Florida se jako první chystá zrušit povinné očkování dětí. Lékaře jímá hrůza

Libor Novák

4. září 2025 11:42

Očkování, ilustrační foto
Očkování, ilustrační foto Foto: Pixabay

Florida je připravena stát se prvním americkým státem, který zruší povinné očkování dětí. Joseph Ladapo, zdejší hlavní chirurg, oznámil, že dosavadní pravidla jsou „nemorální“ a narušují rodičovská práva. Podle něj mají lidé právo na informovaná rozhodnutí ohledně toho, co si dají do těla, a je třeba jim tuto možnost vrátit.

Tento krok představuje zásadní odklon od dlouhodobé politiky veřejného zdraví a medicíny, která považuje vakcíny za nejúčinnější způsob, jak zabránit šíření přenosných nemocí, zejména mezi dětmi. Rozhodnutí Floridy podporuje agendu administrativy Donalda Trumpa, kterou řídí ministr zdravotnictví a dlouholetý aktivista Robert F. Kennedy Jr.

Pediatři a demokratičtí zákonodárci na Floridě varují, že zrušení očkování může vést k novým epidemiím nemocí, kterým lze předcházet. Předsedkyně floridské pobočky Americké akademie pediatrů, doktorka Rana Alissa, uvedla, že když jsou ve škole všichni očkovaní, je šíření nemocí obtížnější a všichni se mohou lépe učit. Navíc, když děti chybí ve škole kvůli nemoci, rodiče nemohou jít do práce, což má negativní dopad na rodiny i na místní ekonomiku.

Na zrušení povinného očkování zareagovali také guvernéři Washingtonu, Oregonu a Kalifornie. Ti oznámili, že vytvořili alianci na ochranu politiky veřejného zdraví. Partneři se dohodli na sladění imunizačních plánů, které budou vycházet z doporučení respektovaných národních lékařských organizací, čímž chtějí ukázat nesouhlas s politizací rozhodnutí v oblasti veřejného zdraví.

Rozhodnutí Floridy kritizuje také Americká lékařská asociace, která tvrdí, že plán „podkopává desetiletí pokroku v oblasti veřejného zdraví“. Asociace apeluje na Floridu, aby svůj plán přehodnotila. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) vakcíny za posledních 50 let zachránily na celém světě nejméně 154 milionů životů.

Guvernér Ron DeSantis uvedl, že jeho stát chce zůstat „na čele“ v boji za zdravotnickou svobodu. Kromě toho oznámil, že bude zřízena státní komise „Make America Healthy Again“, která se zaměří na podporu informovaného souhlasu v lékařských záležitostech, podporu rodičovských práv a odstranění „lékařské ortodoxie, která není podpořena daty“. DeSantis věří, že tento krok bude inspirací pro další státy.

před 3 hodinami

Trump dnes bude mluvit se Zelenským o konci ruské invaze

Související

Ruská armáda

Rusko buduje uprostřed arktické pustiny vojenskou základnu. Američanům přímo pod nosem

Uprostřed arktické pustiny, na Wangelově ostrově, který je považován za jeden z nejzachovalejších přírodních klenotů, Rusko potichu buduje novou vojenskou základnu. Tato základna, nazvaná Ushakovskoye, není jen ekologickou hrozbou pro chráněnou oblast, ale nachází se také na území, na které si Spojené státy dělají historický nárok. Tento strategický krok v Arktidě jen asi 300 mil od Aljašky má podle expertů vážné geopolitické důsledky.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) očkování

Aktuálně se děje

před 21 minutami

Očkování, ilustrační foto

Florida se jako první chystá zrušit povinné očkování dětí. Lékaře jímá hrůza

Florida je připravena stát se prvním americkým státem, který zruší povinné očkování dětí. Joseph Ladapo, zdejší hlavní chirurg, oznámil, že dosavadní pravidla jsou „nemorální“ a narušují rodičovská práva. Podle něj mají lidé právo na informovaná rozhodnutí ohledně toho, co si dají do těla, a je třeba jim tuto možnost vrátit.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Trump dnes bude mluvit se Zelenským o konci ruské invaze

Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že se v blízké době chystá promluvit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trumpova slova zazněla během setkání s polským prezidentem Karolem Nawrockim v Oválné pracovně. Hovor s ukrajinskou hlavou státu byl stanoven na čtvrtek a má se týkat ukončení ruské invaze.

před 5 hodinami

včera

včera

Francouzský herec Gérard Depardieu

Depardieu se nevyhne dalšímu soudu. Herečka po sedmi letech dosáhla svého

Slavný francouzský herec Gérard Depardieu půjde k soudu kvůli obviněním ze znásilnění a sexuálního útoku. Informovala o tom stanice BBC. Depardieu se měl činů dopustit v roce 2018. Herce z nich nařkla kolegyně Charlotte Arnouldová, která uvedla, že se jí ulevilo, když zjistila, že se případ dostane k soudu. 

