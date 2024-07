Gallant: Izrael bude činit Hizballáh zodpovědným. Macron vyzval Írán ke zdrženlivosti

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí pozdě večer reagoval na íránské výhrůžky z téhož dne. Vyzval Írán, aby se „vyhnul regionální vojenské eskalaci“. Francie plánuje zůstat v kontaktu se všemi znepřátelenými stranami, aby se „zabránilo válce, která by měla pro region zničující důsledky“, jak napsala americká stanice CNN.

„Zdůraznil Macron, že je třeba učinit vše pro to, aby nedošlo k regionální vojenské eskalaci, a že Írán v tom musí hrát roli tím, že přestane podporovat destabilizující aktéry a vyzve ke zdrženlivosti,“ napsal úřad francouzského prezidenta ve svém prohlášení.

O pár hodin dříve izraelský ministr obrany Yoav Gallant řekl svému americkému protějšku Lloydu Austinovi, že „Izrael bude činit Hizballáh zodpovědným“ za sobotní smrtící úder na Golanských výšinách, při němž zemřelo 12 mladých lidí včetně dětí.

„Ministr Gallant vyjádřil své uznání ministru Austinovi a americké administrativě za jejich jasný postoj vůči útoku Hizballáhu a za jejich trvalý závazek vůči bezpečnosti Izraele,“ uvedla tisková kancelář izraelské vlády.

Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac v pondělí vyzval NATO, aby vyloučilo Turecko. Reagoval tak na výhrůžky tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který hrozil Izraeli vojenskou akcí, uvedla agentura Reuters .

„Vzhledem k Erdoganovým hrozbám útoku na Izrael a jeho nebezpečné rétorice, nařídil ministr zahraničí Jisrael Kac diplomatům, aby okamžitě kontaktovali všechny členy NATO, požadovali odsouzení Turecka a jeho vyloučení z Aliance,“ oznámilo izraelské ministerstvo zahraničí.

EuroZprávy.cz o možném konfliktu mezi americkou a tureckou armádou – dvěma nejsilnějšími ozbrojenými silami NATO – psaly v pondělí zde .

Ačkoli včera Spojené státy a některé evropské země vyzvaly své občany, ať urychleně opustí Libanon, Washington neplánuje evakuaci Američanů. „Nemáme žádné plány ani oznámení, pokud jde o evakuaci nebo snahy o evakuaci soukromých občanů USA z Libanonu,“ přiblížil mluvčí ministerstva zahraničí USA Vedant Patel.

„Naším poselstvím pro americké občany v Libanonu nadále zůstává, že by se měli zaregistrovat do programu Smart Traveler, aby mohli dostávat důležité zprávy o bezpečnostních podmínkách na místě a dalších úvahách a faktorech, které mohou mít,“ shrnul Patel.

Washington pro americké občany v Libanonu vydal cestovní doporučení třetího stupně, což znamená „doporučení ke zvážení cesty“; pro jižní Libanon platí čtvrtý stupeň – „necestovat“.