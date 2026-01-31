Ficův poradce končí. Podle zveřejněných spisů komunikoval s Epsteinem

Miroslav Lajčák končí na postu poradce slovenského premiéra Roberta Fica pro zahraniční politiku. Předseda vlády oznámil, že přijímá Lajčákovu nabídku na ukončení spolupráce, ke které došlo po zveřejnění dalších dokumentů v kauze sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Fico v této souvislosti kritizoval média i opozici za údajné pokrytectví a ocenil Lajčáka jako zkušeného diplomata, o jehož cenné zdroje informací nyní úřad přichází.
Premiér ve svém prohlášení srovnal situaci svého poradce s rodinou lídra opozice Michala Šimečky. Podle Fica představuje Šimečkova rodina kvůli údajným dotačním podvodům na slovenské i evropské úrovni pro zemi mnohem větší reputační riziko než pozice poradce předsedy vlády.
Robert Fico přitom ještě v listopadu loňského roku tvrdil, že Lajčáka kvůli jeho vazbám na Epsteina odvolat nehodlá.
Nové dokumenty, které v pátek večer zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, obsahují komunikaci Miroslava Lajčáka s Epsteinem z let 2017 až 2018. Bývalý slovenský ministr zahraničí již dříve kontakt s tímto mužem potvrdil, ale zdůraznil, že se pohyboval pouze v rovině společenských a diplomatických povinností.
Aktuálně zveřejněné spisy však ukazují, že jejich opakovaná komunikace se dotýkala geopolitiky, ruské agrese i rozhovorů o „krásných ženách“.
Prezident Petr Pavel naplánoval na středu 4. února v 8:30 důležité setkání s premiérem Andrejem Babišem na Pražském hradě. Očekává se, že hlavním bodem jednání bude vyostřený spor týkající se ministra zahraničí Petra Macinky. Ten se podle Hradu pokusil o nepřípustný nátlak, když skrze textové zprávy prezidentovu poradci Petru Kolářovi hrozil „brutálním bojem“, pokud nebude poslanec Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí.