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Plzeň čeká v Evropské lize AS Řím či Porto, Sparta s Olomoucí natrefí na dva polské soupeře

Po fotbalistech Slavie v luxusní Lize mistrů se své soupeře ve dvou dalších evropských soutěžích dozvěděli i zbývající čeští pohároví účastníci – Plzeň, Sparta a Olomouc. Prvně jmenovaný klub bude účastníkem Evropské ligy, kde se utká díky pátečnímu losu ve švýcarském Nyonu s takovými velkokluby jako FC Porto, Fenerbahce Istanbul či AS Řím. Sparta a Olomouc si změří své síly s evropskými soupeři v Konferenční lize. Oba týmy vyfasovaly hned dva polské soupeře – shodně Raków Čenstochová a v případě Sparty ještě Legii Varšava a v případě Olomouce Lech Poznaň. Pražané ještě mají za soupeře Ostrovany (Shamrock Rovers a Aberdeen), Olomouc čeká výlet na stadion Fiorentiny.

včera

včera

včera

včera

včera

Ruská armáda

Rusko buduje uprostřed arktické pustiny vojenskou základnu. Američanům přímo pod nosem

Uprostřed arktické pustiny, na Wangelově ostrově, který je považován za jeden z nejzachovalejších přírodních klenotů, Rusko potichu buduje novou vojenskou základnu. Tato základna, nazvaná Ushakovskoye, není jen ekologickou hrozbou pro chráněnou oblast, ale nachází se také na území, na které si Spojené státy dělají historický nárok. Tento strategický krok v Arktidě jen asi 300 mil od Aljašky má podle expertů vážné geopolitické důsledky.

včera

Čínský prezident Si Ťin-pching

Politico: Putin a Si Ťin-pching spolu mluvili o nesmrtelnosti. Chtějí si nechat výrazně prodloužit život

Prezidenti Vladimir Putin a Si Ťin-pching byli podle webu Politico zachyceni, jak během vojenské přehlídky v Pekingu soukromě diskutují o možnosti prodloužení lidského života až na 150 let díky moderním transplantacím orgánů a pokročilým lékařským zákrokům. Jejich rozhovor zachytila průmyslová kamera a naznačuje, že tito světoví lídři uvažují o nesmrtelnosti. 

včera

včera

Pedro Sánchez

Sánchez: Reakce Evropy na válku v Gaze je totální selhání

Španělský premiér Pedro Sánchez označil reakci Evropy na válku v Gaze za naprosté selhání. Upozornil, že dvojí metr, který západní svět uplatňuje ve vztahu k Ukrajině a Gaze, podrývá jeho globální důvěryhodnost. Podle něj je současná situace v Gaze jedním z nejtemnějších období mezinárodních vztahů v 21. století.

včera

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Drží se NATO svých cílů v oblasti výdajů? Nové podmínky členské státy rozdělily

Nové obranné cíle NATO rozdělily členské státy do čtyř kategorií. V červnu 2025 se aliance po tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa formálně zavázala k novému cíli, a to vydávat do roku 2035 pět procent HDP na obranu. Z toho 3,5 % má jít na „základní“ obranné výdaje a 1,5 % na „ne-základní“, tedy na posílení kritické infrastruktury a civilní připravenosti.

včera

Vojenská přehlídka čínské armády

Asistent stíhačky i obří ponorkový dron. Čínská přehlídka ukázala, že budoucnost války je v umělé inteligenci

Gigantická vojenská přehlídka v Pekingu ukázala světu řadu nových zbraní, dronů a další vojenské techniky, což je pro analytiky jasný vzkaz Spojeným státům a jejich spojencům. Prezident Si Ťin-pching při této příležitosti hostil více než dvacet hlav států, mezi nimiž nechyběli ruský prezident Vladimir Putin ani severokorejský vůdce Kim Čong-un, kteří jsou na Číně ekonomicky závislí.

včera

Připomínka konce války je až druhotný důvod. Proč Čína uspořádala masivní přehlídku?

Velkolepá vojenská přehlídka v Pekingu nebyla jen připomínkou konce druhé světové války, ale především jasnou ukázkou síly Číny. Pečlivě organizovaná show, kde se desetitisíce vojáků pohybovaly s naprostou přesností a synchronizací, působila jako dokonalé představení. Přehlídka měla silný účinek na přítomné, kteří doslova cítili dunění tanků a řev proudových motorů.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy