"Fordo je pryč," tvrdí Trump, experti pochybují. Proč byl tajný jaderný komplex v Íránu hlavním cílem útoku?

Prezident Trump na své sociální síti Truth Social prohlásil: „Dokončili jsme náš velmi úspěšný útok na tři jaderná zařízení v Íránu – Fordo, Natanz a Isfahán.“ O Fordo, hlavním cíli úderu, dodal: „Byl na něj svržen plný náklad bomb. Naše letadla jsou nyní v bezpečí a vracejí se zpět domů.“

Írán potvrdil útoky a jeho úřady uvedly, že žádná radiologická kontaminace nebyla zaznamenána. „Neexistuje žádné nebezpečí pro obyvatele v okolí,“ uvedlo Národní centrum pro jadernou bezpečnost. Přesto šlo o zásah s dalekosáhlými důsledky – nejen vojenskými, ale i geopolitickými.

Fordo, nacházející se nedaleko posvátného města Qom, je podzemní jaderný komplex zasazený hluboko do hor – v hloubce až 90 metrů. Jeho existence byla poprvé odhalena v roce 2009. Původně šlo o část raketové základny ovládané Íránskými revolučními gardami (IRGC).

Podle dokumentů získaných izraelskou tajnou službou Mossad se hlavní části závodu nacházejí tak hluboko, že je prakticky nemožné je zasáhnout běžnými prostředky, které má Izrael k dispozici. To z Fordo činí jeden z nejlépe chráněných jaderných objektů na světě.

Dnes zde podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) pracuje zhruba 2 700 centrifug, které obohacují uran až na 60 %. To je pouze jeden technologický krok od 90 %, což je koncentrace potřebná pro výrobu jaderné zbraně. Podle think-tanku ISIS by Írán dokázal během pouhých tří týdnů přeměnit své zásoby 60% uranu na zhruba 233 kilogramů uranu vhodného pro výrobu zbraní – což by vystačilo až na devět jaderných hlavic.

Fordo se stal symbolem íránských snah o dosažení jaderné nezávislosti. Brett McGurk, někdejší poradce několika amerických prezidentů pro Blízký východ, prohlásil: „Pokud nezničíte Fordo, neodstraníte íránskou schopnost vyrábět jaderný materiál.“

Zároveň však šlo o zařízení tak chráněné a izolované, že jeho fyzická likvidace vyžadovala specifickou výzbroj – a tou disponují pouze Spojené státy.

Komplex Fordo je vybudován uvnitř horského masivu, jehož hloubka činí mezi 24 až 90 metry pod povrchem. Taková hloubka chrání zařízení před běžnými leteckými bombami i před útoky balistickými střelami.

Írán zařízení chrání i obrannými systémy – zejména ruským protiletadlovým systémem S-300 – a celá infrastruktura je zkonstruována tak, aby přežila opakované bombardování. Podle březnové zprávy britského think-tanku Royal United Services Institute by jakýkoliv letecký útok na Fordo vyžadoval výraznou podporu Spojených států a soustředěnou palebnou sílu.

„Teherán se postaral, aby Fordo přežilo jakýkoliv nálet. Jde o mnohem těžší cíl než jakákoliv jiná zařízení, která byla v minulosti zasažena,“ uvedl analytik Nicholas Carl z amerického think-tanku American Enterprise Institute.

Izrael dlouhodobě usiloval o zničení Fordo, které považoval za klíčovou překážku k zastavení íránského jaderného programu. Problém je v tom, že Izrael nedisponuje potřebnou technikou. Jde především o speciální bombu GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, která váží přes 13 tun a měří šest metrů. Tuto bombu lze vypustit pouze z amerického strategického bombardéru B-2 Spirit.

Jedná se o zbraň navrženou k průniku hluboko do země, údajně až 61 metrů pod povrch. I přesto však odborníci varují, že k dosažení požadovaného účinku by bylo nutné více zásahů do stejného místa. Royal United Services Institute uvádí: „Ani GBU-57/B by pravděpodobně nestačila. Bylo by třeba několika zásahů přesně na jedno místo.“

Někteří analytici se domnívají, že k dočasnému vyřazení Fordo nemusí být nutná jeho totální destrukce. Bývalý důstojník amerického letectva a vojenský analytik CNN Cedric Leighton uvedl, že by Izrael mohl zničit vstupy do tunelů nebo ventilační systém. „Pokud zničíte vstupy a elektrické napájení, bude trvat měsíce, než bude možné zařízení znovu zprovoznit,“ prohlásil.

To však podle jiných nestačí. Fordo totiž není jen zařízení – je to symbol, a ten lze vymazat pouze úplným zničením. Trumpův vzkaz je tak jasný – Spojené státy se nespokojí s polovičatým výsledkem. Cílem je plné odstavení íránských jaderných kapacit a Fordo byl tím nejtvrdším oříškem. Nyní, jak tvrdí Trump, je „Fordo pryč“.

Zda tomu tak skutečně je, ukáží až následující dny. Ale jedno je jisté – tímto krokem se Spojené státy i Izrael posunuly do nové fáze konfliktu s Teheránem. A Fordo, jaderná hora u Qomu, bude navždy zapsána jako klíčové bojiště této neviditelné války.