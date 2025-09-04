Florida se jako první chystá zrušit povinné očkování dětí. Lékaře jímá hrůza

Florida je připravena stát se prvním americkým státem, který zruší povinné očkování dětí. Joseph Ladapo, zdejší hlavní chirurg, oznámil, že dosavadní pravidla jsou „nemorální“ a narušují rodičovská práva. Podle něj mají lidé právo na informovaná rozhodnutí ohledně toho, co si dají do těla, a je třeba jim tuto možnost vrátit.
Tento krok představuje zásadní odklon od dlouhodobé politiky veřejného zdraví a medicíny, která považuje vakcíny za nejúčinnější způsob, jak zabránit šíření přenosných nemocí, zejména mezi dětmi. Rozhodnutí Floridy podporuje agendu administrativy Donalda Trumpa, kterou řídí ministr zdravotnictví a dlouholetý aktivista Robert F. Kennedy Jr.
Pediatři a demokratičtí zákonodárci na Floridě varují, že zrušení očkování může vést k novým epidemiím nemocí, kterým lze předcházet. Předsedkyně floridské pobočky Americké akademie pediatrů, doktorka Rana Alissa, uvedla, že když jsou ve škole všichni očkovaní, je šíření nemocí obtížnější a všichni se mohou lépe učit. Navíc, když děti chybí ve škole kvůli nemoci, rodiče nemohou jít do práce, což má negativní dopad na rodiny i na místní ekonomiku.
Na zrušení povinného očkování zareagovali také guvernéři Washingtonu, Oregonu a Kalifornie. Ti oznámili, že vytvořili alianci na ochranu politiky veřejného zdraví. Partneři se dohodli na sladění imunizačních plánů, které budou vycházet z doporučení respektovaných národních lékařských organizací, čímž chtějí ukázat nesouhlas s politizací rozhodnutí v oblasti veřejného zdraví.
Rozhodnutí Floridy kritizuje také Americká lékařská asociace, která tvrdí, že plán „podkopává desetiletí pokroku v oblasti veřejného zdraví“. Asociace apeluje na Floridu, aby svůj plán přehodnotila. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) vakcíny za posledních 50 let zachránily na celém světě nejméně 154 milionů životů.
Guvernér Ron DeSantis uvedl, že jeho stát chce zůstat „na čele“ v boji za zdravotnickou svobodu. Kromě toho oznámil, že bude zřízena státní komise „Make America Healthy Again“, která se zaměří na podporu informovaného souhlasu v lékařských záležitostech, podporu rodičovských práv a odstranění „lékařské ortodoxie, která není podpořena daty“. DeSantis věří, že tento krok bude inspirací pro další státy.
Související
Rusko buduje uprostřed arktické pustiny vojenskou základnu. Američanům přímo pod nosem
EU tlačí na USA, aby pustily Abbáse na Valné shromáždění OSN
USA (Spojené státy americké) , očkování
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Florida se jako první chystá zrušit povinné očkování dětí. Lékaře jímá hrůza
před 1 hodinou
Leží 6 500 kilometrů od Ukrajiny. I přesto je jedno "asijské" město součástí ruské války.
před 2 hodinami
Británie: Spojenci jsou připraveni podpořit Ukrajinu před i po mírové dohodě
před 2 hodinami
BBC: Vojenská přehlídka v Pekingu ukázala celému světu rostoucí moc Číny. Vzniká nové centrum světové moci
před 3 hodinami
Trump dnes bude mluvit se Zelenským o konci ruské invaze
před 5 hodinami
Léto může pokračovat, naznačuje předpověď na příští týden
včera
Otřesný případ znásilnění v Praze. Obětí je handicapovaná žena
včera
Depardieu se nevyhne dalšímu soudu. Herečka po sedmi letech dosáhla svého
včera
Plzeň čeká v Evropské lize AS Řím či Porto, Sparta s Olomoucí natrefí na dva polské soupeře
včera
Útok na Babiše se nadále vyšetřuje. Policisté mluví s ním i s pachatelem
včera
Ferdinand Porsche se narodil před 150 lety. Život automobilové legendy má temnou stránku
včera
Málo bouřek, ubylo i tropických dnů. Meteorologové zhodnotili letošní léto
včera
Prezident Pavel je na dovolené. Hrad destinaci jenom nastínil
včera
Rusko buduje uprostřed arktické pustiny vojenskou základnu. Američanům přímo pod nosem
včera
Politico: Putin a Si Ťin-pching spolu mluvili o nesmrtelnosti. Chtějí si nechat výrazně prodloužit život
včera
Kdo nahradí Kim Čong-una? Návštěva jeho dcery v Číně podnítila spekulace o nástupnictví
včera
Sánchez: Reakce Evropy na válku v Gaze je totální selhání
včera
Drží se NATO svých cílů v oblasti výdajů? Nové podmínky členské státy rozdělily
včera
Asistent stíhačky i obří ponorkový dron. Čínská přehlídka ukázala, že budoucnost války je v umělé inteligenci
včera
Připomínka konce války je až druhotný důvod. Proč Čína uspořádala masivní přehlídku?
Velkolepá vojenská přehlídka v Pekingu nebyla jen připomínkou konce druhé světové války, ale především jasnou ukázkou síly Číny. Pečlivě organizovaná show, kde se desetitisíce vojáků pohybovaly s naprostou přesností a synchronizací, působila jako dokonalé představení. Přehlídka měla silný účinek na přítomné, kteří doslova cítili dunění tanků a řev proudových motorů.
Zdroj: Libor Novák