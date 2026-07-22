Francie jako první země v EU zakáže přístup na sociální sítě dětem mladším 15 let

Libor Novák

22. července 2026 9:45

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Francouzský parlament schválil zákon zakazující přístup na sociální sítě dětem mladším 15 let, čímž se Francie stala první zemí Evropské unie, která nezletilým zamezila používání aplikací typu TikTok. Prezident Emmanuel Macron prosazoval tento zákaz jako klíčovou reformu svého posledního funkčního období a zavázal se k jeho zavedení do září. 

Macron ve videu zveřejněném na sociálních sítích označil tento krok za významný posun vpřed a zdůraznil, že Francie ukazuje Evropě cestu v oblasti ochrany dětí a dospívajících. Dále poděkoval zákonodárcům za podporu normy. Na síti X doplnil, že se k textu musí ještě vyjádřit Ústavní rada, načež přijde čas na jeho uvedení do praxe.

Po předchozím souhlasu Senátu prošel návrh v Národním shromáždění poměrem 279 hlasů pro vůči 81 proti. Zákaz se zařazuje mezi opatření stále většího počtu zemí, které omezují přístup k sociálním sítím kvůli varováním před jejich škodlivými dopady na mládež. Omezení se má zavádět ve dvou fázích, přičemž od prvního září nebudou moci děti pod 15 let zakládat nové účty. Na již existující profily se má předpis uplatnit od ledna 2027.

Ministryně pro digitální záležitosti Anne Le Hénanff před hlasováním označila časový harmonogram za realistický, neboť nástroje pro ověřování věku již existují a další se připravují, přičemž povinnost vymáhat nová pravidla bude ležet na samotných platformách. Ministryně novinářům sdělila, že všichni obyvatelé Francie budou muset po dobu čtyř měsíců prokázat svůj věk a účty osob mladších 15 let budou uzavřeny. Současně ujistila veřejnost o garantované ochraně osobních údajů uživatelů.

Zavedení opatření do září zároveň zajistí platnost dalšího ustanovení zákona, kterým je zákaz mobilních telefonů na středních školách od začátku nového školního roku. Francouzský úřad pro dohled nad veřejným zdravím vloni upozornil na škodlivost platforem jako TikTok, Snapchat či Instagram pro dospívající, zejména dívky, ačkoliv to není jediný důvod zhoršujícího se duševního zdraví. Zákonodárci se shodli na nutnosti regulace, ale obě komory parlamentu se rozcházely v přístupu.

Francouzští senátoři preferovali dvoustupňový systém rozlišující mezi černou listinou škodlivých platforem a službami přístupnými se souhlasem rodičů. Nakonec však převážil plošný zákaz prosazovaný dolní komorou, a to i přes kritiku části levice ohledně procesu ověřování věku, rychlosti zavádění, rizik obcházení či obav o soukromí. Výjimky ze zákazu se vztahují na encyklopedie nebo vzdělávací platformy a text nepožaduje žádné postihy pro děti ani rodiče. Poslankyně Laure Miller pro AFP uvedla, že velké platformy jsou podle jejího názoru převážně připraveny.

Systém černých listin by vyžadoval více času, nové konzultace s Evropskou komisí a nesl by určité riziko nesouladu s evropským právem, jak zmínila centristická senátorka Catherine Morin-Desailly. Omezením přístupu k sociálním sítím se zabývá i samotná Evropská komise, na kterou se s touto iniciativou obrátily Francie, Řecko či Španělsko. Předsedkyně komise Ursula von der Leyen nedávno prohlásila, že děti by měly mít k sociálním sítím fázovaný a postupný přístup. Evropská komise navíc představila aplikaci pro ověřování věku, kterou členské státy včetně Francie začaly v posledních měsících testovat.

