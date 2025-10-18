FT: Proč Trump po setkání s Putinem otočil? Ruský lídr ho naštval, zvýšil hlas a pak odešel

Libor Novák

18. října 2025 21:43

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)
Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025) Foto: reprofoto ITV News

Během srpnového setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se ruský prezident Vladimir Putin dlouze věnoval postavám ze středověké a raně moderní historie. Informoval o tom deník Financial Times (FT) s odvoláním na anonymní zdroje. Putin údajně Trumpovi přednesl obsáhlou přednášku o středověkých ruských knížatech, jako byli Rurik nebo Jaroslav Moudrý, a také o kozáckém vůdci ze 17. století, Bohdanu Chmelnickém.

Ruský lídr často cituje ukrajinskou a ruskou historii k ospravedlnění agrese proti Ukrajině, jak to udělal i během rozhovoru s Tuckerem Carlsonem v loňském roce. Trump ale na Putina několikrát zvýšil hlas a dokonce hrozil, že summit ukončí.

Podle zprávy FT Trump nakonec Trump odešel ze summitu v Anchorage 15. srpna poté, co Putin odmítl návrh na příměří a požadoval, aby Ukrajina postoupila Rusku další území.

List označil předčasně ukončené setkání za „bod obratu“, po kterém se Trumpův postoj údajně začal přesouvat ve prospěch Ukrajiny. I když Trump veřejně popsal summit jako „velmi vřelé setkání“ a plánoval navázat přímými rozhovory mezi Zelenským a Putinem, k žádným oznámením na toto téma od té doby nedošlo.

Od srpna Trumpova administrativa schválila novou vojenskou pomoc Ukrajině, financovanou spojenci z NATO. Rovněž pohrozila zvýšením ekonomického tlaku na Moskvu, pokud se k tomuto kroku připojí i evropští partneři.

Trump ale před několika dny překvapivě oznámil, že se plánuje opět setkat s Putinem, tentokrát v Budapešti. 

Americký prezident, čerstvě po zprostředkování mírové dohody v Gaze, signalizoval, že má zájem navázat na diplomatické vítězství zvýšením tlaku na Moskvu. Chce tak přimět Vladimira Putina k ukončení totální invaze na Ukrajinu, která již trvá čtvrtým rokem.

Trump v předvečer Zelenského návštěvy oznámil, že se plánuje setkat s Putinem v maďarské metropoli v dosud nestanoveném termínu ve snaze ukončit válku. Dříve se již setkali na Aljašce v srpnu, ale summit tehdy nepřinesl žádný diplomatický průlom.

V minulosti Trump sice stanovil Moskvě termíny a sliboval uvalení ochromujících sankcí na ruskou ekonomiku, ale nakonec vždy ustoupil. Svůj postoj často zmírnil po rozhovoru nebo setkání s Putinem.

před 1 hodinou

V USA odstartovaly mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do ulic vyráží miliony lidí

Související

Demonstrace, ilustrační foto

V USA se očekávají mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do 2500 měst mohou vyrazit miliony lidí

Koalice No Kings (Žádní králové) svolává na sobotu k protestům miliony lidí. Očekává se, že se akce uskuteční na více než 2500 místech napříč Amerikou, od velkých měst až po malá venkovská sídla. Účelem těchto masových demonstrací je vyslat jasný vzkaz, že Donald Trump není král, a postavit se proti tomu, co organizátoři vnímají jako narůstající autoritářství v jeho administrativě.

Více souvisejících

Donald Trump Vladimír Putin

Aktuálně se děje

před 28 minutami

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

FT: Proč Trump po setkání s Putinem otočil? Ruský lídr ho naštval, zvýšil hlas a pak odešel

Během srpnového setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se ruský prezident Vladimir Putin dlouze věnoval postavám ze středověké a raně moderní historie. Informoval o tom deník Financial Times (FT) s odvoláním na anonymní zdroje. Putin údajně Trumpovi přednesl obsáhlou přednášku o středověkých ruských knížatech, jako byli Rurik nebo Jaroslav Moudrý, a také o kozáckém vůdci ze 17. století, Bohdanu Chmelnickém.

před 1 hodinou

před 3 hodinami

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Úcta i zklamání: Zelenskyj odchází z Bílého domu s prázdnýma rukama, Ukrajinci v mír nevěří

Jedno slovo vyčnívá v popisu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ohledně jeho poslední návštěvy centra americké moci. Svůj rozhovor s prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě označil na sociální síti X jako „přímočarý“. Avšak k pochopení toho, že setkání nebylo takové, jaké ukrajinská strana očekávala, není nutné slovní popis zkoumat do hloubky.

před 4 hodinami

Rusko, Kreml

Politici jako obětní beránci? Kreml našel způsob, jak snížit hněv Rusů naštvaných kvůli válce

Kvůli rostoucí nespokojenosti veřejnosti, kterou způsobilo zvýšení daní a pokračující válka na Ukrajině, se Kreml rozhodl pro taktický plán. Chce odvolat nepopulární regionální gubernátory, aby odvedl pozornost Rusů a vytvořil iluzi změn před parlamentními volbami plánovanými na září 2026. Tato taktika je založena na tom, že gubernátoři v Rusku často slouží jako „hromosvody“ místního hněvu, což se Putinova administrativa snaží využít.

před 5 hodinami

před 7 hodinami

Demonstrace, ilustrační foto

V USA se očekávají mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do 2500 měst mohou vyrazit miliony lidí

Koalice No Kings (Žádní králové) svolává na sobotu k protestům miliony lidí. Očekává se, že se akce uskuteční na více než 2500 místech napříč Amerikou, od velkých měst až po malá venkovská sídla. Účelem těchto masových demonstrací je vyslat jasný vzkaz, že Donald Trump není král, a postavit se proti tomu, co organizátoři vnímají jako narůstající autoritářství v jeho administrativě.

před 8 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj souhlasí s návrhem Trumpa ukončit boje podél současné frontové linie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nevyhýbal komentáři k Trumpově výzvě, že by se Ukrajina a Rusko měly „zastavit tam, kde jsou“ a zahájit jednání. Zelenskyj sice s touto myšlenkou vyjádřil souhlas, ale zároveň důrazně připomněl, že válku nezahájila Ukrajina a zastavit by ji měla ta strana, která ji začala.

před 9 hodinami

před 11 hodinami

Lodní doprava, ilustrační foto

Trump zhatil historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění

Rozhodné diplomatické akce Spojených států, které osobně vedl prezident Donald Trump, zhatily historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění lodní dopravy. Klíčové jednání Mezinárodní námořní organizace (IMO) v Londýně skončilo v pátek rozhodnutím odložit celou věc o rok, jelikož Saúdská Arábie s podporou Ruska prosadila přerušení.

před 12 hodinami

Boeing B-52H Stratofortress amerického letectva

Napětí v Karibiku eskaluje. Trump zvažuje vojenskou akci ve Venezuele, Maduro mobilizuje armádu

Napětí v Karibiku eskaluje, jelikož Donald Trump zvažuje vojenskou akci ve Venezuele a Nicolás Maduro na to reaguje hromaděním vlastních ozbrojených sil. Spojené státy posilují své jednotky v regionu a tento týden poslaly bombardéry B-52 k přeletu podél venezuelského pobřeží. Maduro na americké aktivity reaguje přemisťováním vojsk, mobilizací „milionů“ příslušníků milice a kritizuje americkou činnost v oblasti. Jde o jasný projev vzdoru autoritářského vůdce, zatímco se oba prezidenti nacházejí ve slepé uličce. 

před 13 hodinami

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj

Trump odmítnul dát Ukrajině Tomahawky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek během setkání s Donaldem Trumpem v Bílém domě nedočkal přislíbení dodávek střel Tomahawk pro údery na Rusko. Zelenskyj přijel do Washingtonu s nadějí, že získá tyto řízené střely dlouhého doletu. Věří totiž, že by mohly zasadit rozhodující ránu válečné ekonomice Kremlu, neboť by umožnily cílené útoky na ropná a energetická zařízení hluboko na ruském území.

před 15 hodinami

Podzimní příroda, ilustrační fotografie

Počasí se po víkendu umoudří, naznačuje předpověď

Do Česka po právě začínajícím víkendu opravdu dorazí slibované oteplení. Navzdory tomu, že se zima blíží každým dnem. Teploty vyšplhají až na 17 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Donald Trump opět přivítal Volodymyra Zelenského v Bílém domě. (17.10.2025)

Ukrajinci zřejmě Tomahawky nedostanou. Trump nechce eskalaci

Ukrajinská armáda zřejmě rakety Tomahawk od Američanů nezíská. Naznačují to vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa během jednání s Volodymyrem Zelenským, který v pátek opět dorazil do Bílého domu. Zelenskyj přitom konstatoval, že on a Trump už si navzájem porozuměli. 

včera

včera

OpenAI

Nová éra umělé inteligence. OpenAI slibuje zajímavé úpravy ChatGPT

Technologická firma OpenAI plánuje nové režimy u svého populárního AI chatbota ChatGPT. V budoucnu by měl uživatelům nabídnout další obsah. Zapovězena nebude ani erotika, informuje BBC. Podle šéfa společnosti Sama Altmana se tak naplní záměr chovat se k dospělým jako k dospělým. 

včera

včera

včera

Miloš Zeman

Zemana operovali v pražské nemocnici. Kvůli problému se zády

Bývalý prezident Miloš Zeman se opět potýká s poměrně vážnými zdravotními problémy. Podle dostupných informací podstoupil operaci v blíže nespecifikované pražské nemocnici. Zeman se v uplynulých týdnech zúčastnil předvolebních akcí hnutí Stačilo. 

včera

Počasí

Zima v Evropě se blíží. Meteorologové naznačili, co přinese

Každým dnem se krátí podzim, blíží se zima a jasnější jsou i výhledy meteorologů na další roční období. Ani letos to v Česku podle nich nevypadá na kruté mrazy a vydatnou sněhovou nadílku. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

včera

Pokud Rusko zaútočí na NATO, aliance vymaže Kaliningrad z mapy za pár hodin, varuje bývalý americký generál

Bývalý velitel americké armády v Evropě, Ben Hodges, prohlásil, že pokud by Rusko zaútočilo na území NATO, jeho strategická exkláva Kaliningrad by byla „eliminována během prvních hodin“. Podle něj je to „absolutně legitimní cíl“.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy