FT: Proč Trump po setkání s Putinem otočil? Ruský lídr ho naštval, zvýšil hlas a pak odešel

Během srpnového setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se ruský prezident Vladimir Putin dlouze věnoval postavám ze středověké a raně moderní historie. Informoval o tom deník Financial Times (FT) s odvoláním na anonymní zdroje. Putin údajně Trumpovi přednesl obsáhlou přednášku o středověkých ruských knížatech, jako byli Rurik nebo Jaroslav Moudrý, a také o kozáckém vůdci ze 17. století, Bohdanu Chmelnickém.
Ruský lídr často cituje ukrajinskou a ruskou historii k ospravedlnění agrese proti Ukrajině, jak to udělal i během rozhovoru s Tuckerem Carlsonem v loňském roce. Trump ale na Putina několikrát zvýšil hlas a dokonce hrozil, že summit ukončí.
Podle zprávy FT Trump nakonec Trump odešel ze summitu v Anchorage 15. srpna poté, co Putin odmítl návrh na příměří a požadoval, aby Ukrajina postoupila Rusku další území.
List označil předčasně ukončené setkání za „bod obratu“, po kterém se Trumpův postoj údajně začal přesouvat ve prospěch Ukrajiny. I když Trump veřejně popsal summit jako „velmi vřelé setkání“ a plánoval navázat přímými rozhovory mezi Zelenským a Putinem, k žádným oznámením na toto téma od té doby nedošlo.
Od srpna Trumpova administrativa schválila novou vojenskou pomoc Ukrajině, financovanou spojenci z NATO. Rovněž pohrozila zvýšením ekonomického tlaku na Moskvu, pokud se k tomuto kroku připojí i evropští partneři.
Trump ale před několika dny překvapivě oznámil, že se plánuje opět setkat s Putinem, tentokrát v Budapešti.
Americký prezident, čerstvě po zprostředkování mírové dohody v Gaze, signalizoval, že má zájem navázat na diplomatické vítězství zvýšením tlaku na Moskvu. Chce tak přimět Vladimira Putina k ukončení totální invaze na Ukrajinu, která již trvá čtvrtým rokem.
Trump v předvečer Zelenského návštěvy oznámil, že se plánuje setkat s Putinem v maďarské metropoli v dosud nestanoveném termínu ve snaze ukončit válku. Dříve se již setkali na Aljašce v srpnu, ale summit tehdy nepřinesl žádný diplomatický průlom.
V minulosti Trump sice stanovil Moskvě termíny a sliboval uvalení ochromujících sankcí na ruskou ekonomiku, ale nakonec vždy ustoupil. Svůj postoj často zmírnil po rozhovoru nebo setkání s Putinem.