Po loňském pozastavení důchodové reformy Macronovou vládou může být tento zákaz poslední velkou domácí změnou prezidenta před odchodem z funkce v příštím roce. Postup Francie budou bedlivě sledovat i další evropské státy, přičemž země patří mezi dvacítku států světa, jež podobná opatření navrhly nebo již zavedly. V prosinci minulého roku se první zemí na světě požadující po platformách TikTok, YouTube či Snapchat odstranění účtů osob mladších 16 let pod hrozbou vysokých pokut stala Austrálie.

včera

WHO: Vedra nejsou jednorázový, ale trvalý problém. Za čtyři roky zabila jen v Evropě 200 tisíc lidí

Související

Paříž, ilustrační foto

Francouzský parlament schválil asistovanou sebevraždu. Premiér se chce obrátit na ústavní soud

Dolní komora francouzského parlamentu ve středu schválila finální podobu zákona, který dospělým lidem s nevyléčitelnými chorobami umožní legálně požádat o asistovanou smrt. Národní shromáždění tak po letech intenzivních etických a politických debat definitivně odsouhlasilo normu, jež upravuje podmínky pro podání smrtící látky. Prezident Emmanuel Macron, který tento krok sliboval již ve své předvolební kampani, po hlasování ocenil kultivovanou a respektující diskuzi, kterou zákonodárci k tomuto citlivému tématu vedli.
Édouard Philippe

Ve Francii se rozjel souboj titánů. Philippe už hází špínu na Le Penovou

Překvapivý návrat krajně pravicové lídryně Marine Le Penové do klání o úřad francouzského prezidenta pro rok 2027 nutí jednoho z jejích hlavních rivalů, Edouarda Philippa, ke změně útočné strategie. Bývalý premiér a jeho stoupenci, kteří v květnu zahájili kampaň s příslibem konzervativního programu plného optimismu, nyní na Le Penovou útočí jako na rozpočtově nezodpovědnou levičačku. Podle europoslankyně Nathalie Loiseauové, jež Philippa podporuje, má totiž politička do značné míry levicový program.

Více souvisejících

Francie sociální sítě

Aktuálně se děje

před 48 minutami

před 2 hodinami

Pete Hegseth

Írán podporuje Čína i Rusko. Podle Hegsetha je ale na kolenou

Americký ministr obrany Pete Hegseth při vystoupení před výborem pro rozpočtové příděly amerického Senátu prohlásil, že Írán se v současnosti nachází v defenzívě. Podle jeho slov jsou vojenské kapacity Teheránu po téměř dvou týdnech nových amerických leteckých úderů na dosud nejnižší úrovni. Šéf Pentagonu však zároveň odmítl poskytnout jakýkoli časový odhad, kdy by mohl ozbrojený konflikt skončit, a uznal, že Írán i nadále představuje v regionu vážnou hrozbu.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Francie jako první země v EU zakáže přístup na sociální sítě dětem mladším 15 let

Francouzský parlament schválil zákon zakazující přístup na sociální sítě dětem mladším 15 let, čímž se Francie stala první zemí Evropské unie, která nezletilým zamezila používání aplikací typu TikTok. Prezident Emmanuel Macron prosazoval tento zákaz jako klíčovou reformu svého posledního funkčního období a zavázal se k jeho zavedení do září. 

před 5 hodinami

před 7 hodinami

Letní počasí

Počasí moc léto nepřipomíná. Podle meteorologů to v srpnu nebude lepší

Předpověď počasí do poloviny srpna počítá s teplotními výkyvy a celkově průměrnými srážkami. Po výrazném červnovém horku a teplotně průměrné první polovině července nastává v aktuálním týdnu citelné ochlazení. Průměrné týdenní teploty se tak v těchto dnech dostanou pod hranici dlouhodobého normálu.

včera

Ilustrační foto

WHO: Vedra nejsou jednorázový, ale trvalý problém. Za čtyři roky zabila jen v Evropě 200 tisíc lidí

Evropský kontinent v současnosti čelí mimořádně intenzivní vlně veder, která si podle odhadů odborníků vyžádá stovky až tisíce lidských životů. Ačkoliv od katastrofálního léta roku 2003 uplynula již více než dvě desetiletí, úmrtnost spojená s vysokými teplotami zůstává alarmující. Přestože celková bilance bude známa až za několik týdnů, španělští výzkumníci již přisuzují horku přes dvě stě deseti obětí během několika dnů. Tragické zprávy o úmrtích v důsledku přehřátí organismu přicházejí také z Francie, což potvrzuje selhávání ochrany zranitelných skupin.

včera

Alexandr Lukašenko

Lukašenko čelí rostoucímu tlaku ze strany Putina. Do války s Ukrajinou se mu ani trochu nechce

Běloruský lídr Alexandr Lukašenko čelí narůstajícímu tlaku ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina, který usiluje o hlubší zapojení jeho země do konfliktu na Ukrajině. Podle Institutu pro studium války se Kreml snaží získat běloruské území pro rozsáhlejší vojenské operace. Moskva chce z Běloruska masivně vypouštět útočné drony a vytvořit novou nátlakovou frontu na západě. Tímto krokem by přinutila ukrajinské velení k přesunu jednotek z donbaské fronty k Bělorusku.

včera

včera

včera

Požár

Kanada hasí požáry i nový skandál. Domorodé kmeny údajně nikdo nevaroval, evakuovat se musely samy

Rychle se šířící lesní požáry v Kanadě zcela zničily dvě komunity Prvních národů v provincii Ontario. Členové těchto komunit uvádějí, že byli nuceni evakuovat se vlastními silami bez jakékoli pomoci ze strany vlády a bez oficiálních krizových výstrah. Celkově už úřady nařídily evakuaci pro třináct osad v Ontariu, přičemž většinu z nich tvoří právě domorodé komunity.

včera

včera

Ed Miliband

Novým britským ministrem zahraničí je zastánce ochrany klimatu. Bílý dům se bouří, Londýnu poslal varování

Jmenování Eda Milibanda novým britským ministrem zahraničí vyvolalo ostrou reakci ve Bílém domě. Nově nastoupený ministerský předseda Andy Burnham provedl při svém příchodu do úřadu změny ve vládě, v rámci nichž nahradil spojence svého předchůdce Keira Starmera a do jedné z nejvýznamnějších funkcí posadil právě bývalého lídra Labouristické strany a zastánce ochrany klimatu a čistých nulových emisí.

včera

včera

Dovoz a vývoz zboží

Trump uvalil na Kanadu padesátiprocentní cla

Americký prezident Donald Trump zavedl padesátiprocentní cla na širokou škálu zboží dováženého z Kanady. Tímto krokem reaguje na podle něj nerovné zacházení, kterému ze strany sousední země čelí americké automobily, mléčné výrobky a alkohol.

včera

včera

včera

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

USA provedly desátou vlnu útoků na Írán v řadě

Americká armáda zahájila další sérii úderů proti Íránu, jejichž cílem je výrazně oslabit jeho schopnosti útočit na plavidla v Hormuzském průlivu. Jedná se již o desátou noc útoků v řadě, které přicházejí poté, co americký prezident Donald Trump přísahal, že Írán potrestá za smrt amerických vojáků. Trump již dříve prohlásil, že Írán byl předchozí noc zasažen velmi tvrdě na počest tří nedávno zabitých amerických vojáků, z nichž dva padli v Jordánsku a jeden v Íráku.

včera

20. července 2026 21:57

Češi jako sběrači. Ministerstvo odhalilo, kolik hub či borůvek si lidé vzali domů

Každá česká domácnost, jejíž členové vyrážejí na sběr, si loni v průměru odnesla z lesa 6,2 kilogramu hub, 2,6 kilogramu borůvek a něco přes 1 kilogram malin. Houbařsky byl rok 2025 spíše podprůměrný. Vyplývá to z šetření Ministerstva zemědělství (MZe), který vyhodnotila Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity (ČZU).

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy