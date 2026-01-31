Francie zavádí digitální revoluci: Zakáže sociální sítě pro mladé, mobily ve školách a americké aplikace na úřadech

Libor Novák

31. ledna 2026 21:18

Sociální sítě
Sociální sítě Foto: Pixabay

Francouzští zákonodárci schválili průlomový zákon, který zakazuje používání sociálních sítí dětem mladším 15 let. Tento krok, za nímž stojí prezident Emmanuel Macron, má za cíl chránit mládež před negativními dopady nadměrného času stráveného u obrazovek. Dolní komora parlamentu přijala text výraznou většinou po dlouhém nočním jednání, čímž se Francie přiblížila k tomu, aby se po Austrálii stala druhou zemí s podobně přísnou regulací.

Prezident Macron označil výsledek hlasování za zásadní krok pro ochranu dětí a dospívajících. Ve svém vyjádření zdůraznil, že emoce mladých lidí nesmí být předmětem manipulace ze strany amerických platforem nebo čínských algoritmů. Legislativa nyní putuje do Senátu a úřady plánují, že by nová pravidla pro zakládání účtů měla vstoupit v platnost již se začátkem školního roku 2026.

Součástí schváleného balíčku je také plošný zákaz mobilních telefonů na středních školách. Bývalý premiér Gabriel Attal, který vede Macronovu stranu v Národním shromáždění, doufá v rychlé schválení horní komorou tak, aby omezení platila od 1. září. Sociální sítě by pak měly čas do konce roku na deaktivaci stávajících účtů, které věkový limit nesplňují.

Francouzský úřad pro ochranu veřejného zdraví ANSES nedávno varoval, že platformy jako TikTok, Snapchat či Instagram mají škodlivý vliv na psychiku adolescentů, zejména u dívek. Mezi hlavní rizika patří kyberšikana a vystavení násilnému obsahu. Zákon však obsahuje výjimky pro vzdělávací platformy a online encyklopedie, aby nebyl omezen přístup k informacím.

Klíčovou výzvou pro uvedení zákona do praxe zůstává vytvoření efektivního systému pro ověřování věku, na kterém se v současnosti pracuje na celoevropské úrovni. Bez funkčního technického řešení by zákaz mohl zůstat pouze na papíře. Kritici z řad radikální levice označují opatření za formu „digitálního paternalismu“ a příliš zjednodušenou reakci na komplexní problémy technologie.

K debatě se přidaly i organizace na ochranu dětí, které zákonodárce vyzvaly, aby raději hnali k odpovědnosti samotné platformy, místo aby dětem přístup zakazovali. Také bývalá premiérka Élisabeth Borne vyjádřila určité pochybnosti. Podle ní je situace komplikovaná a stát by se měl nejprve ujistit, že se daří řádně vymáhat již existující zákazy telefonů na nižších stupních škol.

Francie však v digitální oblasti nezůstává pouze u regulace mládeže, ale podniká kroky i k zajištění vlastní technologické suverenity. Vláda se rozhodla zakázat státním úředníkům používání amerických videokonferenčních nástrojů, jako jsou Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams. Cílem je převést vládní agendu na domácí technologickou platformu Visio.

Tento krok odráží rostoucí citlivost Evropy na hlubokou závislost na službách ze Silicon Valley. Rozhodnutí úřadu premiéra vyžaduje, aby státní zaměstnanci využívali software vyvinutý francouzským meziresortním digitálním úřadem Dinum. Systém běží na infrastruktuře poskytované francouzskou společností Outscale, což má zajistit bezpečnost dat.

Ministr pro státní reformu David Amiel potvrdil, že Francie cílí na úplné přijetí domácí platformy pro videohovory do roku 2027. Nejde o první opatření tohoto druhu; již v minulém roce dostali úředníci nařízeno opustit aplikace WhatsApp a Telegram a přejít na zabezpečený komunikační nástroj Tchap, určený výhradně pro státní správu.

Nástroj Visio již nyní využívá přibližně 40 000 zaměstnanců, včetně většiny ministerstev a významných vědeckých institucí. Úřad Dinum má však ambiciózní cíl dosáhnout čtvrt milionu uživatelů. V nadcházejících měsících se dokonce zvažuje technické blokování přístupu k jiným nástrojům v rámci státní internetové sítě, aby se přechod urychlil.

Snaha o omezení vlivu technologických gigantů přichází v době, kdy Francie řeší i další kontroverze spojené s umělou inteligencí. Úřady vyšetřují případy hlubokých falzifikátů (deepfakes), kdy byly fotografie žen a dívek na sociálních sítích digitálně upravovány do nahé podoby pomocí nástrojů AI. To jen posiluje volání po přísnější regulaci digitálního prostoru. 

před 3 hodinami

Opravdu se Evropa bez USA neubrání? Experti zhodnotili Rutteho varování

Související

Mark Rutte, generální tajemník NATO

Šéf NATO narazil. S Rutteho odmítnutím evropské soběstačnosti nesouhlasí Francie i odborníci

Francouzská vláda ostře reagovala na prohlášení generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který zpochybnil schopnost Evropy bránit se bez americké podpory. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot vzkázal šéfovi Aliance, že Evropané se mohou a musí postarat o vlastní bezpečnost. Podle Barrota je posílení evropského pilíře NATO nezbytností, se kterou souhlasí i samotné Spojené státy.
Donald Trump

Zasadí Trump globální ekonomice drtivou ránu? Francie požaduje odvetu, USA se kvůli Grónsku bojí izolace

Evropské mocnosti čelí bezprecedentní diplomatické krizi poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením drastických cel a ekonomickým tlakem na osm evropských zemí. Důvodem je jeho trvající snaha získat pod americkou kontrolu Grónsko. Velká Británie spolu s Francií, Norskem, Švédskem, Finskem, Nizozemskem a Dánskem vydala společné prohlášení, ve kterém varuje, že tento postup riskuje „nebezpečnou sestupnou spirálu“ a zásadním způsobem podkopává transatlantické vztahy.

Více souvisejících

Francie sociální sítě internet

Aktuálně se děje

před 39 minutami

Sociální sítě

Francie zavádí digitální revoluci: Zakáže sociální sítě pro mladé, mobily ve školách a americké aplikace na úřadech

Francouzští zákonodárci schválili průlomový zákon, který zakazuje používání sociálních sítí dětem mladším 15 let. Tento krok, za nímž stojí prezident Emmanuel Macron, má za cíl chránit mládež před negativními dopady nadměrného času stráveného u obrazovek. Dolní komora parlamentu přijala text výraznou většinou po dlouhém nočním jednání, čímž se Francie přiblížila k tomu, aby se po Austrálii stala druhou zemí s podobně přísnou regulací.

před 1 hodinou

Melania Trumpová

Prázdné sály i smích. Trumpovi chtěli dobýt Hollywood, na Melanii ale v největších městech skoro nikdo nepřišel

Dokumentární snímek s názvem „Melania“, který mapuje dvacetidenní období před návratem rodiny Trumpových do Bílého domu, podle CNN odhaluje hluboké politické rozdělení Spojených států. Zatímco v některých městech zejí kinosály prázdnotou, v konzervativních baštách, jako je Carmel v Indianě, se na první projekce tvořily fronty. Film, za jehož distribuční práva zaplatila společnost Amazon MGM Studios rekordních 40 milionů dolarů, vyvolává silné emoce i kontroverze ohledně svého původu a účelu.

před 3 hodinami

Mark Rutte na summitu NATO 2025

Opravdu se Evropa bez USA neubrání? Experti zhodnotili Rutteho varování

Generální tajemník NATO Mark Rutte v tomto týdnu adresoval evropským poslancům v Bruselu nebývale upřímné varování. Před výborem pro zahraniční věci prohlásil, že jakékoli úvahy o tom, že by se Evropa dokázala ubránit bez americké podpory, jsou pouhým sněním. Podle Rutteho by jen nahrazení amerického jaderného deštníku vyžadovalo zdvojnásobení stávajících obranných rozpočtů, což doprovodil ironickým přáním hodně štěstí.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Kongres USA

Americká vláda spadla do dalšího shutdownu. Od posledního neuplynul ani rok

Vláda Spojených států amerických vstoupila v sobotu v sedm hodin ráno středoevropského času do částečného útlumu (shutdownu). Stalo se tak i přes dohodu o financování, kterou se v poslední chvíli podařilo schválit v Senátu. K přerušení toku peněz došlo o půlnoci východoamerického času, jen několik hodin poté, co senátoři odsouhlasili rozpočet pro většinu úřadů až do září.

před 6 hodinami

Válka v Izraeli

Příměří se otřásá v základech. Pásmo Gazy zažilo nejtragičtější izraelský nálet za poslední měsíce

Při izraelských náletech v Pásmu Gazy zahynulo v sobotu nejméně 31 lidí, což představuje nejtragičtější bilanci za jediný den za poslední dva měsíce. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví jsou mezi oběťmi i čtyři policistky a šest dětí. Dalších nejméně 30 osob utrpělo zranění, přičemž stav mnoha z nich je kritický. Ředitel nemocnice Al-Šífa, největšího zdravotnického zařízení v oblasti, varoval, že počet mrtvých pravděpodobně dále poroste vzhledem k vážnosti zranění mnoha pacientů.

před 7 hodinami

Aleš Juchelka

Juchelka nešetřil koaličního partnera: Ve sporu s Pavlem si začal Macinka

Výměna názorů mezi současným ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou a jeho předchůdcem Marianem Jurečkou v pořadu televize Nova ukázala hluboké příkopy v pohledu na aktuální vládní krizi. Předmětem sporu byly kontroverzní textové zprávy, které šéf diplomacie Petr Macinka adresoval prezidentovu poradci Petru Kolářovi. Juchelka označil formulace ve zprávách za nešťastné a zdůraznil, že on osobně by se k takové komunikaci nikdy nesnížil, nicméně jedním dechem kritizoval i fakt, že se prezident rozhodl soukromou korespondenci zveřejnit.

před 8 hodinami

Íránské drony

Německo chce koupit za stovky milionů eur protidronový systém, který na Ukrajině selhal

Německo se chystá investovat stovky milionů eur do nového protidronového systému, ačkoliv data přímo z ukrajinského bojiště vyvolávají vážné pochybnosti o jejich skutečné účinnosti. Plánovaný nákup v hodnotě 267,7 milionu eur od obranného startupu Helsing má být ústředním bodem modernizace Bundeswehru. Cílem je vytvořit armádu schopnou čelit ruské hrozbě v době, kdy USA omezují svou tradiční bezpečnostní roli v Evropě.

před 10 hodinami

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii

„Stojíme za prezidentem.“ Demonstrace na podporu Pavla může být masivní, organizátoři přidali další místo

Spolek Milion chvilek svolává své příznivce na mimořádné shromáždění, které má vyjádřit jasnou podporu prezidentu republiky. Akce s názvem Stojíme za prezidentem se uskuteční v neděli 1. února v patnáct hodin v centru Prahy. Podle organizátorů je situace natolik vážná, že už není možné mlčet a nečinně přihlížet aktuálnímu dění na politické scéně.

před 11 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Co naznačuje Trumpovo vyčkávání v Íránu? Možná se vůbec nic nestane

Americká zahraniční politika vůči Íránu v posledních týdnech připomíná strategii zaměřenou na rychlý efekt a okamžité výsledky. Prezident Donald Trump se podle CNN vyžívá v situacích, které slibují bleskové rozuzlení, zatímco vleklé krize ho spíše odpuzují. Současná situace v Perském zálivu, kam Washington stahuje své námořní síly, však naznačuje, že vojenské možnosti jsou v tuto chvíli značně omezené a zdaleka ne ideální.

před 12 hodinami

Gaza

Izraelská armáda poprvé přiznala, kolik v Pásmu Gazy zabila Palestinců

Izraelská armáda během brífinku pro tamní novináře připustila, že během války v Gaze zahynulo přibližně 70 000 Palestinců. Podle zpráv místních médií vojenští představitelé nyní považují údaje poskytované palestinským ministerstvem zdravotnictví v enklávě za v zásadě přesné. Toto uznání přichází po dlouhém období, kdy Izrael oficiální počty obětí zpochybňoval.

před 13 hodinami

Jeffrey Epstein

Stovky zmínek o Trumpovi, komunikace s Muskem i Andrewem. USA zveřejnily miliony stránek o Epsteinovi

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států zveřejnilo rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Tento krok přichází poté, co úřad o šest týdnů zmeškal zákonem stanovený termín, který loni podepsal prezident Donald Trump. Celkem bylo veřejnosti zpřístupněno přibližně tři miliony stránek textu, 180 tisíc fotografií a dva tisíce videonahrávek.

před 14 hodinami

včera

včera

včera

Ilustrační foto

Česko vysílá sportovce na olympiádu. V Miláně a Cortině d´Ampezzo jich bude 114

Stejně jako na posledních Zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022 bude i letos v Miláně a Cortině d'Ampezzo reprezentovat Českou republiku 114 sportovců. Jedná se tak o překonání rekordního počtu ze zmiňovaných předešlých her. Tehdy měl být počet sportovců dokonce o tři olympioniky vyšší, ale kvůli zranění i nákaze koronavirem se ustanovil na oněch 113.

včera

včera

Miloš Zeman

Chybovali Pavel i Macinka, domnívá se exprezident Zeman

Bývalý prezident Miloš Zeman se domnívá, že chybu udělali oba hlavní aktéři aktuálního sporu mezi Pražským hradem a Černínským palácem. Petr Pavel se podle předchůdce v úřadu dopustil dokonce hned několika chyb. Zeman se tak vyjádřil v rozhovoru pro deník Blesk. 

včera

včera

Policie hledá matku dvou chlapců. V pondělí odjela do Prahy a nevrátila se

Od začátku probíhajícího týdne se pohřešuje matka dvou dětí z České Lípy. V pondělí z města odcestovala do Prahy a dosud se nevrátila domů, i když tam na ni čekají její synové. Policie žádá veřejnost o pomoc.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy