Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek 5. září sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Jejich setkání se uskutečnilo v Užhorodu, který je regionálním hlavním městem na západní Ukrajině.
Jedním z hlavních témat jednání byla energetika, a to po ukrajinských srpnových útocích na ropovod Družba, který zásobuje ropou Maďarsko a Slovensko. Doprava ropy a plynu přes ruské území je zodpovědností Ruska.
Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhii Tykhyi prohlásil, že i přes každodenní ruské útoky na infrastrukturu a energetiku zůstává Ukrajina spolehlivým partnerem.
Po jednání Zelenskyj popsal rozhovor s Ficem jako věcný. Prezident poděkoval za setkání, a zdůraznil, že je dialog důležitý a bude v něm pokračovat. Informoval také Fica o svém rozhovoru s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem a o výsledcích setkání takzvané „Koalice ochotných“.
Podle Zelenského by si obě strany měly zachovat pragmatický přístup ke spolupráci na vládní úrovni.
Fico se před jednáním s ukrajinským prezidentem sešel v Pekingu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, kde mu slíbil, že s ním prodiskutuje útoky na energetickou infrastrukturu. Od návratu do úřadu v roce 2023 Fico ukončil vojenskou pomoc Ukrajině a zpochybnil sankce Evropské unie vůči Rusku.
V minulosti také slíbil, že zablokuje vstup Ukrajiny do NATO. Vzhledem k tomu, že se vztahy mezi Bratislavou a Moskvou stále prohlubují, kritizují evropští spojenci Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána za jejich vztahy s Moskvou.
Související
Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj
Trump dnes bude mluvit se Zelenským o konci ruské invaze
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Robert Fico
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Fintokei odstartovalo sérii změn, které mají posunout prop trading o krok dál
před 43 minutami
Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským
před 1 hodinou
Před 10 lety Německo otevřelo brány migrantům. Jaká je v zemi situace dnes?
před 3 hodinami
Předvolební debaty se komplikují. Babiš má problém s Českou televizí
před 4 hodinami
Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině
před 5 hodinami
Jak se Trump zbavuje odpovědnosti: Evropu obviňuje, že financuje Rusku válku proti Ukrajině
před 7 hodinami
Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj
před 8 hodinami
Trump dnes přejmenuje Pentagon
před 9 hodinami
Macron: Vojenskou podporu po válce poskytne Ukrajině 26 zemí
před 11 hodinami
Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope
před 12 hodinami
Pátek přinese změnu. Počasí se na řadě míst pokazí
včera
Metro nahradí tramvaje. Kvůli stropu na Florenci proběhne další výluka
včera
Diplomaty zasáhla smutná zpráva. Zemřel Karel Komárek
včera
Nejen důchody. V lednu poroste i minimální mzda, zvýší se podle mechanismu
včera
Cíl cesty dlouho neutajil. Prezident vyrazil na motorce k sousedům
včera
Odbory zatím nedosáhly svého. Jurečka nechce státním zaměstnancům přidávat tolik
včera
Tragédie na lanovce v Lisabonu. Vůz se vymkl kontrole, nejméně 15 mrtvých
včera
Důchody v lednu opět porostou. Ministerstvo řeklo, jak moc se zvýší
včera
Kreml si válku na Ukrajině pochvaluje: Udělali jsme velký skok, vojáci s amputací hrají tenis i na kytaru
včera
Izrael zahájil přípravy na obsazení Gazy. Vysídlí milion Palestinců
Izrael očekává, že jeho připravovaná ofenzíva na Gazu by mohla vysídlit až jeden milion Palestinců. Podle jednoho z nejvyšších vojenských představitelů už začaly přípravy k útoku na Gazu, které je největším palestinským městským centrem. Izraelské jednotky už podle jeho slov zintenzivňují své operace.
Zdroj: Libor Novák