, který zásobuje ropou Maďarsko a Slovensko. Doprava ropy a plynu přes ruské území je zodpovědností Ruska.

Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhii Tykhyi prohlásil, že i přes každodenní ruské útoky na infrastrukturu a energetiku zůstává Ukrajina spolehlivým partnerem.

Po jednání Zelenskyj popsal rozhovor s Ficem jako věcný. Prezident poděkoval za setkání, a zdůraznil, že je dialog důležitý a bude v něm pokračovat. Informoval také Fica o svém rozhovoru s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem a o výsledcích setkání takzvané „Koalice ochotných“.

Podle Zelenského by si obě strany měly zachovat pragmatický přístup ke spolupráci na vládní úrovni.

Fico se před jednáním s ukrajinským prezidentem sešel v Pekingu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, kde mu slíbil, že s ním prodiskutuje útoky na energetickou infrastrukturu. Od návratu do úřadu v roce 2023 Fico ukončil vojenskou pomoc Ukrajině a zpochybnil sankce Evropské unie vůči Rusku.

V minulosti také slíbil, že zablokuje vstup Ukrajiny do NATO. Vzhledem k tomu, že se vztahy mezi Bratislavou a Moskvou stále prohlubují, kritizují evropští spojenci Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána za jejich vztahy s Moskvou. 

před 7 hodinami

Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že poválečná ekonomická cesta Jižní Koreje by mohla posloužit Ukrajině jako model. Podle něj by se tak mohlo stát, ale jen v případě, že by Spojené státy podpořily Kyjev stejně, jako v minulosti podpořily Soul. Zelenskyj v rozhovoru pro francouzské noviny Le Point řekl, že ekonomický boom Jižní Koreje ve dvacátém století je důkazem vítězství určitých hodnot.
Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Trump dnes bude mluvit se Zelenským o konci ruské invaze

Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že se v blízké době chystá promluvit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trumpova slova zazněla během setkání s polským prezidentem Karolem Nawrockim v Oválné pracovně. Hovor s ukrajinskou hlavou státu byl stanoven na čtvrtek a má se týkat ukončení ruské invaze.

Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Robert Fico

před 9 minutami

před 43 minutami

před 1 hodinou

před 3 hodinami

Andrej Babiš

Předvolební debaty se komplikují. Babiš má problém s Českou televizí

Blíží se volby a všechny tři hlavní televizní stanice, TV Nova, CNN Prima News a Česká televize, se předhánějí, aby získaly do předvolebních debat dva hlavní politické rivaly – Petra Fialu a Andreje Babiše. Tato přímá konfrontace předsedy vlády a lídra koalice SPOLU s předsedou opozičního hnutí ANO zaručuje vysokou sledovanost.

před 4 hodinami

Joe Biden

Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině

Bývalý americký prezident Joe Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině kůže. Jeho mluvčí pro britskou BBC uvedla, že šlo o takzvanou Mohsovu operaci, při které se odstraňuje kůže, dokud v ní nezůstanou žádné stopy rakoviny.

před 5 hodinami

před 7 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že poválečná ekonomická cesta Jižní Koreje by mohla posloužit Ukrajině jako model. Podle něj by se tak mohlo stát, ale jen v případě, že by Spojené státy podpořily Kyjev stejně, jako v minulosti podpořily Soul. Zelenskyj v rozhovoru pro francouzské noviny Le Point řekl, že ekonomický boom Jižní Koreje ve dvacátém století je důkazem vítězství určitých hodnot.

před 8 hodinami

Pentagon

Trump dnes přejmenuje Pentagon

Bílý dům pod vedením Donalda Trumpa má v plánu přejmenovat ministerstvo obrany na ministerstvo války. K tomuto kroku má dojít v rámci snahy prezentovat světu agresivnější a vítěznou armádu. K takové změně by s největší pravděpodobností bylo nutné schválení Kongresem, ale podle zdrojů z Bílého domu se hledají způsoby, jak se tomuto hlasování vyhnout.

před 9 hodinami

Emmanuel Macron, II. summit Evropského politického společenství (EPC) (Kišiněv, 1. června 2023).

Macron: Vojenskou podporu po válce poskytne Ukrajině 26 zemí

Dvacet šest zemí je připraveno poskytnout Ukrajině vojenskou podporu po válce, což by zahrnovalo mezinárodní síly na souši, na moři i ve vzduchu. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron po summitu, na kterém se evropští lídři snažili přimět Donalda Trumpa k tomu, aby se jasně vyjádřil k míře své podpory Kyjevu.

před 11 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope

Po třech týdnech od summitu, který se konal na Aljašce, a nepřinesl kýžené výsledky, se američtí a ruští prezidenti shodli na jedné věci. Označili Evropu za viníka, proč se mírová jednání ohledně války na Ukrajině nikam neposouvají. Trump ve čtvrtek v rozhovoru s evropskými představiteli vyzval k tomu, aby se zapojili víc do řešení situace. Přitom právě evropští spojenci se snaží posunout jednání kupředu, když se snaží zajistit Ukrajině bezpečnost po případné mírové dohodě. 

před 12 hodinami

včera

včera

včera

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Nejen důchody. V lednu poroste i minimální mzda, zvýší se podle mechanismu

Od ledna se minimální mzda zvýší o 1 600 korun na 22 400 korun měsíčně. Odpovídající hodinová sazba při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin tak bude činit 134,40 Kč. Zvýšení vychází z valorizačního mechanismu, který byl zakotven do zákoníku práce v loňském roce 2024 a zajišťuje, aby byl vývoj minimální mzdy předvídatelný a transparentní.

včera

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Důchody v lednu opět porostou. Ministerstvo řeklo, jak moc se zvýší

Od ledna dojde k dalšímu navýšení starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů. Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes na základě příslušných statistických údajů stanovilo konkrétní hodnoty pro návrh nařízení vlády, které upraví řádnou valorizaci penzí na příští rok. Průměrný starobní důchod se zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne tak hodnoty 21 839 korun.

včera

včera

Izrael zahájil přípravy na obsazení Gazy. Vysídlí milion Palestinců

Izrael očekává, že jeho připravovaná ofenzíva na Gazu by mohla vysídlit až jeden milion Palestinců. Podle jednoho z nejvyšších vojenských představitelů už začaly přípravy k útoku na Gazu, které je největším palestinským městským centrem. Izraelské jednotky už podle jeho slov zintenzivňují své operace.

