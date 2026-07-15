Francouzský parlament schválil asistovanou sebevraždu. Premiér se chce obrátit na ústavní soud

Libor Novák

15. července 2026 21:40

Paříž, ilustrační foto
Paříž, ilustrační foto Foto: Pixabay

Dolní komora francouzského parlamentu ve středu schválila finální podobu zákona, který dospělým lidem s nevyléčitelnými chorobami umožní legálně požádat o asistovanou smrt. Národní shromáždění tak po letech intenzivních etických a politických debat definitivně odsouhlasilo normu, jež upravuje podmínky pro podání smrtící látky. Prezident Emmanuel Macron, který tento krok sliboval již ve své předvolební kampani, po hlasování ocenil kultivovanou a respektující diskuzi, kterou zákonodárci k tomuto citlivému tématu vedli.

Nová legislativa dává pacientům za splnění velmi přísných podmínek právo požádat o předepsání přípravku k ukončení života. Tuto látku si dotyčný člověk zpravidla aplikuje sám. V případech, kdy pacientovi jeho fyzický stav takový úkon neumožňuje, bude moci smrtící prostředek podat lékař nebo kvalifikovaná zdravotní sestra.

Pro schválení této významné společenské reformy se vyslovilo 291 poslanců, zatímco 241 jich bylo proti. Národní shromáždění o normě rozhodovalo již počtvrté, přičemž v minulosti text sice prošel dolní komorou, ale narazil v pravicově orientovaném Senátu. Vláda nakonec využila ústavní možnosti a dovolila poslancům, aby o zákonu rozhodli definitivně bez nutnosti souhlasu horní komory.

Zavedení možnosti asistovaného úmrtí představuje jednu z nejvýznamnějších sociálních reforem ve Francii od roku 2013, kdy země legalizovala manželství osob stejného pohlaví. Cesta k tomuto finálnímu hlasování však byla podle slov autora návrhu zákona, bývalého poslance a současného starosty Oliviera Falorniho, velmi složitým maratonem plným nečekaných překážek.

Přestože poslanci zákon schválili, legislativní proces tímto krokem ještě zcela nekončí. Francouzský premiér Sébastien Lecornu totiž plánuje požádat Ústavní radu, která je nejvyšší ústavní autoritou v zemi, aby schválený text důkladně přezkoumala. Podle vyjádření premiérovy kanceláře k tomuto kroku vede skutečnost, že kvůli chybějící debatě v Senátu může text vykazovat nedostatky a plně neodrážet obavy těch, kteří mají z realizace zákona v praxi strach.

Možnost podstoupit asistovanou smrt bude omezena výhradně na plnoleté osoby trpící nevyléčitelným onemocněním. Žadatelé musí být prokazatelně schopni vyjádřit své rozhodnutí svobodně a na základě dostatku informací. Podmínkou je také přítomnost nesnesitelné fyzické bolesti, kterou nelze běžnými způsoby utišit, případně stav, kdy se pacient rozhodl pro ukončení neúčinné léčby.

Posouzení, zda nemocný splňuje všechna kritéria, bude mít na starosti ošetřující lékař, který případ následně předloží odborné komisi. Konečné rozhodnutí o vyhovění žádosti však zůstává na samotném lékaři, přičemž pacient má právo svůj souhlas v kterémkoliv okamžiku odvolat. Ústavní rada nyní může v krajním případě prohlásit celý zákon za neplatný, nebo vyjádřit výhrady k jeho jednotlivým pasážím.

Proti schválení této normy dlouhodobě vystupovali vlivní představitelé tradiční pravicové strany Republikáni, kteří dominují horní komoře parlamentu. Mezi nejhlasitější odpůrce patřil předseda Senátu Gérard Larcher či bývalý ministr vnitra Bruno Retailleau. Francie se s těmito morálními a náboženskými otázkami potýká dlouhodobě, přičemž dosavadní pravidla umožňovala lékařům nevyléčitelně nemocné pouze uvést do hlubokého spánku před úmrtím.

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