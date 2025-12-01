FT: NATO zvažuje preventivní úder proti Rusku

Moskva považuje výroky nejvyššího vojenského představitele NATO o možnosti „preventivního úderu“ proti Rusku za extrémně nezodpovědné a za pokus o eskalaci konfliktu. Admirál Giuseppe Cavo Dragone pro Financial Times uvedl, že NATO zvažuje zintenzivnění své reakce na hybridní válčení ze strany Moskvy. Řekl také, že „preventivní úder“ by mohl být považován za „obrannou akci“.
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová prohlásila, že Moskva tyto komentáře vnímá jako „extrémně nezodpovědný krok, který ukazuje na připravenost aliance pokračovat v pohybu směrem k eskalaci“. Podle Zacharovové jde o „záměrný pokus podkopat úsilí o překonání ukrajinské krize“.
Zacharovová varovala, že lidé, kteří taková prohlášení činí, by si měli být vědomi rizik a možných důsledků, a to včetně rizik pro samotné členské státy NATO.
Mezitím analýza dat z amerického Institutu pro studium války (ISW) ukázala, že ruské ozbrojené síly dosáhly v listopadu největšího postupu na Ukrajině za poslední rok. Během tohoto měsíce Rusko dobylo 270 čtverečních mil území.
Podle analýzy se jedná o druhý největší územní zisk od začátku války, nepočítaje období počátečních mobilních bojů. Na konci listopadu tak ruská armáda kontrolovala 19,3 procenta ukrajinského území, a to buď plně, nebo částečně.
Šéfka zahraniční politiky EU, Kaja Kallasová, po setkání ministrů obrany a zahraničních věcí bloku v Bruselu zdůraznila, že úkolem diplomatů je „udělat vše, co je v našich silách, abychom podpořili oběť a neodměňovali agresi“. Řekla, že cílem je dosáhnout „spravedlivého a trvalého míru“, nikoli dohody, která by jen „položila základ pro další válku“.
Kallasová se také vyjádřila k rezignaci blízkého spolupracovníka prezidenta Zelenského, Andrije Jermaka, po razii protikorupční policie. Uvedla, že „zvláště v době války záleží na důvěře“ a že „boj Ukrajiny za svobodu a její cesta do Evropy by neměly být poskvrněny“. Nicméně dodala, že „skutečnost, že vyšetřování probíhá, ukazuje, že protikorupční orgány na Ukrajině fungují“.
